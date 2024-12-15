Уловки ресторанов, на которые мы постоянно ведёмся и тратим больше денег

Не зря говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому всегда приходится быть на чеку: хоть в магазинах, хоть в ресторанах. Если в кафе вам предлагают что-то «в подарок», десять раз подумайте, не является ли это хитрой уловкой, чтобы заставить вас потратить больше денег.

Рассказываем о таких трюках более подробно, чтобы вы знали, к чему быть готовыми.

Уловка 1: Бесплатная корзина с хлебом

Уловка 2: Кассы самообслуживания

Уловка 3: Оформление меню

Уловка 4: Художественные описания

Уловка 5: Музыка

Уловка 6: Тейблтокеры и флип-карты

Уловка 7: Ставка на дешевые продукты

Уловка 8: Десерты

Уловка 9: Большие порции

Хлеб повышает аппетит.Казалось бы, что может быть плохого в корзине с хлебом? Отличный вариант перекуса, пока вы изучаете меню, к тому же бесплатного. Однако есть в этом «подарке от заведения» маленькая загвоздка. Хлеб не насыщает – он лишь провоцирует повышение уровня глюкозы в крови, из-за чего вам еще больше хочется есть. Как результат – вы заказываете гораздо больше блюд, чем планировали изначально. По этой же схеме работают тарелки с орешками и чипсами в барах: в их составе много соли, поэтому вы хотите пить и заказываете больше алкоголя.На таких кассах мы заказываем больше.На первый взгляд, очень удобно – есть возможность, постоять полистать страницы с меню, самостоятельно выбрать блюдо и напитки, удалить что-то, если передумали. Однако такой способ оформления заказа заставляет тратить примерно на 10% больше денег, чем если бы вы делали это у кассира. Практически в ста процентах случаев вам пытаются продать порцию гораздо больше, чем вы хотели.Предложения добавить соус, напиток, гарнир, десерт буквально вынуждают согласиться, и заказать дополнительные позиции из меню. Кстати, индивидуальные настройки блюда также увеличивают его стоимость, поэтому нужно десять раз подумать, прежде чем выбирать этот режим.Красиво оформленное меню.Некоторые слышали об этом трюке, а для некоторых сейчас он станет настоящим открытием. Оказывается, количество заказов блюдо зависит непосредственно от кого, какое место оно занимает в меню. В следующий раз, когда будете в ресторане, обратите внимание, каким позициям вы уделяете больше времени. Скорее всего, они будут находиться в верхних углах страницы, а также в ее центре. А теперь посмотрите на стоимость этих блюд и напитков – не удивляйтесь, если на этих местах окажутся самые дорогостоящие позиции.Еще один хитрый прием, который часто используют люди, составляющие меню, – акцент на дорогом товаре. Когда мы видим его стоимость, то остальные позиции воспринимаем, как дешевые и доступные, хотя на самом деле они вовсе не являются таковыми.Чтобы не попадаться на такие уловки, всегда примерно прикидывайте в голове, какую сумму вы готовы потратить в ресторане в этот раз. Если цифра в меню значительно превышает ее, поищите блюдо, которое подойдет вам по стоимости.Красивое описание напитков в меню.Обычно блюда, которые нужно продать сильнее других, сопровождаются красивым описанием, с использованием большого количества «аппетитных» слов, вызывающих желание прямо сейчас попробовать эту «свежую булочку бриошь с ароматной хрустящей корочкой». Согласитесь, сэндвич с таким описанием вы закажете гораздо быстрее, чем если бы рядом с ним было просто написано название и цена (даже без состава).Почему в меню есть блюда, которые нужно продать быстрее или больше остальных? Возможно, у сыра и ветчины, которые входят в его состав, истекает срок годности, а может себестоимость этого бутерброда очень низкая и он приносит хорошую прибыль. Как бы то ни было, ориентируйтесь не на высокопарные речи, а на состав и стоимость блюда. Тогда шанс, что оно вам действительно понравится, возрастет.В дорогих ресторанах часто играет живая музыка.Звук в ресторане имеет не меньшее значение, чем интерьер или правильно оформленное меню. Посетители подобных заведений признаются, что им хочется дольше оставаться в месте, где играет приятная музыка, а если им нравится плейлист, то они автоматически готовы заказывать больше еды и напитков.В зависимости от того, какого характера заведение – фудкорт, уютный семейный ресторан, кофейня – играет музыка, создающая нужную атмосферу. Например, на фудкортах часто можно услышать бодрые мелодии – они заставляют быстрее съедать свой бургер вместе с картошкой фри и освобождать место для следующих посетителей. А вот в дорогих ресторанах популярна живая музыка – звуки саксофона или фортепиано заставляют расслабиться и уделить максимум времени общению с друзьями или второй половинкой.Нередко эти приемы комбинируют: например, заведение, в которое вы часто ходите с мужем на свидания, во время бизнес-ланча может выглядеть абсолютно по-другому. Поэтому старайтесь не отдаваться во власть музыки, а обедать и ужинать по собственному графику.На столе в кафе часто можно увидеть такие листовки-домики.Во многих заведениях на столах можно увидеть тейблтокеры – листовки-домики с информацией о новых блюдах, сезонных напитках, акциях, скидках и пр. Как вы уже, наверное, догадались, они там находятся не просто так. По характеру воздействия тейблтокеры можно сравнить со стойкой с мелочами, которая стоит возле кассы в супермаркете: пока вы ждете свою очередь, рука непроизвольно тянется за жвачкой или батончиком. Так же и здесь: пока вы ждете официанта, взгляд пристально изучает информацию на листовке, и с каждой минутой все сложнее сказать нет этой глянцевой странице с яркими цветами и аппетитными картинками.В составе такого боула недорогие продукты.А вы знаете, почему в последнее время невероятно популярными стали блюда по типу боулов и поке? Весь секрет в главном ингредиенте, которым зачастую является рис. Он стоит копейки, а чтобы продать его как можно дороже, хозяева заведений подают этот простенький и недорогой продукт вместе с другими, более интересными компонентами. А если блюдо еще и качественно разрекламировать, сделать его востребованным, то от заказов отбоя не будет. В результате в блюдо вложат минимум денег, а получат максимум. Очень удобно, правда?Когда вы заказывали фондан из меню, а принесли кекс из магазина.Многие люди просто не могут сказать десерту «нет», даже после предыдущих нескольких блюд. И мы их прекрасно понимаем: как можно отказаться невероятно аппетитному чизкейку с карамелью или мороженому с кокосовой стружкой, политому шоколадом? Однако, прежде чем заказывать десерт, хорошо подумайте, действительно ли его готовил повар в ресторане или же лакомство купили замороженным у оптовиков? Всегда есть вероятность, что вы увидите эти же шарики мороженого в магазине за углом. И если так, то зачем переплачивать? Лучше тратиться на что-то изысканное и уникальное, то, что действительно стоит своих денег.Большая порция фастфуда.Главный закон фастфуда – создать впечатление, что большая порция стоит меньше, чем стандартная. На деле же оказывается, что цена одного грамма в классическом блюде намного ниже, а все остальное – лишь удачный маркетинговый ход. В первую очередь это касается напитков. Например, себестоимость среднего и большого капучино одинаковая, но за второй придется доплатить, и немало. Хотите огромный стакан кофе? Отлично. Но иногда все же следует проанализировать, какой объем блюд и напитков вам действительно нужен, чтобы утолить чувство голода и жажды.