Кладу влажные салфетки в микроволновку и включаю нагрев...делюсь секретным лайфхаком!

Эта мощная помощница имеется практически в каждой семье. Она так здорово упрощает разогрев еды, поможет сделать срочную разморозку, даже готовить умеет. На эту тему я подготовлю отдельную статью.

Как многие уже догадались, это я о микроволновой печи.

К сожалению она как и все другие бытовые приборы имеет свойство загрязняться.

Поэтому сегодня хочу поделится с вами классным трюком, который упростит вам уход за этой чудо печкой!

Здесь на помощь вам придут влажные салфетки.

Порекомендую вам воспользоваться детскими влажками, так как они, действительно самые мокрые

Чем сильнее загрязнена микроволновка, тем больше салфеток вам понадобится. В среднем советуется брать от 5-10 салфеток. Отправьте их в микроволновку, установите её на обычный режим разогрева на 2 минуты.

Только не торопитесь сразу их доставать, дайте им настояться 5 минут, чтобы своей влагой размягчить все сухие загрязнения. Затем осторожно их достаньте(так как они могут быть ещё горячими). Этими же салфетками вы с лёгкостью уберёте все размокшие загрязнения с вашей микроволновки.

Всё проще простого!

















А есть и другие методы чистки микроволновки.

Первый с лимоном и водой.

В тару наберите воду и поместите туда дольки лимона,затем поместите это в микроволновую печь на 3-5 минут.

По истечении времени не доставайте сразу же эту тару, а дайте настояться 15 минут. Следом вы легким движением руки с помощью тряпочки или губки уберёте все неприятности. Мало того что всё легко отчистится, так ещё лимон и не приятный запах уберёт.