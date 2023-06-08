10 фактов о еде, которые заставят пересмотреть личные взгляды на питание

1. Наклейки на фруктах можно есть

Перед употреблением яблок можете не снимать наклейки. / Фото: tampereclub.ru

2. Кусок пиццы на завтрак полезнее порции хлопьев

Пицца более сбалансирована по питательным веществам, чем хлопья. / Фото: tampereclub.ru

3. Острая пища продлевает жизнь

Мексиканское блюдо Чили кон карне. / Фото: artfile.ru

4. Рыбные консервы полезнее мясных

В рыбных консервах сохраняются питательные вещества после обработки. / Фото: poleznii-site.ru

5. Помидоры нельзя хранить в холодильнике

В холодильнике неподходящая температура для помидоров. / Фото: kakhranit.ru

6. В лимонах много сахара

В одной клубнике 40% сахара, а в лимоне - почти вдвое больше

7. Срок годности молока не зависит от консервантов

Срок хранения молока увеличивается благодаря применению высокотемпературных технологий. / Фото: irecommend.ru

8. Кефир снимает похмелье не из-за алкоголя в составе

Кефир входит в список самых эффективных средств от похмелья. / Фото: webrelax.com

9. Микроволновка – лучший способ приготовления овощей

Миску с овощами нужно накрыть пищевой пленкой. / Фото: luxury-house.org

10. Яичные белки содержат больше минералов, чем желтки

В желтках больше питательных веществ, полезных для здоровья