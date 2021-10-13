5 детских завтраков, устоять перед которыми не смогут даже самые капризные малыши

Креативные идеи для детских завтраков.
Как же порой сложно бывает накормить ребёнка, особенно с утра, когда он громче всех заявляет о том, что всё невкусно, и он это не будет есть. И так каждый раз при попытке заставить малыша съесть ненавистные овощи, кашу или творог. Но вместо того, чтобы отчаиваться, кричать и пытаться сунуть в рот ложку с едой, стоит учесть некоторые нюансы и моменты, а также воспользоваться оригинальными идеями и подсказками, благодаря которым, даже самые «бе и фу»-блюда станут такими, что пальчики оближешь.
1. Медведь из блинов
Блинный мишка.
Ингредиенты:
• Шоколад - 50 г;
• Клубника - 1 ягода;
• Смородина - 3 ягоды;
• Физалис - 1 ягода;
• Жирные сливки - 100 мл;
• Молок - 120 мл;
• Мука - 45 г;
• Желток - 1 шт;
• Сахар - 5 г;
• Растительное масло - 25 г;
• Соль по вкусу.
Перед такими симпатичными блинчиками не устоит ни один ребёнок.
Приготовление:
• Нагрейте сковороду на средне-сильном огне;
• Влейте немного растительного масла;
• Перемешайте тесто и влейте в сковороду один половник;
• Жарьте, не трогая блинчик, 1–2 минуты, пока края не начнут становиться коричневыми;
• Подденьте край лопаткой и переверните;
• Жарьте ещё 1–2 минуты с другой стороны, затем переложите на блюдо;
• Вырежьте из блинчиков 2 овала, 2 круга, нос и уши;
• Сложите вместе овал и круг;
• Взбейте сливки, прослоите блинчики, приложите уши, накройте вторыми частями; • Сверху положите ещё слой сливок и посыпьте тёртым шоколадом;
• Выложите нос и глаза;
• Украсьте ягодами и подавайте к столу.
2. Завтрак для ребёнка из перепелиных яиц
Перепиленные яйца идеально подходят для детского питания.
Ингредиенты:
• Ломтик хлеба для тостов - 1 шт;
• Перепелиные яйца - 1 шт;
• Масло - 20 г;
• Тёртый сыр - 50 г;
• Помидоры черри - 2 шт;
• Зелень - 20 г;
• Соль по вкусу.
Пальчики оближешь.
Приготовление:
• С помощью формочек для печенья вырежьте в тосте отверстие (если нет формочки, воспользуйтесь ножом);
• Смажьте тост маслом и обжарьте с одной стороны;
• Переверните на другую, вбейте в отверстие яйцо и жарьте до готовности;
• Переложите на блюдо и оформите завтрак для детей в виде домика (или же в виде маленьких бутербродов).
3. Завтрак из творога для детей
Полезные завтраки из творога.
Ингредиенты:
• Творог - 200 г;
• Банан - 2 шт;
• Йогурт - 100 мл;
• Сахар - 20 г;
• Ягоды - 10 шт.
Даже ненавистный творог может быть вкусным.
Приготовление:
• Взбейте в блендере творог, бананы, йогурт и сахар;
• Выложите взбитую массу в пиалу;
• Украсьте завтрак из творога для детей фруктами.
4. Завтрак из сосисок и яиц для детей
Солнечная улыбка.
Ингредиенты:
• Сосиски - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Ломтик ветчины - 2 шт;
• Помидоры черри - 1 шт
• Соль по вкусу.
Ромашки.
Приготовление:
• Выложите на сковороду сосиску и ветчину, жарьте 3 минуты;
• Вбейте два яйца и положите половинку черри;
• Подержите блюдо 2 минуты на огне;
• Разложите компоненты в форме рожицы.
5. Каша на завтрак для детей
Лучший завтрак для детей - это каши.
Ингредиенты:
• Молоко - 350 мл;
• Овсянка - 80 г;
• Мёд - 40 г;
• Клубника - 3 шт.;
• Черника - 3 шт.
Вкусная, полезная и питательная каша.
Приготовление:
• Всыпьте овсянку в кипящее молоко и проварите 4 минуты;
• Настаивайте под крышкой 10 минут;
• Добавьте мёд, перемешайте и украсьте ягодами.
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