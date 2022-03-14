Как предотвратить появление пятен от пота, и еще 7 «неудобных» проблем, от которых становится стыдно

Эта проблема касается почти каждого. /Фото: miamifashionspotlight.org

1. Что делать, если молния постоянно расходится?

Простое решение большой проблемы. /Фото: cdn.instructables.com

2.Громкий чих

/Фото: i.iheart.com Простуда, аллергия, пыль — так много причин для неловкого чихания./Фото: i.iheart.com

3. Неприятный запах от ног

За это не арестовывают, но молча осуждают уж точно. /Фото: tipsfromtia.com

4. Как понять, когда нужно освежить свое дыхание?

Неприятный запах изо рта определить очень просто. /Фото: lethow-webburr.netdna-ssl.com

5. Как предотвратить появление пятен пота?

Эта проблема касается почти каждого. /Фото: miamifashionspotlight.org

6. Экспресс-избавление от пятен на одежде

Обед прошел не особо удачно, а запасной одежды нет — не проблема. /Фото: vanish.co.uk

7. Отправили не то письмо?

Не стоит закатывать истерику, проблема не так страшна. /Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net

8. Желудок играет роль устрашающего зверя?

Урчание желудка порой слышится в самый неподходящий момент. /Фото: media3.s-nbcnews.com