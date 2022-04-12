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Эффект айсберга: дом, скрытый под склоном


A-frame Home - дом, скрытый в лесу.

A-frame Home - дом, скрытый в лесу.

Строить дом на ровном месте проще простого. Но некоторые архитекторы специально ищут сложные рельефные участки, чтобы вписать туда свои проекты. Именно таким является дом, скрытый в лесной чаще. Случайным путникам видна лишь малая его часть.

Проект архитектора-модерниста Джона Блэк Ли.

Проект архитектора-модерниста Джона Блэк Ли.

Знаменитый архитектор-модернист Джон Блэк Ли (John Black Lee) в 1990-х годах построил для себя особняк (A-frame Home), расположенный в лесу в Нью-Ханаан (штат Коннектикут, США). Если направляться по склону, то от дома будет видна лишь верхушка, выполненная в виде А-образного стеклянного входа. Но, если взглянуть на жилище со стороны реки, то взору откроется особняк площадью 184 квадратных метров.
Дом, скрытый под склоном.

Дом, скрытый под склоном.

 
A-frame Home. Гостиная.

A-frame Home. Гостиная.

Дом выполнен в основном из бетона и стекла. Внутри он имеет открытую планировку. Кухня и гостиная расположены в одном помещении. Визуальным центром является массивный камин.
A-frame Home. Брутальный интерьер.

A-frame Home. Брутальный интерьер.

 
A-frame Home. Гостиная.

A-frame Home. Гостиная.

Бетонные стены, колонны придают интерьер брутальный характер. Серый цвет выгодно контрастирует с зеленью леса, которую видно сквозь огромные окна.
A-frame Home. Вид снаружи.

A-frame Home. Вид снаружи.

 
A-frame Home. Вид сбоку.

A-frame Home.
Вид сбоку.

 

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Эффект айсберга: дом, скрытый под склоном

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Эффект айсберга: дом, скрытый под склономПодписаться на мой Instagram
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