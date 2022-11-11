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Как размножить розы осенью зелёными черенками

Размножьте розу осенью зелёными черенками. Это очень необычный, даже неожиданный, но удивительно эффективный способ, основанный на пробуждении спящих почек, откуда и растут новые, зелёные побеги.

Как размножить розы осенью зелёными черенками

Сначала нарежьте черенки. Они должны быть как можно толще. Удалите секатором цветок и все листья — аккуратно, не повредив почки.

Как размножить розы осенью зелёными черенками

Подготовьте ёмкость с вермикулитом, агроперлитом, промытым речным песком — то, что вам доступно. Обильно увлажните — при этом вода не должна стоять.

Как размножить розы осенью зелёными черенками

Предварительно черенки замочите в растворе фунгицида. Обратите внимание, как высаживаются черенки: горизонтально! Так, чтобы одна почка смотрела в землю, а другая — вверх.

Как размножить розы осенью зелёными черенками

Создайте максимальную влажность, герметично укрыв ёмкость пакетом. Оставьте в тёплом, светлом месте до появления зелёных росточков.

Как размножить розы осенью зелёными черенками

Вот что у вас получится.

Как размножить розы осенью зелёными черенками

Однако, заметьте: никаких корней нет. Их и не будет: здесь работает принцип пробуждения спящих почек.

Как размножить розы осенью зелёными черенками

Теперь, когда черенок подрос, берём острый канцелярский нож и срезаем зелёный черенок с «пяточкой» — то есть, с кусочком коры.

Как размножить розы осенью зелёными черенками

«Пяточку» опудриваем любым стимулятором роста и устанавливаем во влажную землю, ставим на постоянное место в тепличку. Таким образом вы сможете укоренить даже розу из букета!



Как размножить розы осенью зелёными черенками

Подробнее о том, как размножить осенью розы из черенков, смотрите в видео ниже:


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размножениеРозы
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