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10 странных газированных напитков, попробовать которые решаться далеко не все


Такая невероятно разная газировка.

Такая невероятно разная газировка.

Что может быть лучше в летние жаркие дни, чем стакан освежающей газировки. Производители уже давно используют не только классический рецепт, а выпускают на рынок всё новые вкусы содовой. Порой эти вкусы и ароматы оказываются, мягко говоря, специфическими, и далеко не каждый отважится выпить стакан такой воды даже в жаркий день.

1. Газировка со вкусом йогурта


Газировка со вкусом йогурта.

Газировка со вкусом йогурта.

 

С первого взгляда может показаться, что это не так уж и плохо. В конце концов, люди часто едят йогурт, ведь это вкусно. Тем не менее, йогурт, который обычно продается в магазинах, подслащенный и ароматизированный, чтобы замаскировать тот факт, что он состоит из ферментированного молока.

Популярная на Ближнем Востоке йогуртовая газировка (Тан) имеет консистенцию цельного молока и едкий кисломолочный аромат. Тан имеет солоноватый привкус, а также в него иногда добавляют перец или мяту для улучшения вкуса. Этот напиток понравится далеко не всем, ведь он по сути является кусочками простокваши, плавающими в соленой воде.

2. Газировка со вкусом лука


Газировка со вкусом лука.

Газировка со вкусом лука.

 

Какой человек в здравом уме будет иметь непреодолимое желание перед тем, как выйти на улицу в знойный летний полдень, съесть сочную хрустящую луковицу? Явно так не думают в Южной Корее, где в продаже появилась луковая газировка. Выпущенная Tamla Village Company Ltd газировка представляет собой настоящую концентрированную луковую эссенцию. Тем же, кто сможет задержать дыхание и выпить напиток, производитель сулит удивительный оздоровительный эффект. Напиток, как считают в Корее, снижает уровень холестерина, очищает кровь и предотвращает рак. Правда это или реклама — личное дело каждого, но аромат со вкусом у него еще тот.

3. Газировка со вкусом сельдерея


Газировка со вкусом сельдерея.

Газировка со вкусом сельдерея.

 

Сельдерей уже давно является одним из основных продуктов в меню любого любителя фитнеса уже на протяжении более 150 лет. Содовая "Cel-Ray" от доктора Брауна была разработана в качестве тонизирующего средства в Нью-Йорке в 1869 году. Д-р Браун использовал концентрированный экстракт сельдерея, чтобы облегчить боли в желудке и беспокойство у своих пациентов. Тем не менее, как и многие ранние газированные напитки, Cel-Ray в конечном итоге превратился из лекарства в газировку, которую сегодня можно найти во многих магазинах Нью-Йорка. У этого напитка травянистый запах и растительно-травянистый вкус с ноткой перца.

4. Газировка с яичным вкусом


Газировка с яичным вкусом.

Газировка с яичным вкусом.

 

Еще одно популярное фитнес-клише – употребление сырых яиц. Но, вместо того, чтобы разбивать десяток яиц в стакан и пить эту вязкую жижу, можно просто купить вьетнамский газированный яичный напиток.

Рецепт вьетнамской содовой "sua hot ga" довольно простой: нужно положить сырой яичный желток и сгущенное молоко с сахаром на дно стакана, залить это все газировкой и размешать. Люди, попробовавшие это, утверждают, что на самом деле напиток "лучше на вкус, чем звучит", но его перед употреблением нужно взболтать, поскольку в газировке яйца сворачиваются.

5. Газировка с ароматом каннабиса


Газировка с ароматом каннабиса.

Газировка с ароматом каннабиса.

 

Поскольку марихуану постепенно легализовывают по всему миру, этот продукт начинает все чаще появляться в кулинарии. Батончики и хлебобулочные изделия с марихуаной не удивляют уже никого, но ими жажду не утолишь. Нужно всего 2-3 миллиграмма тетрагидроканнабинола (THC), чтобы оказать воздействие на человека. При этом в газировках с каннабисом, таких как "Canna Cola" и "Orange Kush", содержится целых 35-65 миллиграммов этого вещества. Продают эти освежающие и "тонизирующие" напитки только по рецепту.

6. Газировка с ароматом крылышек Баффало


Газировка с ароматом крылышек Баффало.

Газировка с ароматом крылышек Баффало.

 

Пожалуй, наиболее распространенной причиной того, что люди покупают газировку, это желание освежиться прохладным напитком. А газировку "Lester’s Fixins" в сети магазинов "Rocket Fizz" покупают, чтобы шокировать вкусовые рецепторы. Вкус этой водички достаточно сложный: он начинается с апельсиновых ноток и заканчивая специфичным кислым вкусом соуса для популярного местного блюда "крылышки Баффало". Те, кто пробовал эту газировку, отмечают, что она имеет явно выраженный привкус каджуна и имбиря.

7. Газировка с ароматом обеда на день Благодарения


Вкусы на любой вкус.

Вкусы на любой вкус.

 

День благодарения - этот радостный праздник чревоугодия приводит в восторг американцев в течение веков. И что может лучше, чем быть отведать все блюда, от классической индейки до запеканки с зеленой фасолью, в виде бутылки газировки. Видимо, компания из Сиэтла Jones Soda подумала именно так и выпустила в 2004 году к традиционному Дню благодарения упаковку из 5 бутылок с газировкой, каждая из которых имеет различный аромат: "Индейка с подливкой", "Картофельное пюре с маслом", "Запеканка с зеленой фасолью", "Клюква" и "Кекс". У них получилось что-то настолько специфичное, что даже сами создатели отказались пробовать первые три разновидности газировки.

8. Газировка со вкусом вяленой говядины


Газировка со вкусом вяленой говядины.

Газировка со вкусом вяленой говядины.

 

Многие любят копченую и вяленую говядину, которая на самом деле является отличной закуской. Но мало кто додумается напихать в бутылку вяленой говядины, залить ее газировкой, дать этой смеси немного настояться, после чего наслаждаться тем, что получилось. А ведь именно так выглядит напиток "Beefdrinker Teriyaki" со вкусом вяленой говядины, который продается в бутылках емкостью 0,33 литра.

9. Газировка со вкусом коры дерева


Газировка со вкусом коры дерева.

Газировка со вкусом коры дерева.

 

Удивительно, как мог кто-то додуматься сделать прохладительный напиток с полностью несъедобным вкусовым ингредиентом. Тем не менее, шипучий напиток "Mauby Fizzz", популярный в Карибском море, создается путем кипячения коры крушины с сахаром и специями. Полученный настой якобы при первом глотке похож на так называемый пивной корень, а послевкусие у него горькое.

10. Газировка со вкусом угря


Газировка со вкусом угря.

Газировка со вкусом угря.

 

Япония является общепризнанным местом, где очень странные вещи происходят буквально каждый день. Угри, как известно, являются скользкими, отталкивающими и крайне неприятными существами. А газировка — восхитительный освещающий напиток. А если перемешать их вместе, то получится "Unagi Nobori" - желтый японский мягкий газированный напиток, сделанный главным образом из экстракта угря. На вкус он полностью напоминает жареного соленого угря, который является популярным блюдом летом в Японии.

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