С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Предлагал же Жириновский узаконить многоженство в России. Реально женщин больше, чем мужчин. Как говорят: на 10 женщи...Гарем и его секреты
  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...

10 нестандартных аэропортов, посадку на которые сложно позабыть


10 нестандартных аэропортов, посадку на которые сложно позабыть


Авиаперевозки не только считаются наиболее безопасным видом транспорта на планете, эта отрасль активно развивается и своих темпов сбавлять явно не собирается. Сегодня трудно найти государство, где нет хотя бы нескольких аэропортов. Однако в некоторых местах их расположить было очень трудно, но потребность в них оставалась. Поэтому конструкторам и архитекторам приходилось выкручиваться, что в результате подарило нам оригинальные аэропорты, в существование которых порой трудно поверить.

1. Аэропорт Гисборн, Новая Зеландия


Оригинальное пересечение двух транспортных путей. /Фото: donschool86.ru

Оригинальное пересечение двух транспортных путей. /Фото: donschool86.ru

 

Небольшой аэропорт в маленьком городке Гисборн на севере Новой Зеландии привлекал бы немного внимания, ведь самолеты он принимает не часто, да и те в большинстве совсем маленькие из-за узкой взлетно-посадочной полосы и отсутствия крупных населенных пунктов поблизости. И лишь одна его деталь сделала его весьма популярным в медиа-среде: дело в том, что полосу аэропорта пересекает... действующее железнодорожное полотно. Поэтому существует специальное ограничение по движению в том участке. Примечательно, что именно самолетам приходится ожидать, пока проедет очередной состав, и только после этого осуществить взлет или посадку.

2. Аэропорт Принцессы Юлианы, остров Святого Мартина


Не самый удачный аттракцион для туристов. /Фото: theworldnews.net

Не самый удачный аттракцион для туристов. /Фото: theworldnews.net


Аэропорт Принцессы Юлианы, остров Святого Мартина, что в Карибском бассейне, регулярно оказывается рейтинге наиболее опасных аэропортов мира. Расположенное на небольшом острове, разделенном между Францией и Нидерландами, сооружение имеет взлетно-посадочную полосу, которая начинается по сути, на пляже. Причем это сказывается на туристах, ведь полоса находится настолько близко к береговой линии, что самолеты вынуждены пролетать буквально в паре десятков метрах над головами отдыхающих на пляже поблизости. И такой нетривиальный «аттракцион» приходится по душе далеко не всем.

3. Аэропорт Хианчо-Ираускин, остров Саба


Самая короткая взлетно-посадочная полоса еще и опасная. /Фото: thailand-trip.org

Самая короткая взлетно-посадочная полоса еще и опасная. /Фото: thailand-trip.org

 

Менее чем в полусотне километров на юго-западе от берегов Святого Мартина расположился международный аэропорт с самой короткой взлетно-посадочной полосой на планете – по информации Novate.ru, ее длина составляет всего 400 метров (диаметр острова при этом составляет 2,5 километра). Такая малая протяженность сказывается на особенностях приема аэропортом различных типов самолетов: так, там способны садиться и взлетать только небольшие самолеты и вертолеты. Как и вышеупомянутый аэропорт Принцессы Юлианы, Хианчо-Ираускин также входит в десятку самых опасных аэропортов планеты.

4. Аэропорт Гибралтара, Гибралтар


Машины и самолеты делят один участок дороги. /Фото: drive2.ru

Машины и самолеты делят один участок дороги. /Фото: drive2.ru

 

В Гибралтаре можно повидать аэропорт, который также имеет пересечение с другой транспортной артерией - в данном случае, речь идет о крупнейшей автомобильной дороге местного населенного пункта. Поэтому всякий раз, когда взлетно-посадочная полоса принимает или отпускает очередной лайнер, проезжая часть перекрывается. Интересно, что аэропорта находится в собственности Министерства обороны Великобритании, но при этом кроме военных, периодически на нем осуществляются также гражданские рейсы.

5. Аэропорт Фуншала, остров Мадейра, Португалия


Одна из самых сложных в конструкции взлетно-посадочных полос. /Фото: ecestaticos.com

Одна из самых сложных в конструкции взлетно-посадочных полос. /Фото: ecestaticos.com

 

Международный аэропорт Фуншала, расположенный на португальском острове Майдера, известен, прежде всего, оригинальной конструкцией своей взлетно-посадочной полосы. Она представляет собой структуру из 180 железобетонных столбов, каждый из которых имеет около пяти метров в диаметре - они и составляют основание полосы. Некоторые опоры выводят полотно на полсотни метров над уровнем моря. Столь нетривиальная конструкция, обусловлена исключительно практической необходимостью: ведь до этого аэропорт Мадейры считался слишком сложным для посадки по причине рельефа окружающей местности.

6. Аэропорт Куршевель, Франция


Одинаково живописный и опасный аэропорт. /Фото: wikimedia.org

Одинаково живописный и опасный аэропорт. /Фото: wikimedia.org

 

Французский аэропорт Куршевель знаменит, прежде всего тем, что он появился в фильме о Джеймсе Бонде - «Завтра не умрет никогда». А вот для авиакомпаний он известен как имеющий одну из самых коротких взлетно-посадочных полос на планете, ведь ее длина составляет всего 525 метров, да еще и под наклоном около 18 процентов. Все эти особенности, а также расположение во французских Альпах, делают аэропорт Куршевель одним из самых сложных для посадки, и справиться с ним могут только опытные летчики.

7. Аэропорт Барра, Шотландия


Наполовину аэропорт, наполовину - пляж. /Фото: airwhizz.com

Наполовину аэропорт, наполовину - пляж. /Фото: airwhizz.com

 

Кто бы мог подумать, что найдется на планете аэропорт, взлетно-посадочная полоса которого не имеет ни сантиметра асфальта. Речь идет об уникальном шотландском аэропорте Барра, где самолеты садятся прямо на песчаный берег. Все дело в его расположении: он находится на северной оконечности одноименного острова, по сути, в прибрежной зоне. Кроме того, аэропорт считается одним из наиболее опасных в мире, ведь работает он исключительно во время отливов - при приливе вода попросту заливает взлетно-посадочную полосу, которую, ко всему прочему, ограниченна только деревянным забором. Неудивительно, что справиться с посадкой в Барра способны только очень опытные пилоты.

8. Айс Ранвей, Антарктика


Вечные льды также приспособили под взлетно-посадочную полосу. /Фото: telegraf.com.ua

Вечные льды также приспособили под взлетно-посадочную полосу. /Фото: telegraf.com.ua

 

Еще одним аэропортом, на территории которого не найти асфальта, является Айс Ранвей (англ. Ice Runway), чье название весьма говорящее, ведь переводится как «Ледяная Взлетно-посадочная полоса». Собственно, причина в его расположении, ведь он находится в Антарктиде. Справедливости ради, стоит уточнить, что аэропортом данная инфраструктура называется лишь формально, ведь состоит только из самой полосы.

Расположенный в Антарктическом регионе аэропорт представляет настоящее испытание для летчиков: проблему во время посадки представляет не только ледяной покров, но и сложнейшие погодные условия. Перед началом каждого сезона полоса расчищается от выпавшего снега для самолетов, которые обеспечивают необходимыми ресурсами крупнейшее поселение Антарктиды Мак-Мердо. Функционирование антарктический Айс Ранвей прекращает каждый декабрь - тогда лед истончается и лед начинает ломаться.

9. Аэропорт Ядин в Даочене, Китай


Летающая тарелка на огромной высоте. /Фото: dw.com

Летающая тарелка на огромной высоте. /Фото: dw.com

 

Этот китайский гражданский аэропорт известен в средствах массовой информации в основном двумя фактами: во-первых, он самый высокий, ведь располагается на рекордной высоте - в 4411 метров над уровнем моря. А во-вторых, неизбежно бросается в глаза его внешний облик: терминал аэропорта по конструктивно построили похожим на летающую тарелку.

10. Аэропорт Кансай, Япония


Сейсмостойкий аэропорт на японских островах. /Фото: zizuhotel.ru

Сейсмостойкий аэропорт на японских островах. /Фото: zizuhotel.ru

 

Пожалуй, именно этот аэропорт можно смело считать наиболее необычным на планете. Для начала, территория японского Кансая в полной мере располагается на двух искусственно созданных островах, в с «большой землей» они соединяются только мостом длиной в три километра. А ведь Осакский залив, где и был построен аэропорт, является одной из наиболее сейсмоактивных точек на карте Земли, по этой причине на проектирование укрепленных конструкций терминала и взлетно-посадочной полосы потратили огромные финансовые ресурсы. Но и на этом администрация аэропорта останавливаться не собирается, продолжая развивать имеющуюся инфраструктуру. По сообщения в местных СМИ, на сегодняшний день планируется построить новый терминал и третью по счету взлетно-посадочную полосу.

Интересный факт: аэропорт действительно оказался достаточно сейсмоустойчивым. Так, он без серьезных повреждений выдержал сильное землетрясение в 7 баллов по шкале Рихтера, год спустя - мощный тайфун скоростью почти в 200 км/час. Более того, японцы сумели справиться даже с постепенным оседанием грунта искусственных островов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 нестандартных аэропортов, посадку на которые сложно позабыть

И не забудьте:
10 нестандартных аэропортов, посадку на которые сложно позабытьПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх