Как исправить неудобную планировку в хрущевке

Неудачная планировка в квартире – не редкость. Углы, выступы, маленькое пространство, в котором сложно развернуться, не зацепив мебель…Знакомо? Тогда вам точно пригодятся приемы, перечисленные в этой статье.







Мы расскажем, как исправить ситуацию без ремонта, чтобы вам было комфортно жить даже на небольшой площади.

Прием 1: Избавьтесь от визуального шума

Прием 2: Повесьте зеркала

Прием 3: Продумайте зонирование

Виузальный шум – это скопление в интерьере разных вещей, которые «съедают» пространство, плохо сочетаются между собой и отвлекают внимание. В таких условиях даже большая комната кажется маленькой и неуютной. К счастью, есть несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от визуального шума, вернуть помещению легкость, свет и простор.• Откажитесь от открытого храненияВместо открытых полок выбирайте шкафчики со стеклянными дверцамиВ частности, речь идет о полках. Да, в отличие от шкафов с глухими фасадами, они разгружают интерьер, делают его легче, однако при этом требуют гораздо больше внимания. Чтобы открытые полки играли вам на руку, на них нужно не только постоянно поддерживать порядок, но и тщательно продумывать содержимое. Вас это не пугает? Тогда дадим несколько советов.Во-первых, предметы, расположенные на полке, должна объединять одна идея. Если вас привлекают природные мотивы, можете поставить в рамку постер с букетом цветов, а рядом небольшое комнатное растение в горшке. Нравится деревенский стиль? Отдайте предпочтение маленьким плетеным корзинам для хранения и деревянным деталям, например, разделочным доскам.Во-вторых, держите между предметами дистанцию. Не нужно заставлять мелким декором всю полку, иначе вместо красивой композиции получите загроможденное пространство. Лучше добавьте «воздуха».В-третьих, создайте динамику: чередуйте вещи разных форм и размеров, добавляйте предметы контрастных цветов. Очень важно, чтобы в расстановке был определенный ритм.• Не перегружайте пространствоВ зоне ТВ не должно быть много предметовПожалуй, этот пункт один из самых сложных, так как здраво оценить обстановку, чтобы понять, какие вещи вам действительно нужны, а от каких лучше отказаться, может не каждый. Попробуйте просто задать себе вопрос: «Что потеряет комната, если я это уберу?» Старые книги, которые вы давно не читаете, статуэтки, привезенные из путешествия, пыльные вазы, сомнительный декор. Старайтесь придерживаться правила «меньше значит лучше» – оно еще никому не навредило.Как только вы избавитесь от лишних вещей, то сразу сможете заметить недостатки планировки, понять, что с ней не так, и как это можно исправить. Кроме того, подобное расхламление позволит вам освободить место для новых, прекрасных вещей, которые действительно будут полезны.• Наводите порядок на столешницахОставляйте на столешнице только самое нужное«Сердцем» визуального шума являются столешницы, особенно кухонные. Чего на них только нет! Емкости для хранения, специи, ножи и кухонная утварь на подставке, разделочные доски, мелкая бытовая техника, бумажные полотенца…Этот список можно продолжать вечно. А ведь большинство из этих вещей можно убрать в шкафы или на полки и, тем самым, разгрузить пространство.По сути, на столешнице можно оставить только электрический чайник и кофеварку (если вы каждый день пьете кофе), растительное масло, сахар, соль и перец, пару разделочных досок на подставке. Это «базовый» набор, но каждая хозяйка должна ориентироваться, прежде всего, на себя. Оставляйте на столешнице только то, чем часто пользуетесь и что всегда должно быть под рукой. Кстати, для удобство можно использовать еще и «настенное хранение». Например, ножи повесить на магнитную подставку, полотенца и любимые кружки – на рейлинг. Так вы сможете визуально сделать больше даже самую крохотную кухню. И, поверьте, после таких перемен вы будете чувствовать себя здесь гораздо комфортнее.Зеркала обладают той же суперспособностью, что и светлые поверхности – они визуально увеличивают пространство. В это сложно поверить, но достаточно буквально двух-трех штук, чтобы комната преобразилась. Главное – выбирать изделия правильного размера и грамотно располагать их по квартире.• Оцените геометрию пространстваВ узкой прихожей зеркало должно висеть на большой стенеЕсли повесить зеркало на самую маленькую стену в комнате, вы еще больше вытяните помещение, что негативно скажется на восприятии. Например, узкий коридор станет «бесконечным». А если расположить полотно на той стене, которая больше, оно, наоборот, визуально расширит пространство, добавит ему света и воздуха. Отличное решение для вытянутых комнат.• Используйте окноЗеркало добавляет света в интерьер.Хорошо, когда есть возможность повесить зеркало напротив окна. Этот прием удваивает количество солнечного света, который жизненно необходим для зрительного увеличения площади квартиры.• Не бойтесь экспериментироватьКомпозиция из зеркал над диваном.Выбирайте зеркала разных форм, размеров, учитывайте их обрамление. Комбинируйте полотна между собой, наблюдая, как меняется пространство. Отличное решение – создать настенную композицию из небольших зеркал, например, над диваном или кроватью. Во-первых, это будет смотреться оригинально, а во-вторых, добавит света в комнату.Если у вас студия, однокомнатная квартира или пространство, которому не хватает функциональности, без грамотного зонирования обойтись не получится. Есть несколько вариантов, как оформить несколько зон аккуратно, красиво и удобно.• Используйте перегородкиВарианты перегородок в интерьереВажно, чтобы они были максимально легкими и воздушными, пропускали свет. Как вы понимаете, гипсокартоновые конструкции здесь точно неуместны. А вот деревянные рейки, стеллажи, стеклянные перегородки, полупрозрачные ширмы, японские шторы идеально разграничат ваше пространство. Главный плюс подобных конструкций состоит в том, что их легко установить уже после окончания ремонта.• Разделите полВыбирайте разное напольное покрытие для прихожей и гостинойЕсли вы находитесь еще на этапе ремонта, подумайте о том, чтобы визуально разделить комнаты с помощью разных напольных покрытий или ковров. Например, так можно зрительно отделить прихожую, которая сразу перетекает в гостиную. Используйте для входной зоны плитку, а для зоны отдыха – линолеум или ламинат. Также можно застелить зону прихожей ковром нужного размера – только смотрите, чтобы он был влагостойкий и практичный в уходе.• Займитесь освещениемВ каждой зоне должен быть свой свет.Рассеянный свет, особенно в большом количестве, способен расширить пространство. А вот недостаток освещения, как естественного, так и искусственного, наоборот, визуально уменьшает помещение. Кроме того, дизайнеры часто используют свет, чтобы скорректировать неудобную планировку квартиры и выделить в комнате функциональные зоны.Перед тем, как начинать работу с освещением, подумайте о привычках людей, которые проживают в квартире, где они проводят время утром, днем и вечером. Возможно, кто-то любит читать книги в свободное время, а значит, в углу можно поставить удобное кресло и рядом разместить торшер. А во время ночного перекуса удобно будет зажечь лампу над обеденным столом, чтобы не включать свет на всей кухне, который может разбудить домочадцев.