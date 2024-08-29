10 странных газированных напитков, попробовать которые решаться далеко не все

Такая невероятно разная газировка.
Что может быть лучше в летние жаркие дни, чем стакан освежающей газировки. Производители уже давно используют не только классический рецепт, а выпускают на рынок всё новые вкусы содовой. Порой эти вкусы и ароматы оказываются, мягко говоря, специфическими, и далеко не каждый отважится выпить стакан такой воды даже в жаркий день.
1. Газировка со вкусом йогурта
Газировка со вкусом йогурта.
С первого взгляда может показаться, что это не так уж и плохо. В конце концов, люди часто едят йогурт, ведь это вкусно. Тем не менее, йогурт, который обычно продается в магазинах, подслащенный и ароматизированный, чтобы замаскировать тот факт, что он состоит из ферментированного молока.
Популярная на Ближнем Востоке йогуртовая газировка (Тан) имеет консистенцию цельного молока и едкий кисломолочный аромат. Тан имеет солоноватый привкус, а также в него иногда добавляют перец или мяту для улучшения вкуса. Этот напиток понравится далеко не всем, ведь он по сути является кусочками простокваши, плавающими в соленой воде.
2. Газировка со вкусом лука
Газировка со вкусом лука.
Какой человек в здравом уме будет иметь непреодолимое желание перед тем, как выйти на улицу в знойный летний полдень, съесть сочную хрустящую луковицу? Явно так не думают в Южной Корее, где в продаже появилась луковая газировка. Выпущенная Tamla Village Company Ltd газировка представляет собой настоящую концентрированную луковую эссенцию. Тем же, кто сможет задержать дыхание и выпить напиток, производитель сулит удивительный оздоровительный эффект. Напиток, как считают в Корее, снижает уровень холестерина, очищает кровь и предотвращает рак. Правда это или реклама — личное дело каждого, но аромат со вкусом у него еще тот.
3. Газировка со вкусом сельдерея
Газировка со вкусом сельдерея.
Сельдерей уже давно является одним из основных продуктов в меню любого любителя фитнеса уже на протяжении более 150 лет. Содовая "Cel-Ray" от доктора Брауна была разработана в качестве тонизирующего средства в Нью-Йорке в 1869 году. Д-р Браун использовал концентрированный экстракт сельдерея, чтобы облегчить боли в желудке и беспокойство у своих пациентов. Тем не менее, как и многие ранние газированные напитки, Cel-Ray в конечном итоге превратился из лекарства в газировку, которую сегодня можно найти во многих магазинах Нью-Йорка. У этого напитка травянистый запах и растительно-травянистый вкус с ноткой перца.
4. Газировка с яичным вкусом
Газировка с яичным вкусом.
Еще одно популярное фитнес-клише – употребление сырых яиц. Но, вместо того, чтобы разбивать десяток яиц в стакан и пить эту вязкую жижу, можно просто купить вьетнамский газированный яичный напиток.
Рецепт вьетнамской содовой "sua hot ga" довольно простой: нужно положить сырой яичный желток и сгущенное молоко с сахаром на дно стакана, залить это все газировкой и размешать. Люди, попробовавшие это, утверждают, что на самом деле напиток "лучше на вкус, чем звучит", но его перед употреблением нужно взболтать, поскольку в газировке яйца сворачиваются.
5. Газировка с ароматом каннабиса
Газировка с ароматом каннабиса.
Поскольку марихуану постепенно легализовывают по всему миру, этот продукт начинает все чаще появляться в кулинарии. Батончики и хлебобулочные изделия с марихуаной не удивляют уже никого, но ими жажду не утолишь. Нужно всего 2-3 миллиграмма тетрагидроканнабинола (THC), чтобы оказать воздействие на человека. При этом в газировках с каннабисом, таких как "Canna Cola" и "Orange Kush", содержится целых 35-65 миллиграммов этого вещества. Продают эти освежающие и "тонизирующие" напитки только по рецепту.
6. Газировка с ароматом крылышек Баффало
Газировка с ароматом крылышек Баффало.
Пожалуй, наиболее распространенной причиной того, что люди покупают газировку, это желание освежиться прохладным напитком. А газировку "Lester’s Fixins" в сети магазинов "Rocket Fizz" покупают, чтобы шокировать вкусовые рецепторы. Вкус этой водички достаточно сложный: он начинается с апельсиновых ноток и заканчивая специфичным кислым вкусом соуса для популярного местного блюда "крылышки Баффало". Те, кто пробовал эту газировку, отмечают, что она имеет явно выраженный привкус каджуна и имбиря.
7. Газировка с ароматом обеда на день Благодарения
Вкусы на любой вкус.
День благодарения - этот радостный праздник чревоугодия приводит в восторг американцев в течение веков. И что может лучше, чем быть отведать все блюда, от классической индейки до запеканки с зеленой фасолью, в виде бутылки газировки. Видимо, компания из Сиэтла Jones Soda подумала именно так и выпустила в 2004 году к традиционному Дню благодарения упаковку из 5 бутылок с газировкой, каждая из которых имеет различный аромат: "Индейка с подливкой", "Картофельное пюре с маслом", "Запеканка с зеленой фасолью", "Клюква" и "Кекс". У них получилось что-то настолько специфичное, что даже сами создатели отказались пробовать первые три разновидности газировки.
8. Газировка со вкусом вяленой говядины
Газировка со вкусом вяленой говядины.
Многие любят копченую и вяленую говядину, которая на самом деле является отличной закуской. Но мало кто додумается напихать в бутылку вяленой говядины, залить ее газировкой, дать этой смеси немного настояться, после чего наслаждаться тем, что получилось. А ведь именно так выглядит напиток "Beefdrinker Teriyaki" со вкусом вяленой говядины, который продается в бутылках емкостью 0,33 литра.
9. Газировка со вкусом коры дерева
Газировка со вкусом коры дерева.
Удивительно, как мог кто-то додуматься сделать прохладительный напиток с полностью несъедобным вкусовым ингредиентом. Тем не менее, шипучий напиток "Mauby Fizzz", популярный в Карибском море, создается путем кипячения коры крушины с сахаром и специями. Полученный настой якобы при первом глотке похож на так называемый пивной корень, а послевкусие у него горькое.
10. Газировка со вкусом угря
Газировка со вкусом угря.
Япония является общепризнанным местом, где очень странные вещи происходят буквально каждый день. Угри, как известно, являются скользкими, отталкивающими и крайне неприятными существами. А газировка — восхитительный освещающий напиток. А если перемешать их вместе, то получится "Unagi Nobori" - желтый японский мягкий газированный напиток, сделанный главным образом из экстракта угря. На вкус он полностью напоминает жареного соленого угря, который является популярным блюдом летом в Японии.
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