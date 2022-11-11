Как размножить розы осенью зелёными черенками

Размножьте розу осенью зелёными черенками. Это очень необычный, даже неожиданный, но удивительно эффективный способ, основанный на пробуждении спящих почек, откуда и растут новые, зелёные побеги.







Сначала нарежьте черенки. Они должны быть как можно толще. Удалите секатором цветок и все листья — аккуратно, не повредив почки.







Подготовьте ёмкость с вермикулитом, агроперлитом, промытым речным песком — то, что вам доступно. Обильно увлажните — при этом вода не должна стоять.







Предварительно черенки замочите в растворе фунгицида. Обратите внимание, как высаживаются черенки: горизонтально! Так, чтобы одна почка смотрела в землю, а другая — вверх.







Создайте максимальную влажность, герметично укрыв ёмкость пакетом. Оставьте в тёплом, светлом месте до появления зелёных росточков.







Вот что у вас получится.







Однако, заметьте: никаких корней нет. Их и не будет: здесь работает принцип пробуждения спящих почек.







Теперь, когда черенок подрос, берём острый канцелярский нож и срезаем зелёный черенок с «пяточкой» — то есть, с кусочком коры.







«Пяточку» опудриваем любым стимулятором роста и устанавливаем во влажную землю, ставим на постоянное место в тепличку. Таким образом вы сможете укоренить даже розу из букета!

Подробнее о том, как размножить осенью розы из черенков, смотрите в видео ниже: