Лучшие документальные фильмы об искусстве, которые стоит посмотреть каждому

Ежегодно в мире снимается множество художественных и документальных фильмов. Несомненно, игровое кино куда больше привлекает широкую аудиторию, однако сейчас создаются документальные фильмы, способные увлечь иногда даже больше, чем популярный сериал или оскароносный полнометражный проект. Особого внимания заслуживают фильмы, которые рассказывают об искусстве или значимых деятелях культуры. Они завораживают и позволяют погрузиться в мир прекрасного.
«Черное искусство: в отсутствии света», 2021 год, режиссёр Сэмюэл Д. Поллард
Кадр из фильма «Черное искусство: в отсутствии света».
Наверное, меньше всего широкой публике известно о том, как живут и работают африканские художники. Создатели фильма постарались приоткрыть завесу тайны над их творчеством и рассказать, с какими трудностями им придётся столкнуться. Как это не удивительно, но они встречают на своём пути к признанию немало преград и вынуждены пробивать себе дорогу через непонимание и устоявшиеся стереотипы, независимо от того, создают они свои произведения на родине или в любой другой стране мира.
«Пелевин», 2022 год, Россия, режиссёр Родион Чепель
Кадр из фильма «Пелевин».
Один из самых успешных и таинственных писателей России – Виктор Пелевин. Он выпускает книги с завидной периодичностью, однако на протяжении вот уже двух с лишним десятилетий он не появляется на публике и не даёт интервью. Однако спрос на его творчество не только не падает, он растёт с каждым днём, как растут и объёмы продаж книг писателя. Создатели фильма попытались воссоздать биографию Виктора Пелевина, основываясь на архивных материалах и интервью с людьми, которые были знакомы с писателем. В результате получилось хронологическое повествование об удивительной жизни автора популярных произведений.
«Размытые границы арт-мира», 2017 год, Канада, режиссёр Барри Аврич
Кадр из фильма «Размытые границы арт-мира».
Очень редко любители искусства, изучая очередной шедевр, задумываются о том, почему он стоит так дорого. Барри Аврич попытался выяснить, почему искусство вдруг стало очень коммерческим, и как художники ради получения сверхдохода воспроизводят одни и те же произведения искусства. Примеры известных мастеров заставят задуматься об истинных и придуманных ценностях, а также о том, как формируется цена современных картин и арт-объектов.
«Потерянный Леонардо», 2021 год, Дания, Франция, режиссёр Андреас Койфоэд
Кадр из фильма «Потерянный Леонардо».
Создатели документального фильма провели целое расследование, и в результате зритель имеет возможность погрузиться в самый настоящий детектив, где все герои и участники событий – вполне реальные люди. Но главным героем стала картина «Спаситель мира», принадлежащая, по заверению человека, его нашедшего, самому Леонардо да Винчи. Её приобрёл наследный принц Саудовской Аравии и собирался выставить в Лувре, рядом со знаменитым и одним из самых дорогих произведений «Мона Лиза».
«Выход через сувенирную лавку», 2010 год, Великобритания, режиссёр Бэнкси
Кадр из фильма «Выход через сувенирную лавку».
Режиссёром фильма стал самый таинственный художник современности, чья жизнь и творчество окружены ореолом тайны. Самого же Бэнкси называют непревзойдённым мастером мистификации. В этот раз он представил на суд зрителей документальную картину, в которой поделился историей о том, как некий эксцентричный буржуа захотел познакомиться и подружиться с таинственным Бэнкси, для чего даже превратился в кинодокументалиста. Фильм этот однозначно заслуживает внимания, он создан на стыке документалистики и комедии, имеет свою детективную линию и, конечно, связан с историей.
«Художник и вор», 2020 год, Норвегия, США, режиссёр Бенджамин Ри
Кадр из фильма «Художник и вор».
Этот документальный фильм стоит посмотреть уже хотя бы потому, что он похож одновременно на детектив и мелодраму, но сюжет этой истории написала сама жизнь. Он повествует о талантливой художнице Барборе Кисилковой, чьи картины были украдены прямо с выставки в Норвегии. Вором оказался Карл Бертил-Нордланд, но он совершенно не помнит, что случилось с произведениями искусства после кражи. Однако дело вовсе не в этом, а в том, что два одиноких человека из абсолютно разных миров находят точки соприкосновения и даже общий язык. Казалось бы, у этих людей нет пересекающихся интересов, но неожиданно они начинают дружить.
«Повелись! Подлинная история о поддельных произведениях искусства», 2020 год, Канада, режиссёр Барри Аврич
Кадр из фильма «Повелись! Подлинная история о поддельных произведениях искусства».
Ещё одно удивительное повествование от канадского режиссёра Барри Аврича познакомит зрителей с тем, как обычно попадают произведения искусства в музеи, какой путь им нужно пройти для того, чтобы оказаться в выставочном зале. Попасть в экспозицию поддельной картине крайне сложно, потому что каждая смена владельца обычно подтверждается документами, а перед приобретением специалисты проводят серьёзные экспертизы. Но иногда всё же подделка оказывается в музее и тогда мир потрясает грандиозный скандал, как это случилось в 1995 году, когда в старейшей галерее Нью Йорка оказалось поддельное полотно Марка Ротко.
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