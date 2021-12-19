Как украсить входную дверь к Новому году

Новый год является главным праздником страны. Он ассоциируется с радостью и мечтами. Многие семьи готовятся к нему заранее. Мы собрали удачные примеры оформления входной двери.



1. Рождественская карамельная трость

2. Традиционный венок

3. Носок Санта-Клауса

4. Снеговик

5. Креативная елка

6. Подвеска с табличкой

7. Колокольчик

8. Шишки

9. Дед Мороз

10. Светящиеся гирлянды

Первое упоминание об этой конфете приходится на XVII век. Есть легенда, что идея ее создания принадлежит хормейстеру Кельнского собора. Он раздавал угощения детям перед богослужением, чтобы они не мешали службе. Это символ того, что никто не помешает молитвам всех, кто живет в этом доме.Основной атрибут новогодних праздников, который никогда не утратит актуальности. Есть много разных вариантов среди готовых решений, но при желании и наличии свободного времени можно самостоятельно сделать венок. В любом случае это означает, что в этом доме очень уютно и здесь рады гостям.Эта идея пришла с Запада, где символом праздника признан новогодний сапожок. Им можно украшать входную, межкомнатные двери. Его легко сшить. Понадобится немного красной ткани, ваты, иголка с ниткой. В носочек можно положить подарок для гостей или жильцов дома.Хороший способ оформить дверь. Снеговика можно сделать из подручных материалов или купить в магазине.В фигурку можно вложить плакат с поздравлениями для всех приглашенных в дом.Какой же Новый год без елки? Это главный атрибут торжества, который поднимает настроение и создает зимнюю сказку у себя дома. Новогоднее сияние в декоре никого не оставит равнодушным.Оригинальное украшение, которое подойдет любой двери. Подвеску прикрепляют к дверной ручке. На табличке обычно пишут дружелюбное приветствие или поздравление с праздником.Символ привлечения счастья выглядит впечатляюще. Колокольчик традиционно украшают ярким атласным бантом, можно добавить пышную гирлянду из шишек или мишуры.Беспроигрышный вариант новогоднего оформления. Шишки можно собрать на улице. Декор, подаренный природой, освежает внешний вид дома и создает праздничную атмосферу.Такое оформление дарит позитивные эмоции. У всех Дед Мороз ассоциируется с подарками. В данном случае он щедро дарит хорошее настроение.Они создают потрясающую атмосферу. Главным условием считается износостойкость. Уличные гирлянды должны быть устойчивыми к любой погоде.Эти идеи легко повторить у себя дома. Можно проявить фантазию и внести авторский стиль в декор.