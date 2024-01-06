Вещи, которые препятствуют уюту в квартире

Практически каждый из нас мечтает об уюте и гармонии в доме, да вот только не всегда удаётся достичь желаемого.
И речь вовсе не о дорогущем декоре, которым хвастаются блогеры в соцсетях, а о том, что даже сущий пустяк способен «убить» эстетику в квартире, сделав пространство и атмосферу настолько унылой и неопрятной, что на душе начинают скрестись кошки. Что же это за «виновники» и как от них избавиться – далее в обзоре.
1. Хлам и беспорядок
Хлам и беспорядок в квартире напрочь лишают уюта.
Разбросанные по квартире вещи не только создают беспорядочную атмосферу, а и вызывают ощущение захламлённости и неопрятности, тем самым портя настроение. Поэтому, дабы избавиться от гнетущего состояния, стоит позаботиться о чистоте и порядке. Складывайте всё необходимое в одном месте, но при этом так, чтобы оно не бросалось в глаза. Лучше всего для этого подойдёт небольшой, но функциональный шкаф или комод. Также не стоит забывать и про ревизию шкафов, которую необходимо проводить два-три раза в год. Это поможет избавиться от скопившегося хлама в виде игрушек, книг, одежды, обуви и даже бытовых приборов, которыми вы не пользуетесь долгое время. Большую часть из всего этого можно раздать знакомым, продать или же отнести в пункт для нуждающихся.
2. Банки, склянки, целлофан
Уйма ненужных косметических средств.
Банки, склянки, пакет с пакетами в пакете – всё это и многое другое с первых же минут бросается в глаза, негативно сказываясь не только на общем виде интерьера, а и на самочувствии. Во-первых, накопившиеся ненужные предметы занимают много места, создавая визуальный беспорядок, что, в свою очередь, приводит к чувству неловкости и напряжённости перед внезапно нагрянувшими гостями. Во-вторых, среди всего этого «добра» сто процентов есть косметические средства, медикаменты, специи и другое с давным-давно вышедшим сроком годности. Не щадите свои «запасы», складывайте всё в пакет и смело избавляйтесь от них. А для создания уюта и эстетики, приобретите одинаковые контейнеры для хранения круп, чая, кофе, специй. Лишними не будут и органайзеры для ванно-банных принадлежностей. Приобретите несколько одинаковых бутылок с дозатором и стикерами в комплекте. Перелейте в них мыло, шампунь, гель для душа. Казалось бы, мелочь, но работает на ура. Сразу увидите, как преобразится помещение.
3. Застиранный текстиль
Избавляйтесь от застиранного текстиля.
Застиранные неглаженные шторы, такие же покрывала и полотенца – всё это и многое другое вызывает ощущение «старости», изношенности и неопрятности. Согласитесь, что кухонное полотенце в пятнах, или шторы в затяжках в гостиной со стороны выглядят малопривлекательно, и как правило, бросаются в глаза посторонним людям. Чтобы не ударить в грязь лицом не только перед друзьями, а и перед самим собой, уделите внимание перечисленным выше мелочам и позаботьтесь о том, чтобы полотенца, шторы, наволочки, скатерти, салфетки всегда были чистыми, наглаженными и желательно в одном цвете.
4. Разномастная посуда
Постарайтесь избавиться от устаревшей, разномастной и щербленной посуды.
Любимая чашка, ложка, вилка, тарелка, с которой ни при каких обстоятельствах не хочется расставаться, даже если она с трещинами, сколами, разводами и потёртостями – весьма распространённая и знакомая многим ситуация. Но всё когда-то бывает впервые. Пришло время пересмотреть всю посуду в шкафу, перебрать щербленные чашки и тарелки, а также всю ту разномастную кухонную утварь, которая годами копилась на полках. Не бойтесь избавляться от старья, даже если оно дорого вашему сердцу. Вместо трёх десятков не подходящих по стилю чашек и тарелок, приобретите пару современных качественных комплектов, которые верой и правдой будут служить не один год. То же самое касается вилок, ложек, стаканов. Исключение составляют лишь кастрюли и сковородки, но по возможности можно и заменить их.
5. Грязные зеркала и окна
При уборке уделяйте особое внимание окнам и зеркалам.
Грязные окна и зеркала имеют ряд недостатков, из-за которых помещение выглядит обшарпанным и неорганизованным, и уж поверьте, никакая дорогущая меблировка не спасёт ситуацию. Единственный выход – чистые стёкла, которые придадут даже самому скромному жилью лёгкий свежий вид.
6. Да будет свет
Свет, и ещё раз свет.
Мы не раз уже писали о том, что правильно подобранное освещение играет решающую роль в общей картине интерьера. Создание уюта не стало исключением. Вместо привычного потолочного освещения, дизайнеры рекомендуют обратить внимание на точечное в виде торшеров, бра и светильников, расставленных по периметру комнаты. Их также можно распределить по всей квартире, создав свою особую атмосферу, разбавив помещение холодным дневным, или тёплым закатным светом.
7. Бардак в коридоре
Постарайтесь поддерживать чистоту и порядок в прихожей.
Стоит ли говорить о том, что коридор – визитная карточка квартиры? Это примерно тот самый случай, когда встречают по обложке, так и здесь. Если в прихожей царит беспорядок, то первая мысль, закравшаяся в голову – «вся квартира выглядит также». Поэтому, если вы хотите избежать негласных осуждений и косых взглядов, позаботьтесь о том, чтобы в коридоре всегда царила чистота и порядок.
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