Эффект айсберга: дом, скрытый под склоном

A-frame Home - дом, скрытый в лесу.
Строить дом на ровном месте проще простого. Но некоторые архитекторы специально ищут сложные рельефные участки, чтобы вписать туда свои проекты. Именно таким является дом, скрытый в лесной чаще. Случайным путникам видна лишь малая его часть.
Проект архитектора-модерниста Джона Блэк Ли.
Знаменитый архитектор-модернист Джон Блэк Ли (John Black Lee) в 1990-х годах построил для себя особняк (A-frame Home), расположенный в лесу в Нью-Ханаан (штат Коннектикут, США). Если направляться по склону, то от дома будет видна лишь верхушка, выполненная в виде А-образного стеклянного входа. Но, если взглянуть на жилище со стороны реки, то взору откроется особняк площадью 184 квадратных метров.
Дом, скрытый под склоном.
A-frame Home. Гостиная.
Дом выполнен в основном из бетона и стекла. Внутри он имеет открытую планировку. Кухня и гостиная расположены в одном помещении. Визуальным центром является массивный камин.
A-frame Home. Брутальный интерьер.
A-frame Home. Гостиная.
Бетонные стены, колонны придают интерьер брутальный характер. Серый цвет выгодно контрастирует с зеленью леса, которую видно сквозь огромные окна.
A-frame Home. Вид снаружи.
A-frame Home. Вид сбоку.
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