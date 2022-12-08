Для чего на кухонных ножницах нужны зубчики между ручек

Большие кухонные ножницы – вещь, по-настоящему незаменимая в хозяйстве. Режут такие почти все, что угодно. В разумных пределах, конечно же. Большинство таких ножниц оснащено еще и специальными зубчиками на рукоятке. И как показывает практика, большинство хозяек и хозяев не имеет даже малейшего понятия о том, зачем они вообще нужны.
Без таких ножниц никуда. /Фото: foerch.by.
Это прозвучит неожиданно, зубчики на рукоятке у больших кухонных ножниц нужны для выполнения трех кухонных функций! Кто бы мог подумать. Однако, так как к ножницам никогда не прилагается «руководства по эксплуатации», большинство граждан даже не догадывается о том, что у тех самых зубчиков есть хоть какое-то функциональной назначение. Многие ошибочно считают, что это не более, чем какой-то декоративный элемент. Что же можно делать при помощи зубцов?
Можно открывать бутылки и не только. /Фото: ya.ru.
Во-первых, можно колоть грецкие орехи. Во всяком случае, когда-то именно для этого зубчики и задумывались. Однако, учитывая тот факт, что большинство вещей в наше время - это ширпотреб с уровнем качества «Made in China» времен 1990-х годов, то едва ли стоит проверять свои единственные ножницы на прочность подобными экспериментами.
Можно вот так. /Фото: liveinternet.ru.
Во-вторых, зубчики могут быть использованы в качестве штопора для плотно закрученных пробок на пластиковых бутылках с газировкой. Получаются такие «кухонные пассатижи». В-третьих, зубчики задумывались как средство удержания для рыбы во время очистки. Рыбешка укладывается на разделочную доску, после чего ее хвост зажимается ножницами. Чистить бока от чешуи с таким захватом очень удобно.
Без них никак. /Фото: goodslike.ru.
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