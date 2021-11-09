Дождь облагается налогом! Как это работает в Германии

Каждый раз, когда речь заходит о разнообразных налогах, просто невозможно не вспомнить произведение итальянского писателя Джанни Родари «Приключения Чиполлино» и эпизод про «налог на воздух». Налогов на воздух для населения пока не вводят, а вот налоги на дождь в некоторых странах уже существуют. Германия в этом отношении буквально впереди планеты всей!

Что же представляет собой этот откровенно странный сбор и как его обходят немцы?

Название «налог на дождь» народное. На самом деле государственный сбор с «запечатанных площадей» (официальное название) является одной из статей коммунальных платежей в Германии. Платят его не все и далеко не везде. Действует сбор с запечатанных площадей только в некоторых регионах страны с очень высоким уровнем осадков в годовом выражении. Уплачивают налог на дождь только жители частных секторов, собственники отдельных домов.

Конечно же, немцы платят не за то, что с неба на них падает вода, а за износ коммунальной инфраструктуры. Частный сектор в Германии благоустраивается государством. Оно же создает там всю надлежащую инфраструктуру, включая ливневую канализацию. Ливневая канализация подводится к каждому участку. И как несложно догадаться, за ее использование приходится платить.

Почему? Потому что каждый год государству нужно канализацию чистить и ремонтировать.

Для каждого собственника дачного/земельного участка сбор на дождь рассчитывается отдельно. Конечный размер определяется площадью, с которой собирается вода. Иными словами, все, что не упало не траву и не впиталось в грунт – попадает по закону в ливневую систему и должно облагаться коммунальным платежом. В зависимости от местности с 1 квадратного метра площади способной собирать воду (например, крыши дома) немцы платят от 0.7 до 1.9 евро в год.

На первый взгляд сумма кажется небольшой, однако уже со 100 кв.м одной только крыши набегает весьма значительная сумма. Кроме того, налог бьет по карману по накопительному принципу – подобных платежей в налоговой системе Германии немало. Поэтому многие немцы предпочитают экономить на использовании муниципальной инфраструктуры. Для того, чтобы с гражданина не брали сбор с запечатанных площадей, он должен оборудовать участок собственной ливневой системой и собирать воду в металлические или пластиковые емкости.

В последствии такая вода может быть свободно слита или использована для хозяйственных нужд. Большинство немцев использует собранную воду для полива дачных растений.