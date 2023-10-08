10 недавних археологических находок, связанных с библейской историей

Библейские разведчики на мозаике из синагоги Хукок в Галилее.

Загадочные пещеры

Одна из загадочных пещер близ Кумрана.

Древнейшее изображение Христа на Святой Земле

Древнейшее изображение Христа на Святой Земле

Древняя надпись «Иерусалим»

Древнейшая надпись на арабском, в которой упоминается Иерусалим.

Библейские разведчики

Библейские разведчики на мозаике из синагоги Хукок в Галилее.

Голова библейского царя

Голова библейского царя.