10 нестандартных аэропортов, посадку на которые сложно позабыть

Авиаперевозки не только считаются наиболее безопасным видом транспорта на планете, эта отрасль активно развивается и своих темпов сбавлять явно не собирается. Сегодня трудно найти государство, где нет хотя бы нескольких аэропортов. Однако в некоторых местах их расположить было очень трудно, но потребность в них оставалась. Поэтому конструкторам и архитекторам приходилось выкручиваться, что в результате подарило нам оригинальные аэропорты, в существование которых порой трудно поверить.
1. Аэропорт Гисборн, Новая Зеландия
Оригинальное пересечение двух транспортных путей. /Фото: donschool86.ru
Небольшой аэропорт в маленьком городке Гисборн на севере Новой Зеландии привлекал бы немного внимания, ведь самолеты он принимает не часто, да и те в большинстве совсем маленькие из-за узкой взлетно-посадочной полосы и отсутствия крупных населенных пунктов поблизости. И лишь одна его деталь сделала его весьма популярным в медиа-среде: дело в том, что полосу аэропорта пересекает... действующее железнодорожное полотно. Поэтому существует специальное ограничение по движению в том участке. Примечательно, что именно самолетам приходится ожидать, пока проедет очередной состав, и только после этого осуществить взлет или посадку.
2. Аэропорт Принцессы Юлианы, остров Святого Мартина
Не самый удачный аттракцион для туристов. /Фото: theworldnews.net
Аэропорт Принцессы Юлианы, остров Святого Мартина, что в Карибском бассейне, регулярно оказывается рейтинге наиболее опасных аэропортов мира. Расположенное на небольшом острове, разделенном между Францией и Нидерландами, сооружение имеет взлетно-посадочную полосу, которая начинается по сути, на пляже. Причем это сказывается на туристах, ведь полоса находится настолько близко к береговой линии, что самолеты вынуждены пролетать буквально в паре десятков метрах над головами отдыхающих на пляже поблизости. И такой нетривиальный «аттракцион» приходится по душе далеко не всем.
3. Аэропорт Хианчо-Ираускин, остров Саба
Самая короткая взлетно-посадочная полоса еще и опасная. /Фото: thailand-trip.org
Менее чем в полусотне километров на юго-западе от берегов Святого Мартина расположился международный аэропорт с самой короткой взлетно-посадочной полосой на планете – по информации Novate.ru, ее длина составляет всего 400 метров (диаметр острова при этом составляет 2,5 километра). Такая малая протяженность сказывается на особенностях приема аэропортом различных типов самолетов: так, там способны садиться и взлетать только небольшие самолеты и вертолеты. Как и вышеупомянутый аэропорт Принцессы Юлианы, Хианчо-Ираускин также входит в десятку самых опасных аэропортов планеты.
4. Аэропорт Гибралтара, Гибралтар
Машины и самолеты делят один участок дороги. /Фото: drive2.ru
В Гибралтаре можно повидать аэропорт, который также имеет пересечение с другой транспортной артерией - в данном случае, речь идет о крупнейшей автомобильной дороге местного населенного пункта. Поэтому всякий раз, когда взлетно-посадочная полоса принимает или отпускает очередной лайнер, проезжая часть перекрывается. Интересно, что аэропорта находится в собственности Министерства обороны Великобритании, но при этом кроме военных, периодически на нем осуществляются также гражданские рейсы.
5. Аэропорт Фуншала, остров Мадейра, Португалия
Одна из самых сложных в конструкции взлетно-посадочных полос. /Фото: ecestaticos.com
Международный аэропорт Фуншала, расположенный на португальском острове Майдера, известен, прежде всего, оригинальной конструкцией своей взлетно-посадочной полосы. Она представляет собой структуру из 180 железобетонных столбов, каждый из которых имеет около пяти метров в диаметре - они и составляют основание полосы. Некоторые опоры выводят полотно на полсотни метров над уровнем моря. Столь нетривиальная конструкция, обусловлена исключительно практической необходимостью: ведь до этого аэропорт Мадейры считался слишком сложным для посадки по причине рельефа окружающей местности.
6. Аэропорт Куршевель, Франция
Одинаково живописный и опасный аэропорт. /Фото: wikimedia.org
Французский аэропорт Куршевель знаменит, прежде всего тем, что он появился в фильме о Джеймсе Бонде - «Завтра не умрет никогда». А вот для авиакомпаний он известен как имеющий одну из самых коротких взлетно-посадочных полос на планете, ведь ее длина составляет всего 525 метров, да еще и под наклоном около 18 процентов. Все эти особенности, а также расположение во французских Альпах, делают аэропорт Куршевель одним из самых сложных для посадки, и справиться с ним могут только опытные летчики.
7. Аэропорт Барра, Шотландия
Наполовину аэропорт, наполовину - пляж. /Фото: airwhizz.com
Кто бы мог подумать, что найдется на планете аэропорт, взлетно-посадочная полоса которого не имеет ни сантиметра асфальта. Речь идет об уникальном шотландском аэропорте Барра, где самолеты садятся прямо на песчаный берег. Все дело в его расположении: он находится на северной оконечности одноименного острова, по сути, в прибрежной зоне. Кроме того, аэропорт считается одним из наиболее опасных в мире, ведь работает он исключительно во время отливов - при приливе вода попросту заливает взлетно-посадочную полосу, которую, ко всему прочему, ограниченна только деревянным забором. Неудивительно, что справиться с посадкой в Барра способны только очень опытные пилоты.
8. Айс Ранвей, Антарктика
Вечные льды также приспособили под взлетно-посадочную полосу. /Фото: telegraf.com.ua
Еще одним аэропортом, на территории которого не найти асфальта, является Айс Ранвей (англ. Ice Runway), чье название весьма говорящее, ведь переводится как «Ледяная Взлетно-посадочная полоса». Собственно, причина в его расположении, ведь он находится в Антарктиде. Справедливости ради, стоит уточнить, что аэропортом данная инфраструктура называется лишь формально, ведь состоит только из самой полосы.
Расположенный в Антарктическом регионе аэропорт представляет настоящее испытание для летчиков: проблему во время посадки представляет не только ледяной покров, но и сложнейшие погодные условия. Перед началом каждого сезона полоса расчищается от выпавшего снега для самолетов, которые обеспечивают необходимыми ресурсами крупнейшее поселение Антарктиды Мак-Мердо. Функционирование антарктический Айс Ранвей прекращает каждый декабрь - тогда лед истончается и лед начинает ломаться.
9. Аэропорт Ядин в Даочене, Китай
Летающая тарелка на огромной высоте. /Фото: dw.com
Этот китайский гражданский аэропорт известен в средствах массовой информации в основном двумя фактами: во-первых, он самый высокий, ведь располагается на рекордной высоте - в 4411 метров над уровнем моря. А во-вторых, неизбежно бросается в глаза его внешний облик: терминал аэропорта по конструктивно построили похожим на летающую тарелку.
10. Аэропорт Кансай, Япония
Сейсмостойкий аэропорт на японских островах. /Фото: zizuhotel.ru
Пожалуй, именно этот аэропорт можно смело считать наиболее необычным на планете. Для начала, территория японского Кансая в полной мере располагается на двух искусственно созданных островах, в с «большой землей» они соединяются только мостом длиной в три километра. А ведь Осакский залив, где и был построен аэропорт, является одной из наиболее сейсмоактивных точек на карте Земли, по этой причине на проектирование укрепленных конструкций терминала и взлетно-посадочной полосы потратили огромные финансовые ресурсы. Но и на этом администрация аэропорта останавливаться не собирается, продолжая развивать имеющуюся инфраструктуру. По сообщения в местных СМИ, на сегодняшний день планируется построить новый терминал и третью по счету взлетно-посадочную полосу.
Интересный факт: аэропорт действительно оказался достаточно сейсмоустойчивым. Так, он без серьезных повреждений выдержал сильное землетрясение в 7 баллов по шкале Рихтера, год спустя - мощный тайфун скоростью почти в 200 км/час. Более того, японцы сумели справиться даже с постепенным оседанием грунта искусственных островов.
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