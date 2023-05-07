7 странных в своей очевидности названий

Мыс Нордкап, Норвегия
Этот мыс — самая северная точка материковой Европы. «Отлично, — очевидно подумал англичанин Ричард Ченслер, открыв его, — не стоит и заморачиваться». И назвал его «Северный мыс».
Остров Ирландия
Англичане, вы продолжаете удивлять. Вы живёте на острове. Рядом с ним есть другой остров, поменьше. И вы называете его «Ireland»? Просто «остров»? Да, так и есть. Просто остров.
Река Рио-Гранде, Мексика
Плавно переходим к другим знаменитым первооткрывателям — испанцам. О, вы открыли большую реку в Мексике! Как назовёте? Рио-Гранде? «Большая река»? Самое смешное, что по всему Новому Свету насчитывается ещё 10 рек Рио-Гранде, помимо мексиканской. Креатив бьёт ключом.
Антарктида
Обратимся к античным халтурщикам. Господин Аристотель, мы вас очень уважаем как учёного, но отчего вы назвали гипотетическую землю на юге мира «Анти-Арктика»? Неужели нельзя было придумать что-то поинтереснее? Ведь исследователи потом её так и назвали.
Пустыня Сахара
Назвать самую большую пустыню в мире «пустыней» — это простительно. «Сахара» с арабского так и переводится. Но для нашей подборки это всё равно подходит, ведь звучит так же глупо, как и «остров Ирландия».
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Попеняем и португальским мореплавателям. Можно даже представить себе их диалог:
— О, река.
— Как назовём?
— Какой сейчас месяц?
— Январь.
— Тогда Январская река.
Австралия
Римские источники описывали некую «неизведанную южную землю» — «Тerra Incognita Australia». Когда Джеймс Кук открыл Южный материк, он тоже не заморачивался с названием. Кстати, сами австралийцы свою страну называют «Oz».
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