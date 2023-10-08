10 исторических фотографий, разрушающих стереотипы о размерах привычных вещей





Исторических фотографий гигантских вещей.



За окном техногенная эпоха, в которую сложно удивить какими-то рекордами. Но эти старые фотографии заставят даже современного человека почувствовать себя всего лишь песчинкой в огромном мире и несколько по-иному взглянуть на прошлое.