С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Они причесывались и одевались по моде того времени и вовсе они не были менее симпатичными, чем сейчас, тем более, что...Как дорогой конья...
  • Ингерман Ланская
    камуноидный режим отменив "сухой закон" целенаправленно спаивал народ, в совдепии строго выполнялся лозунг - пойла (д...Правда жизни: ост...
  • Анатолий Уложенко
    Если судить по представленной картинке, Автор - очередной теоретический советчик. Мил человек, ты сначала попробуй, о...Как надежно закре...

Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

У вас уже есть новогоднее настроение? Если нет, тогда точно нужно что-то менять! Предлагаем начать с самого простого – украсить свой дом, чтобы полноценно погрузиться в волшебную атмосферу.

1. Красочные носки Санты


Носки Санта-Клауса – это отличный декор для квартиры. И камин в этом случае совсем не нужен. Эти детали можно легко прикрепить к любой стене, а рядом сделать красивую елочку.
Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

2. Потрясающие наклейки


Самый простой и всегда красивый вариант украшения стен – это наклейки. Сейчас можно найти разнообразные варианты, которые классно смотрятся на любой поверхности.

Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

3. Шикарные подвесные поделки и игрушки


Многие декоративные детали на новогоднюю тему можно создать своими руками. Некоторые сами вырезают снежинки, другие украшают окна рисунками из зубной пасты. Также волшебно смотрятся разноплановые гирлянды из елочных игрушек и других новогодних элементов.

Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

4. Невероятные венки


Симпатичные венки на входной двери – это классика в сфере украшений на Новый год. Такие венки продаются уже собранными, вам остаётся только найти для них подходящее место. А если есть настроение, тогда придумайте и смастерите свой уникальный венок из подручных материалов.

Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

5. Поздравительные надписи


Чтобы каждое утро просыпаться с хорошим настроением и с нетерпением ждать новогодней ночи, можно украсить свои стены надписями в подходящей тематике.
Дополнительно развешивайте рядом мишуру или дождик. Потом такая стена станет отличной фотозоной.

Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

6. Отличные светящиеся гирлянды


В Новый год без разноцветных гирлянд точно никак нельзя создать нужную атмосферу в доме. Светящиеся лампочки можно повесить не только на елку, но и украсить ими любую стену, мебель, камин.
Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

7. Креативная елка


Кто сказал, что без настоящей живой елки Нового года не будет? Если вы не любите осыпанные иголки или не видите в искусственном дереве ничего красивого, тогда просто сделайте елку из наклеек. Креативно выглядит вариант с оригинальными надписями.
Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

8. Прекрасная карамельная трость


Только перед тем, как решите украсить квартиру карамельными палочками, убедитесь, что дети их не съедят сразу же, так и не дождавшись праздника.
Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

9. Любимые фотографии прошедшего года


Перед Новым годом традиционно все люди подводят итоги. При помощи фотографий это сделать становится гораздо проще. Чтобы и другие увидели все ваши достижения и приятные моменты, стоит прикрепить снимки на гирлянду и украсить ей одну из свободных стен.
Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

10. Роскошные снежинки


Снежинки из поролона, бумаги или картона – это легкий вариант для украшения дома к празднику. Если не умеете вырезать, тогда посмотрите мастер-класс в интернете. Там вы найдете множество волшебных вариантов снежинок.
Идеи, как красиво оформить стены к Новому году

Праздничное настроение нужно поднимать самостоятельно. Проще всего окунуться в новогоднюю атмосферу можно при помощи волшебного декора, особенно если вы будете делать украшения своими руками.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
идеиНовый год
Обсудить

Картина дня

наверх