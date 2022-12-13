Какие тайны древней цивилизации набатеев хранит одинокий замок в пустыне

Мадаин Салех — величественный и значимый древний город, построенный ещё в доисламский период. Расположен он на севере Саудовской Аравии. Город стоит на одном из важнейших древних торговых путей, который связывал между собой такие могущественные государства тех давних времён, как Аравия, Месопотамия, Сирия и Египет. Все города этой таинственной и влиятельной цивилизации вырублены в скалах посреди безжизненной пустыни. Кем же были эти загадочные древние набатеи, почему и куда они бесследно исчезли?
Величественные руины Мадаин Салеха - это потрясающе важный археологический объект. Его очень часто сравнивают со столицей Набатеи, Петрой. Набатейский город Петра находится на территории современной Иордании. Название города историки узнали из древнегреческих текстов. В переводе оно означает «скала».
Мадаин Салех.
Столица набатейского государства - Петра.
Самым блистательным и великолепным среди этих древних развалин и самым культовым символом Мадаин Салеха является Каср аль-Фарид. Каср аль-Фарид — это гробница. В переводе это словосочетание значит «одинокий замок». Это воистину так — это одинокое сооружение посреди песков пустыни. Вырезано оно было из цельного камня где-то в первом веке нашей эры, но фасад так и не был закончен, что делает гробницу чрезвычайно интересной для исследований.
Каср аль-Фарид - одна из почти ста гробниц в этом древнем городе набатеев.
Форма гробницы свидетельствует о том, что их высекали сверху вниз. Каср аль-Фарид - лишь одна из девяноста с лишним таких монументальных гробниц, высеченных здесь во время расцвета цивилизации набатеев. Историки считают, что вначале долину населяли идумеи. Столица набатеев, Петра, была основана около 4-3 века до нашей эры. Империя набатеев простиралась на территории современных Иордании, Сирии, Израиля и Саудовской Аравии. Это была чрезвычайно развитая цивилизация с развитым социальным устройством и письменностью. Современное арабское письмо берёт свои корни именно в набатейской письменности.
Каср аль-Фарид.
Другие гробницы Мадаин Салеха.
Благодаря своему расположению на важном торговом пути, Набатея была невероятно богатым государством. Караваны, которые проходили здесь, перевозили такие товары, как слоновая кость, пряности, шёлк, благовония, лекарства, металлы и драгоценные камни. Все народы Древнего мира вели жестокую борьбу за право владеть этими торговыми путями. Набатеи строили свои города в скалах, чтобы защититься от набегов.
Карта территорий, где было когда-то набатейское государство.
Города их были очень труднодоступны и имели собственные источники водоснабжения. В пустыне это было особенно актуально. Путь в их столицу Петру был только один — это очень узкая дорога между неприступных скал. Даже всемогущая Римская империя не смогла сломить и завоевать этот величественный город.
Архитектура набатеев в эллинистическом стиле поражает воображение даже сейчас. Тогда же это был просто непревзойдённый шедевр. Особенно учитывая тот факт, что набатеи были простыми кочевниками. Город Петра оборудован невероятно сложной системой плотин и ирригационных каналов. Дома в этом городе, все здания, царские дворцы и религиозные центры — всё это чудесным образом идеально сочетается с окружающим песчаным пейзажем. Кажется, что город просто растворяется в окружающих его скалах.
В 1 веке нашей эры Набатея всё-таки вошла в состав Римской империи. Это был акт доброй воли со стороны набатеев, ведь римским солдатам так и не удалось завоевать неприступный город. Государство стало римской провинцией и получило название Аравия Петрейская. Римский период ознаменовался сооружением традиционных для этой культуры архитектурных памятников — колонн и театра.
Театр, как археологический памятник Римской империи.
Набатейское государство прекратило своё существование во 2 веке. Исследователи полагают, что закат этого развитого общества был обусловлен изменением сети торговых путей. Сирийский город Пальмира стал новым центром этой сети. Через него пролегали следования караванов из Персии, Индии, Китая в Рим. Значимость Набатеи стала уменьшаться, а потом и вовсе сошла на нет. Государство пришло в упадок. Жители оставили свои прекрасные города в поисках лучшей жизни.
Ещё одна гробница в древнем набатейском городе.
Сегодня набатейские города включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь работают ведущие археологи и исследователи, ведутся реставрационные работы. Каждый год регион посещают тысячи туристов, чтобы насладиться великолепным и удивительным примером потрясающей древней архитектуры загадочной набатейской цивилизации.
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