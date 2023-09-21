Не только тирамису: 5 отличных рецептов десертов с добавлением алкоголя

Приготовление десертов требует особого внимания и усилий, так как малейшая неточность в пропорциях или действиях может привести к негативному результату. Но если вы готовы проявить усердия и творческий подход, у вас появится возможность создать великолепный десерт, который намного вкуснее тех, что продают в магазине. Сегодня Novate.ru делится рецептами лакомств с алкоголем.
Рецепт 1: Шоколадный пирог с виски
Сначала шоколадная начинка будет жидкой, но через несколько часов застынет. / Фото: balthazar.club
Ирландские виски прекрасно сочетается с горечью темного шоколада, поэтому приготовить пирог, в состав которого будут входить эти два ингредиента – отличная идея. А еще он не содержит сахара, поэтому не будет приторно сладким.
Для приготовления жидкой начинки вам понадобится: два стакана молока, три столовых ложки кукурузного крахмала, 100 граммов шоколадной стружки, три столовых ложки какао-порошка, две столовых ложки ирландского виски, половина чайной ложки соли.
Для приготовления теста вам понадобится: 75 граммов сливочного масла, два яичных желтка, три столовых ложки воды, 40 граммов сахара, щепотка соли, 175 граммов муки.
Сначала сделаем начинку. Нужно взять удобную глубокую миску и смешать в ней молоко с крахмалом, чтобы получилась однородная консистенция без комочков. Далее следует взять большую кастрюлю, перелить в нее молочную смесь, добавить шоколадную стружку, какао, виски и соль. Поставьте емкость с ингредиентами на плиту и варите на небольшом огне пять-шесть минут, пока шоколад не растает. После этого подержите смесь на плите еще пару минут, а затем отставьте в сторону, чтобы она остыла до комнатной температуры.
Далее нужно приготовить тесто. Руками перетрите сливочное масло вместе с мукой в крошку. Добавьте желтки, сахар, соль и воду. Хорошо все перемешайте и замесите тесто. Когда все будет готово, заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут, чтобы оно остыло.
По истечении времени раскатайте тесто в пласт толщиной примерно один сантиметр, осторожно выложите в форму для выпечки и в нескольких местах проткните вилкой. Застелите его сверху пергаментом, насыпьте сухой груз, например, фасоль, и отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов на 25 минут.
Вылейте начинку на готовый корж и оставьте на несколько часов, чтобы она «схватилась» и застыла. Можно поставить пирог на ночь в холодильник. Для декора подойдут орехи.
Рецепт 2: Кекс с ромом и цукатами
Популярный рождественский кекс с сухофруктами. / Фото: mykaleidoscope.ru
Обычно такой десерт готовят в преддверии Рождества, но что вам мешает устроить небольшой праздник для своей семьи прямо сегодня? Выпечка получается невероятно вкусной и ароматной, особенно если добавить побольше сухофруктов.
Для приготовления кекса вам понадобится: 400 граммов муки, 150 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, три яйца, 70 миллилитров молока, 10 граммов разрыхлителя теста, щепотка соли, 150 миллилитров темного рома, 150 граммов цукатов, 100 граммов кураги, 100 граммов изюма, 100 граммов сушеного инжира, по 50 граммов фундука и грецких орехов, цедра одного лимона, одна чайная ложка молотой корицы, одна чайная ложка кардамона, щепотка мускатного ореха.
На первом этапе нужно взять пластиковый контейнер, положить в него сухофрукты, залить их ромом, закрыть крышкой и отставить в сторону на несколько часов (лучше на ночь). Важно, чтобы кусочки впитали в себя как можно больше влаги.
Для теста нужно просеять в глубокую миску муку вместе с разрыхлителем, добавить соль, корицу, кардамон, мускатный орех и все хорошо перемешать. В отдельной емкости нужно смешать сахар и лимонную цедру, а после этого добавить размягченное сливочное масло и с помощью миксера взбить все в пышную пену. После этого по одному введите куриные яйца и перемешайте, чтобы получилась нежная, чуть жидкая смесь. Добавьте теплое молоко и снова перемешайте. Далее можно вводить муку со специями и замешивать тесто – для этого удобно использовать силиконовую лопатку.
Орехи подсушите на сковороде, остудите, снимите шелуху и порубите ножом, после чего вместе с сухофруктами добавьте в тесто. Кексы можно выпекать как в нескольких маленьких формах, так и в одной большой, как вам будет удобно. Но помните, что от этого будет зависеть время выпечки – для маленьких кексов оно составит примерно 35-40 минут, для большого – 50-70 минут. Духовку нужно разогреть до 180 градусов. Готовую выпечку можно украсить глазурью или сахарной пудрой.
Рецепт 3: Желе из шампанского
Желе из шампанского отлично звучит с клубникой. / Фото: retsept-prigotovleniya.ru
Существует огромное количество рецептов желе, но этот – самый пикантный и праздничный, потому что готовить его нужно из шампанского. Оказывается, традиционный новогодний алкоголь желируется ничуть не хуже более крепких напитков.
Для приготовления десерта вам понадобится: одна бутылка шампанского, 200 граммов клубники, 150 граммов сахара, 40 граммов желатина, и взбитые сливки для украшения (по вкусу).
Желе готовится очень просто и быстро. Половину бутылки шампанского нужно вылить в подходящую емкость (можно взять сотейник или форму для запекания с высокими бортиками) и подождать, пока выйдут все газы. Затем нужно всыпать туда желатин и оставить его на четверть часа для набухания. Клубнику хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими кусочками.
Возьмите кастрюлю, вылейте в нее оставшееся шампанское, добавьте сахар и поставьте на плиту на медленный огонь. Постоянно помешивайте смесь, пока сахар полностью не растворится (процесс должен занять не больше пяти минут). Снимите посуду с огня, добавьте туда смесь с желатином и хорошо все перемешайте.
Возьмите креманки, выложите в них клубнику, залейте шампанским и отправьте в холодильник, чтобы желе застыло. Готовый десерт по желанию можно украсить взбитыми сливками.
Рецепт 4: Печенье «Маисовое яблоко»
Печенье визуально напоминает маленькие яблоки. / Фото: Pinterest.com
Печенье, приготовленное из кукурузной муки, отличается особой мягкостью и нежностью. Если вам не по вкусу рассыпчатое тесто, можете заменить часть крахмала в рецепте пшеничной мукой – тогда готовое печенье получится более плотным.
Для приготовления блюда вам понадобится: 350 граммов кукурузной муки, 200 граммов картофельного крахмала, 230 граммов сахара, три яичных желтка, 250 граммов сливочного масла, две чайных ложки разрыхлителя, две столовых ложки рома, коньяка, бренди или миндальной настойки, цедра одного лимона, гвоздика для декора.
На первом этапе нужно смешать в одной миске размягченное сливочное масло, 130 граммов сахара и желтки (удобнее всего взбивать компоненты миксером с насадкой венчик). Далее нужно добавить цедру и алкоголь.
Просеянную муку, крахмал и разрыхлитель смешайте в отдельной емкости, после чего добавьте к остальным ингредиентам. Замесите тесто, скатайте его в шар, замотайте в пленку и уберите в холодильник на 60 минут, чтобы оно охладилось.
По истечении времени достаньте тесто, разделите его на небольшие кусочки и скатайте шарики величиной с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в сахар, предварительно насыпанный в плоскую тарелку, и воткните по две звездочки гвоздики с противоположных сторон, чтобы получилось «яблоко».
Возьмите противень, застелите его пергаментной бумагой, выложите тесто и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 20 минут. Понять, что печенье готово, можно по цвету – он должен быть желтым.
Рецепт 5: Яблочный пирог со светлым пивом
Перевернутый пирог с яблоками и карамелью из пива и сиропа. / Фото: zdorovogotovim.ru
Если банальная шарлотка уже надоела, но хочется приготовить выпечку с яблоками, берите на заметку этот рецепт.
Для приготовления пирога вам понадобится: один килограмм кислых яблок, 170 миллилитров кленового сиропа, 400 миллилитров светлого пива, 200 граммов сливочного масла, 200 граммов сметаны, три стакана муки, по половине чайной ложки соды и соли.
Для начала нужно очистить яблоки от кожуры, разрезать на четвертинки, выложить в большой контейнер, залить пивом, накрыть крышкой и отставить на один час, чтобы фрукты насытились алкоголем.
В это время приготовьте тесто. Смешайте муку с солью, положите холодное сливочное масло и порубите продукты ножом, чтобы получилась крошка. Затем соедините сметану с содой и добавьте к остальным продуктам. Быстро замесите тесто, пока масло не растаяло, скатайте его в шар, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на полчаса.
По истечении времени раскатайте тесто в круг – по размеру он должен совпадать с формой для запекания. С яблок слейте пиво в кастрюлю, поставьте ее на плиту и уварите напиток примерно на три четверти. Влейте в алкоголь кленовый сироп, перемешайте и оставьте с огня.
Поставьте на плиту сковороду, смазанную сливочным маслом, добавьте пиво с кленовым сиропом и уваривайте до тех пор, пока смесь не начнет напоминать карамель. Затем вылейте смесь в форму для выпечки, сверху выложите яблоки и накройте тестом. Перевернутый пирог нужно выпекать 20 минут при температуре 200 градусов. Переворачивать на тарелку лучше после того, как он слегка остынет.
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