Как придать эстетичный вид крошечной ванной

Ванная комната — одно из важнейших мест в каждом доме. И если она маленького размера, то порой трудно уместить в ней все необходимое так, чтобы это выглядело стильно и удобно. В этой статье мы собрали советы, которые помогут облагородить небольшую ванну.



Украсьте плитку

Поклейте обои

Разбавьте интерьер необычным декором

Замените зеркало

Используйте темные акценты

Добавьте в интерьер яркие предметы

Организуйте пространство

Избавьтесь от занавесок

Присмотритесь к картинам

Создайте атмосферу уютного спа

Для того чтобы обновить стены в ванной комнате, необязательно затевать глобальный ремонт.Старую плитку можно перекрасить в другой цвет с помощью специальной грунтовки. Если вам не хватает ярких красок, то можно раскрасить плитку в несколько цветов, которые сочетаются между собой.А те, кто любит экспериментировать с дизайном интерьера, может использовать трафареты и обклеить плитку разными интересными рисунками.Даже если поклейка обоев в санузле выйдет в копеечку, по мнению экспертов, это все равно дешевле, чем полностью заменить плитку на новую.Обои в ванной комнате — это не только необычное дизайнерское решение, но и отличный способ сделать пространство визуально больше. Крупные и средние узоры на обоях помогут создать иллюзию более просторного помещения и интерьер заиграет новыми красками. Для подобного эксперимента можно выбрать одну акцентную стену. А обои с мраморным рисунком сделают интерьер роскошным и эффектным.Не зря говорят, что внимание к мелочам рождает совершенство. И освежить интерьер ванной комнаты, можно добавив туда несколько нестандартных деталей декора. Дайте свободу своей фантазии, прикупите или смастерите парочку интересных предметов.Например, можно купить мыльницу необычной формы. Поставить вазу с искусственными цветами, прицепить большую розовую прищепку на держатель полотенец или украсить интерьер забавной резиновой уточкой.Обновить интерьер легче, чем кажется на первый взгляд. Можно начать с малого и купить новое зеркало. В магазинах продаются зеркала разных форм, размеров и дизайнов. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Зеркало овальной формы или со стильной подсветкой может стать изюминкой интерьера.К тому же зеркало — это не такая масштабная и дорогостоящая покупка.Дизайнеры интерьеров считают, что ванна в черно-белой гамме — это один из самых удачных и стильных приемов. Если в вашем санузле белая плитка, то вы можете покрасить дверь в насыщенный глянцевый черный цвет. Можно также перекрасить шкафчики в черный цвет или купить черные элементы декора.Подобное сочетание цветов визуально увеличит пространство и сделает его более эстетичным.Если у вас однотонная ванна, то ее можно освежить с помощью предметов ярких оттенков. Можно выбрать один сочный цвет, который будет сочетаться с цветовой палитрой вашего ремонта, и прикупить парочку новых вещей. Например, с белым цветом отлично сочетаются такие цвета, как зеленый, синий, оранжевый и красный.Достаточно заменить полотенца, мыльницу, коврик и стаканчик для щеток и пространство уже заиграет новыми красками. Эксперты советуют сочетать между собой несколько ярких цветов.Мы и сами не замечаем, как захламляем пространство разными предметами. А что уж говорить о ванне, где стоит множество баночек и пузырьков, что нужны нам на регулярной основе. Разгрузить пространство можно с помощью органайзеров, выделив каждому члену семьи по контейнеру, в котором будут храниться его средства.Баночки, которые вы используете каждый день, поставьте на видное место, а все остальное можно спрятать уже в шкафчики. Или приобретите в ванну многоуровневый органайзер. В шкафчик под раковинной также можно поставить прозрачные контейнеры со всеми необходимыми вещами.Шторы для ванны не только создают визуальный шум, но и непрактичны в использовании. Они быстро пачкаются, а еще на них может возникнуть плесень. Дизайнеры советуют отказаться от занавесок в пользу стеклянных перегородок.Стеклянные двери визуально увеличат пространство. А сама ванная комната будет выглядеть лаконично и современно.Если вы хотите как-то необычно украсить свою ванную комнату, дизайнеры советуют повесить на стены картины или глянцевые постеры. Это могут быть фотографии, картинки с забавными цитатами или репродукция одного из знаменитых полотен. Все зависит от того, в каком стиле сделан ваш ремонт. Правильно размещенная картина в маленькой ванне может сделать интерьер еще более эффектным.Как мы уже и говорили ранее, все строится из мелочей. Для того чтобы сделать ванную комнату стильной, не нужно делать чего-то сверхъестественного. Можно установить металлические полочки черного цвета вместо пластмассовых. Приобрести столик для ванны, куда можно будет поставить красивые свечи и баночки для спа-вечера. Чистые полотенца можно поместить в плетеные корзины черного или коричневого цвета. Практично и со вкусом.