Как появился каноничный образ Санта-Клауса, который известен сегодня всему миру

Краткая биография

Слева направо: Томас Наст. \ Томас Наст: Отец современных политических карикатур, книга Фионы Динс Халлоран.

Томас Наст (автопортрет). \ Фото: wordpress.com.

Слева направо: Комментарий к Законам о реконструкции, Томас Наст, 1868 год. \ Канун Рождества – Санта-Клаус ждёт, когда дети лягут спать, Томас Наст, Harpers Weekly, 3 января 1874 год.

Заголовок гласит: Мошенничество с секретными счетами в Таммани-холл, Томас Наст. \ Фото: theesaychin.com.

Творческий путь

Освобождение темнокожих – Прошлое и будущее, Томас Наст, Harpers Weekly, 24 января 1863 год. \ Фото: housedivided.dickinson.edu.

Тамманийский тигр, Томас Наст. \ Фото: historydaily.org.

Слева направо: Мозг, Томас Наст. \ Может ли закон добраться до него? (Карлик и гигантский вор) , Томас Наст, Harper's Weekly, 6 января 1872 год.

Происхождение Санта-Клауса

Слева направо: Святой Николай из Бари, Карло Кривелли, 1472 год. \ Витраж Святого Николая, 1340-50 годы.

Санта-Клаус, работы Томаса Наста, Harpers Weekly, 25 декабря 1866 год. \ Фото: thehistoryblog.com.

Колокольный перезвон, Томас Наст. \ Фото: google.com.

Слева направо: Храм Святого Николая, Томас Наст. \ Почта Санта-Клауса.

Каноничный Санта-Клаус

Каноничный Санта-Клаус. \ Фото: google.com.

Слева направо: Рождественская открытка, Томас Наст. \ Ночь перед Рождеством, Томас Наст.

Слева направо: Санта-Клаус в лагере, Томас Наст, Harpers Weekly, 3 января 1863 год. \ Весёлый старый Санта-Клаус, Томас Наст, опубликовано в Harpers Weekly, 1 января 1881 года.

Санта-Клаус, Томас Наст. \ Фото: blogspot.com.