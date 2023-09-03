Места, в которых снимали новый эпизод “Звездных войн”

Совсем скоро на экраны кинотеатров по всему миру выйдет новый эпизод “Звездных войн”, которого фанаты ждали долгие 10 лет. Ни для кого не секрет, что новым “Звездным войнам” пророчат стать рекордсменом по всем пунктам, включая кассовые сборы и количество забронированных билетов на премьеру.



Остров Скеллиг-Майкл, Ирландия. Занесен в список ЮНЕСКО в 1996 году.







Остров особенно популярен среди путешественников, мечтающих на некоторое время отдалиться от мира и остаться наедине с самим собой.







Озеро Миватн и вулкан Крабла, Исландия.

В трейлере показана новая планета, полностью покрытая снегом. Многие заметили на планете углубления, которые могут свидетельствовать о том, что это новая Звезда смерти, замаскированная под планету.







Кальдера Крабла включает в себя геотермальную область Наумафьядль, в которой находятся грязевые вулканы и фумаролы.







Озеро Миватн образует лагуну, в которой можно принимать горячие ванны.







Станция ВВС в Беркшире, Англия. Здесь, судя по трейлеру, располагается и база повстанцев.







База была открыта для съемок фильмов в 2014 году.







И хотя здесь нет военной техники, место открыто для туристов. Бункер, который использовался для съемок нового эпизода, для посетителей закрыт.







Пустыня Руб-эль-Хали в Абу-Даби, ОАЭ.







Руб-эль-Хали — обширная песчаная пустыня на Ближнем Востоке, занимающая южную треть Аравийского полуострова, одна из самых крупных пустынь мира.







Отель Qasr Al Sarab открывает прекрасный вид на пустыню.







Посетителям отеля предлагают прогулки с верблюдами, песочные ванны и многое другое.







Лес Дина, Великобритания.







Хотя лес Дина использовался в трейлере в качестве места битвы между Кайло Реном и Финном, место очень напоминает на дом Йоды или планету Эвоков.







Озёрный край, Великобритания.

Это место особенно подходит для любителей водных видов спорта, однако в новом эпизоде Озерный край стал местом битвы.







Изумительной красоты место.







Еще одна локация была замечена особенно внимательными зрителями – озеро Деруэнт-Уотер, Великобритания.







Здесь находится летний домик, который открыт для туристов всего 5 дней в году.







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