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7 странных в своей очевидности названий

Мы привыкли, что за географическими названиями скрываются какие-то интересные истории, что имена раскрывают характерные черты и историю гор, островов, морей. Но есть названия, которые можно назвать откровенной халтурой исследователей. О них мы и поговорим сегодня.

Мыс Нордкап, Норвегия


7 странных в своей очевидности названий
Мыс Нордкап
ФОТО: MARTA JOZSA / PIXABAY




Этот мыс — самая северная точка материковой Европы. «Отлично, — очевидно подумал англичанин Ричард Ченслер, открыв его, — не стоит и заморачиваться». И назвал его «Северный мыс».

Остров Ирландия


7 странных в своей очевидности названий
Ирландия
ФОТО: ВИКИПЕДИЯ

Англичане, вы продолжаете удивлять. Вы живёте на острове. Рядом с ним есть другой остров, поменьше. И вы называете его «Ireland»? Просто «остров»? Да, так и есть. Просто остров.

Река Рио-Гранде, Мексика


7 странных в своей очевидности названий
Река Рио-Гранде
ФОТО: PIXABAY

Плавно переходим к другим знаменитым первооткрывателям — испанцам. О, вы открыли большую реку в Мексике! Как назовёте? Рио-Гранде? «Большая река»? Самое смешное, что по всему Новому Свету насчитывается ещё 10 рек Рио-Гранде, помимо мексиканской. Креатив бьёт ключом.

Антарктида


7 странных в своей очевидности названий
ФОТО: PIXABAY

Обратимся к античным халтурщикам. Господин Аристотель, мы вас очень уважаем как учёного, но отчего вы назвали гипотетическую землю на юге мира «Анти-Арктика»? Неужели нельзя было придумать что-то поинтереснее? Ведь исследователи потом её так и назвали.

Пустыня Сахара


7 странных в своей очевидности названий
Пустыня Сахара
ФОТО: FALKENPOST / PIXABAY

Назвать самую большую пустыню в мире «пустыней» — это простительно. «Сахара» с арабского так и переводится. Но для нашей подборки это всё равно подходит, ведь звучит так же глупо, как и «остров Ирландия».

Рио-де-Жанейро, Бразилия


7 странных в своей очевидности названий
Рио-де-Жанейро

Попеняем и португальским мореплавателям. Можно даже представить себе их диалог:
— О, река.
— Как назовём?
— Какой сейчас месяц?
— Январь.
— Тогда Январская река.

Австралия


7 странных в своей очевидности названий
Сидней
ФОТО: PATTY JANSEN / PIXABAY

Римские источники описывали некую «неизведанную южную землю» — «Тerra Incognita Australia». Когда Джеймс Кук открыл Южный материк, он тоже не заморачивался с названием. Кстати, сами австралийцы свою страну называют «Oz».

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7 странных в своей очевидности названий

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