Вещи, которые препятствуют уюту в квартире

Практически каждый из нас мечтает об уюте и гармонии в доме, да вот только не всегда удаётся достичь желаемого.







И речь вовсе не о дорогущем декоре, которым хвастаются блогеры в соцсетях, а о том, что даже сущий пустяк способен «убить» эстетику в квартире, сделав пространство и атмосферу настолько унылой и неопрятной, что на душе начинают скрестись кошки. Что же это за «виновники» и как от них избавиться – далее в обзоре.



1. Хлам и беспорядок

2. Банки, склянки, целлофан

3. Застиранный текстиль

4. Разномастная посуда

5. Грязные зеркала и окна

6. Да будет свет

7. Бардак в коридоре

Хлам и беспорядок в квартире напрочь лишают уюта.Разбросанные по квартире вещи не только создают беспорядочную атмосферу, а и вызывают ощущение захламлённости и неопрятности, тем самым портя настроение. Поэтому, дабы избавиться от гнетущего состояния, стоит позаботиться о чистоте и порядке. Складывайте всё необходимое в одном месте, но при этом так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше всего для этого подойдёт небольшой, но функциональный шкаф или комод. Также не стоит забывать и про ревизию шкафов, которую необходимо проводить два-три раза в год. Это поможет избавиться от скопившегося хлама в виде игрушек, книг, одежды, обуви и даже бытовых приборов, которыми вы не пользуетесь долгое время. Большую часть из всего этого можно раздать знакомым, продать или же отнести в пункт для нуждающихся.Уйма ненужных косметических средств.Банки, склянки, пакет с пакетами в пакете – всё это и многое другое с первых же минут бросается в глаза, негативно сказываясь не только на общем виде интерьера, а и на самочувствии. Во-первых, накопившиеся ненужные предметы занимают много места, создавая визуальный беспорядок, что, в свою очередь, приводит к чувству неловкости и напряжённости перед внезапно нагрянувшими гостями. Во-вторых, среди всего этого «добра» сто процентов есть косметические средства, медикаменты, специи и другое с давным-давно вышедшим сроком годности. Не щадите свои «запасы», складывайте всё в пакет и смело избавляйтесь от них. А для создания уюта и эстетики, приобретите одинаковые контейнеры для хранения круп, чая, кофе, специй. Лишними не будут и органайзеры для ванно-банных принадлежностей. Приобретите несколько одинаковых бутылок с дозатором и стикерами в комплекте. Перелейте в них мыло, шампунь, гель для душа. Казалось бы, мелочь, но работает на ура. Сразу увидите, как преобразится помещение.Избавляйтесь от застиранного текстиля.Застиранные неглаженные шторы, такие же покрывала и полотенца – всё это и многое другое вызывает ощущение «старости», изношенности и неопрятности. Согласитесь, что кухонное полотенце в пятнах, или шторы в затяжках в гостиной со стороны выглядят малопривлекательно, и как правило, бросаются в глаза посторонним людям. Чтобы не ударить в грязь лицом не только перед друзьями, а и перед самим собой, уделите внимание перечисленным выше мелочам и позаботьтесь о том, чтобы полотенца, шторы, наволочки, скатерти, салфетки всегда были чистыми, наглаженными и желательно в одном цвете.Постарайтесь избавиться от устаревшей, разномастной и щербленной посуды.Любимая чашка, ложка, вилка, тарелка, с которой ни при каких обстоятельствах не хочется расставаться, даже если она с трещинами, сколами, разводами и потёртостями – весьма распространённая и знакомая многим ситуация. Но всё когда-то бывает впервые. Пришло время пересмотреть всю посуду в шкафу, перебрать щербленные чашки и тарелки, а также всю ту разномастную кухонную утварь, которая годами копилась на полках. Не бойтесь избавляться от старья, даже если оно дорого вашему сердцу. Вместо трёх десятков не подходящих по стилю чашек и тарелок, приобретите пару современных качественных комплектов, которые верой и правдой будут служить не один год. То же самое касается вилок, ложек, стаканов. Исключение составляют лишь кастрюли и сковородки, но по возможности можно и заменить их.При уборке уделяйте особое внимание окнам и зеркалам.Грязные окна и зеркала имеют ряд недостатков, из-за которых помещение выглядит обшарпанным и неорганизованным, и уж поверьте, никакая дорогущая меблировка не спасёт ситуацию. Единственный выход – чистые стёкла, которые придадут даже самому скромному жилью лёгкий свежий вид.Свет, и ещё раз свет.Мы не раз уже писали о том, что правильно подобранное освещение играет решающую роль в общей картине интерьера. Создание уюта не стало исключением. Вместо привычного потолочного освещения, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на точечное в виде торшеров, бра и светильников, расставленных по периметру комнаты. Их также можно распределить по всей квартире, создав свою особую атмосферу, разбавив помещение холодным дневным, или тёплым закатным светом.Постарайтесь поддерживать чистоту и порядок в прихожей.Стоит ли говорить о том, что коридор – визитная карточка квартиры? Это примерно тот самый случай, когда встречают по обложке, так и здесь. Если в прихожей царит беспорядок, то первая мысль, закравшаяся в голову – «вся квартира выглядит также». Поэтому, если вы хотите избежать негласных осуждений и косых взглядов, позаботьтесь о том, чтобы в коридоре всегда царила чистота и порядок.