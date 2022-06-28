Путешествия во времени — одно из наиболее интересных направлений в современном кинематографе. Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее почти всегда отличаются интересными и непредсказуемыми поворотами сюжета. В нашей сегодняшней подборке — 12 отличных фильмов, позволяющие с головой окунуться в сложности и загадки пространственно-временного континуума.
1. Патруль времени (1994).
2. Люди в черном 3 (2012).
3. Исходный код (2011).
4. Донни Дарко (2001).
5. Люди Икс: Дни минувшего будущего (2014).
6. Прибытие (2016).
7. Петля времени (2012).
8. Интерстеллар (2014).
9. Грань будущего (2014).
10. 12 Обезьян (1995).
11. Терминатор, Терминатор 2: Судный день (1984,1991).
12. Назад в будущее (трилогия 1985-1990).
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Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее
Путешествия во времени — одно из наиболее интересных направлений в современном кинематографе. Фильмы о перемещениях в прошлое или будущее почти всегда отличаются интересными и непредсказуемыми поворотами сюжета. В нашей сегодняшней подборке — 12 отличных фильмов, позволяющие с головой окунуться в сложности и загадки пространственно-временного континуума.
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