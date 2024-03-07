Зачем нужны рожки на немецких шлемах?

Большую часть ХХ века Германию считали агрессивной военной державой, а образ немецкого солдата сложно было представить без шлема с рогами. Эти стальные каски стали настоящим символом зла, а носящие их и поныне ассоциируются с нацизмом. Зачем нужны рога на сугубо военном предмете – далее в обзоре.











Юный немецкий штурмовик в «рогатом» шлеме М16. Западный фронт, 1918 год.



Первая мировая война началась в 1914 году достаточно динамично. Генералы маневрировали войсками, совершали переходы с места на место. Но уже к концу года позиции воюющих сторон установились, солдаты «зарылись в землю».







Немецкий политик и военный Отто фон Бисмарк в пикельхельме.



С началом траншейной войны стало очевидно, что многое из существующего снаряжения должно быть пересмотрено и изменено. Самые большие нарекания у военных всех стран вызывали головные уборы. В сражениях теперь была видна лишь ничем не прикрытая голова солдата. В немецкой армии в тот момент носили каски «пикельхельм», сделанные из кожи, а у французов и британцев и вовсе были только фуражки.



Вскоре во всех противоборствующих державах разработали металлические защитные каски. Они не спасали от выстрелов в упор, но могли остановить осколки снарядов, шрапнель, отрикошетить пулю. Так, у Антанты появились шлемы Адриана и Броди.







Немецкая стальная каска М16 в камуфляжной раскраске периода Первой мировой войны.







Разработчик Stahlhelm M16 доктор Фридрих Шверд и процесс штамповки каски.



В 1915 году в Германии появилась своя версия стального шлема. Его разработал доктор Фридрих Шверд из Ганноверского университета. Первые образцы получали солдаты штурмовых подразделений, снайперы, саперы, наблюдатели. В следующем году каску запустили в массовое производство и она получила название Stahlhelm M16 («Стальной шлем, модель 1916 года»).







Шлемы М16 со съемными броневыми пластинами.







Немецкий солдат-наблюдатель с биноклем, 1916-1918 гг.



Доктор Шверд предусмотрел по бокам каски «рожки», в которых были сквозные отверстия для вентиляции. Но это не основное их назначение. Они нужны для крепления дополнительной брони – защитной стальной пластины. Она была очень тяжелой, поэтому носилась только в траншеях. Считалось, что толщины в 6 мм достаточно, чтобы остановить пулю, выпущенную в упор.







Немецкие штурмовики, экипированные траншейной броней, пулеметами и винтовками, 1918 год.







Боец мюнхенского фрайкора.



Когда каска попала на фронт, оказалась, что вся затея не стоит выеденного яйца. Шлем хорошо спасал от шрапнели, разлетающихся обломков, от пуль мелкого калибра на излете. Прямое попадание из винтовки также не пробивало пластину, но тут уже не выдерживал человек: у солдата буквально ломалась шея. По этой причине бронепластины никто не хотел носить, но рога с каски убрать уже было нельзя. Каски с характерным внешним видом выпускали еще много лет.



Солдаты противника даже высмеивали немцев. Они выкрикивали, что те слишком много времени провели на фронте. За это время жены наставили им рога, и те уже проросли сквозь каску.







Шлем М17, используемый финскими войсками во время Зимней войны 1939-1940 гг.







Антинемецкий военный плакат. США, 1942 год.







Дарт Вейдер – главный злодей фантастической киносаги «Звездные войны».



Немецкий стальной шлем узнаваемой формы надолго стал одним из символов немецкого милитаризма и нацизма. Спустя годы каска с рожками даже повлияла на внешний вид одного из знаменитых кинозлодеев Голливуда – Дарта Вейдера.



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