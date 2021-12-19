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Как украсить входную дверь к Новому году

Новый год является главным праздником страны. Он ассоциируется с радостью и мечтами. Многие семьи готовятся к нему заранее. Мы собрали удачные примеры оформления входной двери.

1. Рождественская карамельная трость


Первое упоминание об этой конфете приходится на XVII век. Есть легенда, что идея ее создания принадлежит хормейстеру Кельнского собора. Он раздавал угощения детям перед богослужением, чтобы они не мешали службе. Это символ того, что никто не помешает молитвам всех, кто живет в этом доме.
Как украсить входную дверь к Новому году

2. Традиционный венок


Основной атрибут новогодних праздников, который никогда не утратит актуальности. Есть много разных вариантов среди готовых решений, но при желании и наличии свободного времени можно самостоятельно сделать венок. В любом случае это означает, что в этом доме очень уютно и здесь рады гостям.

Как украсить входную дверь к Новому году

3. Носок Санта-Клауса


Эта идея пришла с Запада, где символом праздника признан новогодний сапожок. Им можно украшать входную, межкомнатные двери. Его легко сшить. Понадобится немного красной ткани, ваты, иголка с ниткой. В носочек можно положить подарок для гостей или жильцов дома.

Как украсить входную дверь к Новому году

4. Снеговик


Хороший способ оформить дверь. Снеговика можно сделать из подручных материалов или купить в магазине.
В фигурку можно вложить плакат с поздравлениями для всех приглашенных в дом.
Как украсить входную дверь к Новому году

5. Креативная елка


Какой же Новый год без елки? Это главный атрибут торжества, который поднимает настроение и создает зимнюю сказку у себя дома. Новогоднее сияние в декоре никого не оставит равнодушным.
Как украсить входную дверь к Новому году

6. Подвеска с табличкой


Оригинальное украшение, которое подойдет любой двери. Подвеску прикрепляют к дверной ручке. На табличке обычно пишут дружелюбное приветствие или поздравление с праздником.
Как украсить входную дверь к Новому году

7. Колокольчик


Символ привлечения счастья выглядит впечатляюще. Колокольчик традиционно украшают ярким атласным бантом, можно добавить пышную гирлянду из шишек или мишуры.
Как украсить входную дверь к Новому году

8. Шишки


Беспроигрышный вариант новогоднего оформления. Шишки можно собрать на улице. Декор, подаренный природой, освежает внешний вид дома и создает праздничную атмосферу.
Как украсить входную дверь к Новому году
Как украсить входную дверь к Новому году

9. Дед Мороз


Такое оформление дарит позитивные эмоции. У всех Дед Мороз ассоциируется с подарками. В данном случае он щедро дарит хорошее настроение.
Как украсить входную дверь к Новому году

10. Светящиеся гирлянды


Они создают потрясающую атмосферу. Главным условием считается износостойкость. Уличные гирлянды должны быть устойчивыми к любой погоде.
Как украсить входную дверь к Новому году

Эти идеи легко повторить у себя дома. Можно проявить фантазию и внести авторский стиль в декор.
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Дверьидеи
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