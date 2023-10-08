10 недавних археологических находок, связанных с библейской историей

Библейские разведчики на мозаике из синагоги Хукок в Галилее.
Десять тысяч лет назад возникли первые поселения на Святой Земле. Здесь постоянно ведутся археологические работы и совершаются открытия, благодаря новым находкам. Прошедший год также был богат новыми событиями.
Загадочные пещеры
В 2018 году археологическими экспедициями обнаружили две пещеры близ Кумрана на Западном берегу, в которых могут находиться Свитки Мертвого моря.
Одна из загадочных пещер близ Кумрана.
Ранее найденные артефакты состоят из остатков 900 рукописей. Они были обнаружены в 12 близлежащих пещерах. Ученые считают, что ессены, жившие в Кумране, оставили много письменных документов, прежде чем покинуть пещеры. Это произошло во время восстания против римлян около 70 года н. э. Первые одиннадцать пещер были открыты в период 46-56 годы прошлого столетия. Большая часть Свитков была найдена именно в них. Двенадцатая пещера была обнаружена в 2017 году с одним пустым свитком.
Внутри новых пещер археологи также обнаружили остатки предметов, используемых для хранения свитков, бечевки для перевязывания свитков, керамическую и бронзовую посуду, текстильные веревки, масляную лампу. Все это указывает на то, что свитки могли находиться и здесь, до того, как эти пещеры были разграблены. Бронзовый сосуд, найденный в пещере, был изготовлен в промежутке между 100-15 лет до н.э.
Древнейшее изображение Христа на Святой Земле
Эмма Мааян-Фанар из университета Хайфы изучает раннехристианские мотивы в каменной кладке у Северной церкви Шивты. Она укрылась на несколько минут от палящего солнца пустыни Негев под крышей здания для христианских крещений, а там случайно увидела глаза, которые смотрели на нее с потолка. Апсида, или изогнутая крыша, баптистерия - одна из немногих оригинальных частей Северной церкви, оставшаяся в целости. Она была исследована ранее, но никто не заметил древнего портрета Иисуса, нарисованного на потолке. Предполагается, что здесь запечатлено Крещение Христа в реке Иордан, как это описано в христианских Евангелиях. Тут же более четко и подробно присутствует образ Иоана Крестителя.
Древнейшее изображение Христа на Святой Земле
Изображение сильно размыто. Его детали можно увидеть только под правильным светом или с современным фотографическим оборудованием. На портрете изображен Иисус, как молодой человек с короткими вьющимися волосами. Именно так его рисовали в Византии. Считается, что это самый ранний портрет Христа, найденный в Израиле. Руины древнего города пустыни, датируются между четвертым и шестым веком нашей эры.
Древняя надпись «Иерусалим»
До начала прокладки нового шоссе в Иерусалиме, рядом с Международным конференц-центром, проводились изыскания и прошлой зимой там был обнаружен фрагмент колонны.
Древнейшая надпись на арабском, в которой упоминается Иерусалим.
В древних текстах Иерусалим известен под многими именами. Даже в современном мире на иврите название звучит как Иерушалаим, а на арабском языке — Аль-Кудс. В начале октября 2018 года археологи сообщили, что они нашли самый первый случай, когда слово «Иерусалим» "Yerushalayim" было написано полностью, а не как в предыдущих находках: "Yerushalem"или "Shalem". В вырезанной надписи на арамейском языке говорится про сына Додала Хананию из Иерусалима. Она датируется первым веком н. э. Надпись была сделана на колонне, стоявшей в древней гончарной мастерской. Ее сюда перенесли из более старинного сооружения, которое относилось к эпохе, когда правил Ирод Великий (37-4 г. до н. э.).
Библейские разведчики
В 1600-летней синагоге на севере Израиля было обнаружено мозаичное панно. На изображении два человека несут гроздь винограда на шесте. Вероятно, это эпизод из Книги чисел, четвертой книги Ветхого завета. В этом отрывке Моисей, по велению Бога, посылает в Ханаан дюжину разведчиков, в их числе и Иисуса Навина (Джошуа), узнать живут ли там люди, насколько плодородна земля.
Библейские разведчики на мозаике из синагоги Хукок в Галилее.
Эта мозаика - одна из дюжины, обнаруженной археологами в синагоге древней еврейской деревне Хукок в израильской Галилее. Детальность и широта этих открытий указывают на то, что жизнь здесь процветала в первой половине V в, когда регион находился под христианским правлением Рима.
С 2012 года в находки вошли мозаики синагоги, изображающие библейские сцены, такие как: Ноев ковчег, разделение вод Красного моря, Самсон и лисы, Вавилонская башня, а также мозаики слонов, амуров и даже Александра Великого.
Голова библейского царя
На севере Израиля, в доисторическом городище Абель Бет Маак было обнаружено крошечное, но причудливо выполненное, скульптурное изображение библейского царя. Сохранилась только голова, она сделана более 2800 лет.
Голова библейского царя.
Марио Тобия, иерусалимский студент, обнаружил небольшую скульптуру прошлым летом в большом строении, в самой высокой точке древнего города, который несколько раз упоминается в Ветхом Завете. Скульптурное изображение представлено в виде мужской головы с черной бородой и такими же волосами, перехваченными желто-черным обручем. У него выразительные глаза миндалевидной формы и серьезное, даже грустное лицо.
Выполненная в технике глазурованной керамики голова имеет размеры 5,1 на 5,6 см и является частью статуэтки. Радиоуглеродный анализ, предполагает, что здание, где найден артефакт, сооружено в 900-800 гг. до н. э. Границы трех государств: Израиль, Тир и Арам-Дамаск находились вблизи Абель Бет Маак. Есть три наиболее вероятных прототипа статуэтки, это царь Израиля Ахава, Азаил из Арам-Дамаск и Этвал Тирский, но есть и другие предположения.
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