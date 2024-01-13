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Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Самым большим тибетским храмом является буддийский монастырь Ки Гомпа (Key Gompa или еще также употребляют Ki, Kye, Kee), расположенный в долине Спити (Spiti Valley), в штате Химачал-Прадеш (Himachel Pradesh), в округе Лахул и Спити, в близи реки Спити, Индия. Он находится на холме, на высоте 4166 метров у скалистых гор и имеет тысячелетнюю историю.


Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Храм очень древний это бесспорно, но мнения ученых разнятся по поводу года его основания, по одной из версий, монастырь был основан Дромтоном , учеником известного педагога Атишы (Atisha), в 1008-1064 годах нашей эры, но в этой местности раньше был расположен другой монастырь Кадампа, который был разрушен в 14 веке. Монастырю Ки Гомпа начисляется не менее 1000 лет и в связи с таким событием, в 2000 году было празднование этой даты с участием Далай-ламы.

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Монастырь Кей Гомпа не единожды подвергался нападению варваров. Так, исследователи этого древнейшего архитектурного памятника, говоря о самых значительных разрушениях, вспоминают набеги татарских племен в XVII столетии, во времена, когда страной правил пятый Далай-лама. Не менее сложным был и 1840-й год, принесший с собой сильнейший пожар, уничтоживший многие настенные фрески, ценные картины, древнейшие рукописи, духовные инструменты.

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

В 1975 году на этой территории произошло сильнейшее землетрясение, которое нанесло значительный ущерб многовековому зданию, но Археологическое Управление Индии восстановило все в первозданном виде. Поверх разрушенных зданий монахи храма неоднократно строили новые, что и сказалось на внешнем виде монастыря Ки Гомпа, который мы сейчас и можем наблюдать. Он похож на оборонительный форпост, нежели на монастырь. В архитектуре отчетливо видно влияние китайской культуры. Стены монастыря покрыты картинами и фресками. Нагромождение небольших зданий, узкие коридоры и постоянно царящий полумрак – таковы условия жизни здешних монахов, принадлежащих к секте Гелугпа

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Монастырь Ки Гомпа располагается на высоте 4166 метров над уровнем моря и очень хорошо вписывается в здешний ландшафт, в нем проживает около 250 монахов, в зимний период они учатся, а в летний работают вне монастыря на полях. Обучение в монастыре проходят дети из семей окрестных деревень, еще 30 лет назад главный лама монастыря решил, что каждая семья, у которой рождается второй сын, должен был отправиться в храм на обучение, чтобы поток лам не иссяк. Они обучаются на протяжении пяти лет, а потом либо остаются в монастыре, либо разбредаются по свету.

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

Буддийский храм Ки Гомпа (Key Gompa), Индия

К туристам монахи монастыря Ки Гомпа ставятся благосклонно и с удовольствием покажут его тем, кто одолел такой долгий путь к его стенам. В стенах монастыря содержится большое количество исторических и духовных ценностей: коллекция древних манускриптов, масок, оружия, священных танок (изображений) и музыкальных инструментов.

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