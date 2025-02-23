Кулинарные секреты, которые помогут впечатлить близких

Практически у каждого человека, который регулярно готовит, есть свои кулинарные секреты, благодаря которым блюда получаются особенно удачными: пюре нежное и воздушное, стейк сочный, а шоколадное печенье так и тает во рту.

Мы решили разыскать такие секреты, хитрости и лайфхаки, которыми поделились пользователи интернета.

Многие из них буквально за пару секунд могут сделать вкус привычного блюда ярче и богаче.Если вы пробуете блюдо и думаете: «Хм, сюда нужно что-то добавить...», то, скорее всего, не хватает кислоты. Особенно, если вы уже еду посолили. В качестве кислоты в конце готовки можно добавить цитрусовые, красный винный или яблочный уксус — то, что подходит лучше в зависимости от рецепта. Или положить несколько помидоров.Мой секретный ингредиент — масло. Меня бесит то, что когда мы идем в ресторан, жена начинает восхищаться тем, какая вкусная там еда. Вкусная, конечно, не спорю, но в ресторане она-то не стоит над поваром и не дергает: «О боже, не клади так много масла» или какого-то другого ингредиента. В общем, когда она не смотрит, я просто подкидываю кусочек масла в наш салат.Поработав в нескольких ресторанах, отмеченных звездами Мишлен и входящих в число лучших в мире, я могу сказать, что есть один ингредиент, который отличает любительское блюдо от профессионального — бульон. Бульоны являются основой для кучи блюд, включая соусы. Есть несколько нюансов, благодаря которым он станет идеальным. Во-первых, всегда заливайте ингредиенты для бульона холодной водой, а когда варите, не накрывайте кастрюлю крышкой. Во-вторых, постоянно удаляйте всплывающую пену и жир. В-третьих, если бульон будет вариться на кости, то предварительно поместите кости на 12 часов в ледяную воду в холодильнике: так удалятся все примеси, и бульон будет чистым.Когда я жарю лук для супа, я добавляю порошок куркумы: придает супу красивый цвет и полезен для здоровья. Я также добавляю его в воду, когда варю макароны.Если готовить что-то медленнее и на более слабом огне, результат будет лучше. Однажды я ходил на кулинарный урок к известному французскому шеф-повару, и из всех нюансов кулинарии, которые он рассказал, мне особенно запомнился один: «Большинство людей стараются ускорить процесс готовки. А нужно относится к ингредиентам с большим уважением».Добавьте немного корицы в соус для пасты. Моя итальянская прабабушка так делала, и это придает пасте более насыщенный вкус.Молотый кориандр можно добавлять практически во все несладкие блюда. Я обычно использую около столовой ложки, но можно начать с небольшого количества. Он делает вкуснее подливку, куриный суп с вермишелью, куриный суп с клецками, суп с брокколи, несладкие запеканки.Добавьте растворимый кофе или темный шоколад в любые блюда, где много помидоров, — от запеканок до болоньезе — это усилит вкус.Единственное, чему я научилась у мамы, — это добавлять щепотку сахара в острые блюда. Сахар смягчает острый привкус.Я добавляю мускатный орех буквально во все — буквально щепотку, но результат впечатляет. Что-то в его глубоком, землистом вкусе идеально дополняет практически любое блюдо — соус, лазанью, заправку для салатов, запеканку.Добавление капельки маринованной свеклы в любое блюдо на основе томатов — например, рагу, болоньезе — делает его вкус в миллион раз лучше.Вкус соусов для свинины, курицы и рыбы можно оживить, добавив любые фрукты или ягоды. Манго, малина, ананас, ежевика, вишня, папайя, слива — что угодно подойдет для этой цели.Всегда обжаривайте орехи перед тем, как добавлять их в блюдо.Если рис чистый, в нем нет мусора, камушков или чего-то, не промывайте его. Лучше поджарьте. Доведите бульон или воду до кипения в кастрюле, налейте немного масла или положите кусочек сливочного масла на сковороду и поджарьте на нем сырой рис, пока он не станет непрозрачным, после чего бросьте в кипящую жидкость. Это быстрее, чем промывать крупу, при этом он не слипается.Я добавляю 2 или 3 раздавленных зубчика чеснока в кипящую подсоленную воду для пасты. Готовая паста будет иметь легкий чесночный привкус.Картофель для пюре лучше не нарезать на мелкие кусочки перед отвариванием: так он потеряет часть крахмала и пектина, впитает лишнюю воду и в итоге станет более водянистым. А после варки желательно слить всю воду и чуть подсушить картофель, прежде чем добавлять масло, сливки или молоко: сухой картофель лучше впитает и то, и другое.Добавьте щепотку соли в яйца, дайте им постоять 10 минут, а затем взбейте, как обычно. Так можно приготовить самый пышный омлет, который вы когда-либо пробовали.Когда готовите яйца, попробуйте добавить в них тмин и греческую приправу: вкус будет обалденный.Выключите огонь на 2-3 минуты раньше, когда готовите яйца — не важно яичницу, яичницу-болтунью или еще что-то. Они сами дойдут на сковороде до идеального состояния.Мой друг-китаец научил меня вкусному и простому рецепту яичницы-болтуньи: смешиваете помидоры с небольшим количеством соевого соуса и жарите их до мягкости. Добавляете на сковороду яйца, перемешиваете и в конце украшаете зеленым луком. Блюдо отлично сочетается с рисом.Добавляйте немного кофе во все шоколадные изделия — торты, пироги, печенье. Подойдут эспрессо или растворимый кофе. Это сделает их вкус более насыщенным и даже торт из готовой пекарской смеси будет куда вкуснее.Мой любимый «секретный ингредиент» для тортов, маффинов и кексов — это обезжиренный ванильный йогурт. Он придает тортам и всему остальному влажность и делает их более мягкими, легкими.Я добавляю соль в горячий шоколад. Это совсем не делает его соленым, но делает его каким-то образом более шоколадным на вкус.Когда я делаю яблочный пирог, я всегда добавляю щепотку соли в начинку. Соль подчеркивает сладость яблок. А в основу пирога я добавляю столовую ложку сахара вместе с другими сухими ингредиентами, чтобы пирог лучше подрумянился.