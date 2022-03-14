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Как предотвратить появление пятен от пота, и еще 7 «неудобных» проблем, от которых становится стыдно


Эта проблема касается почти каждого. /Фото: miamifashionspotlight.org

Эта проблема касается почти каждого. /Фото: miamifashionspotlight.org

Большинство людей старается выглядеть красиво и аккуратно. Чистая одежда, приятный запах, никаких неловких ситуаций и неуклюжести. Но жизнь раз за разом подкидывает нам сюрпризы, когда мы меньше всего к этому готовы. Не стоит сразу паниковать и сбегать в нелюдимые места. Несколько полезных советов помогут с легкостью выйти из смущающей ситуации и избежать насмешек окружающих.

1. Что делать, если молния постоянно расходится?


Простое решение большой проблемы. /Фото: cdn.instructables.com

Простое решение большой проблемы. /Фото: cdn.instructables.com

 

Весьма щекотливая ситуация. Ширинка расстегивается незаметно и потом заставляет краснеть, когда коллега или друг глумливо указывает на оплошность. Молния может сломаться в самый неподходящий момент, например, в середине рабочего дня. Не ходить же смущенно прикрываясь и озираясь на каждом шагу. Есть простое решение! На застежку нужно добавить кольцо от брелока, тогда она с легкостью зацепится за пуговицу. Чтобы молния не расходилась можно использовать скрепку или даже обычную канцелярскую резинку. Оглянитесь, что-то подходящие точно окажется под рукой.

2.Громкий чих


Простуда, аллергия, пыль — так много причин для неловкого чихания. /Фото: i.iheart.com

Простуда, аллергия, пыль — так много причин для неловкого чихания.
/Фото: i.iheart.com

 

Идет важное совещание, и вдруг раздается резкий громкий звук. Все оборачиваются к вам и смотрят с сочувствием и легким неодобрением. Не хочется привлекать лишнего внимания и отвлекать других? Есть несколько бесхитростных приемов, которые помогут чихнуть тихонько, прямо как мышка. Когда почувствуете, что чихание приближается, попробуйте задержать дыхание. Это нарушит рефлекс и поможет избежать громкого звука. Если не подействует, надо немного покашлять — чих будет намного тише. Подавить звук помогут сжатые зубы и челюсти. Иногда получается остановить чих, надавив пальцем на кончик носа.

3. Неприятный запах от ног


За это не арестовывают, но молча осуждают уж точно. /Фото: tipsfromtia.com

За это не арестовывают, но молча осуждают уж точно. /Фото: tipsfromtia.com

 

Конечно, неприятный запах изо рта обнаружить гораздо проще. Однако из-за плохо пахнущих ног краснеть приходится не меньше. Причина такой неловкой ситуации в том, что ноги, как и другие части тела, потеют. Если к ним нет достаточного доступа свежего воздуха, они не успевают высыхать. Постоянно влажная среда провоцирует размножение бактерий. Быстро избавиться от проблемы поможет любой спрей с содержанием спирта или антибактериальные салфетки. Они уничтожат большую часть бактерий и поспособствуют быстрому высыханию кожи.

4. Как понять, когда нужно освежить свое дыхание?


Неприятный запах изо рта определить очень просто. /Фото: lethow-webburr.netdna-ssl.com

Неприятный запах изо рта определить очень просто. /Фото: lethow-webburr.netdna-ssl.com

 

Никому не хочется, чтобы при разговоре собеседник почувствовал неприятный запах. Как назло сами мы не можем определить его на 100%. Чтобы людям не пришлось воротить нос, есть простая проверка. Кончиком ложки нужно несколько раз провести по средней части языка, после чего опустить ее в сахар. Она быстро высохнет, и тогда ее запах станет отражением чистоты вашего дыхания.

5. Как предотвратить появление пятен пота?


Эта проблема касается почти каждого. /Фото: miamifashionspotlight.org

Эта проблема касается почти каждого. /Фото: miamifashionspotlight.org

 

Люди находятся в постоянном движении. Поэтому естественная проблема повышенного потоотделения рано или поздно возникает перед любым человеком. Особенно остро она проявляется летом. Чтобы избежать появления некрасивых и отталкивающих пятен в области подмышек, можно использовать несколько необычных приемов. Если обычный антиперспирант не действует, купите в аптеке обычный детский тальк. Он гарантирует устойчивую защиту даже в самых напряженных и стрессовых ситуациях. Девушкам в экстренных случаях можно использовать то, что почти всегда найдется в дамской сумке — ежедневные прокладки. Нужно разрезать их на несколько частей и приклеить на внутреннюю часть одежды.

6. Экспресс-избавление от пятен на одежде


Обед прошел не особо удачно, а запасной одежды нет — не проблема. /Фото: vanish.co.uk

Обед прошел не особо удачно, а запасной одежды нет — не проблема. /Фото: vanish.co.uk

 

Пятна на одежде — одна из самых распространенных неловких ситуаций. Она может приключиться с каждым. Все это понимают, но оценивающих и критикующих взглядов, скорее всего, избежать не удастся. Быстро привести в порядок любую одежду поможет кока-кола. Нужно налить немного напитка на пятно и потом застирать с любым моющим средством. Звучит странно, но действует эффективно. В составе любимого многими напитка есть фосфорная и углеродная кислоты, которые особенно хорошо избавляют ткань от жира.

7. Отправили не то письмо?


Не стоит закатывать истерику, проблема не так страшна. /Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net

Не стоит закатывать истерику, проблема не так страшна. /Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net

 

Кнопка «отправить» уже нажата, а тут приходит ужасающее озарение: не то письмо! Вместо почты друга компрометирующие фотографии полетели к начальнику или ревнивой подружке. Казалось бы, ничего уже не сделаешь, но выход есть. Правда действовать нужно быстро. Повезет лишь тем, кто использует почту Gmail — в период 5-30 секунд отменить отправку письма еще можно. Для этого нужно с домашней страницы перейти в «Настройки». Там выбираем вкладку «Общие» и находим опцию «Отменить отправку». Современные технологии творят чудеса! А Gmail отправляет письма с небольшой задержкой.

8. Желудок играет роль устрашающего зверя?


Урчание желудка порой слышится в самый неподходящий момент. /Фото: media3.s-nbcnews.com

Урчание желудка порой слышится в самый неподходящий момент. /Фото: media3.s-nbcnews.com

 

Большинство людей всегда так спешит, что времени на полноценный обед или завтрак катастрофически не хватает. Голод можно игнорировать, а вот громкие звуки пустого желудка скрыть не так просто. Чтобы окружающие не подозревали о том, как вы хотите есть, нужно использовать простой секрет. Когда нет возможности поесть, надо пить больше воды. Лучше не разом литр, а постепенно в течение всего дня. Это поможет снизить кислотность и обмануть желудок. Воду можно заменить чаем или компотом. А вот кофе или соки не подходят.

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Как предотвратить появление пятен от пота, и еще 7 «неудобных» проблем, от которых становится стыдно

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Как предотвратить появление пятен от пота, и еще 7 «неудобных» проблем, от которых становится стыдноПодписаться на мой Instagram
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