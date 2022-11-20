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Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Обнаженное женское тело – это красиво. А обнаженное женское тело, ожившее на холсте и впитавшее энергетику художника, ещё более привлекательно.

Красивое женское тело в изобразительном искусстве


Франциско Гойя. Обнаженная Маха

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Федерико Бельтран Массес. Nude

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Изидор Пильс. Обнажённая женщина

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Аманда Рашн. In Knots

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Гарри Холланд. Formation

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Трубач-Мошникова Нелина. Babe

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Лена Лафаки. Ню #1

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Сергей Зленко. На пляже

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Майкл Паркес. Клеопатра

Красивое женское тело в изобразительном искусстве

Гарри Холланд. Homeward

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