Почему корейцы – самая стройная нация в мире

Как вы думаете, в какой стране самый низкий процент ожирения населения? В Корее – всего 4%. И что самое интересное, эти люди не мучают себя интенсивными тренировками в спортзале, жесткими диетами и контролем веса. Секрет заключается в культуре питания, которую может взять за основу любой человек. Сегодня мы расскажем о ней более подробно.

Правило 1: Кимчи всему голова

Правило 2: Несколько маленьких блюд вместо одного большого

Правило 3: Суп – обязателен

Правило 4: Минимум сахара

Правило 5: Острая пища для ускоренного метаболизма

Капуста кимчи – национальное корейское блюдоПожалуй, самым знаменитым национальным блюдом Кореи является кимчи – квашеная капуста с добавлением имбиря, острого перца и чеснока. Интересно, что она присутствует на столе корейцев постоянно – утром, в обед и вечером, причем, не в качестве гарнира или закуски, а как обязательная деталь. Ее можно сравнить с хлебом, который в нашей стране тоже подают в дополнение к каждому приему пищи.Но как кимчи связана с весом? Дело в том, что в состав ферментированных продуктов входят пробиотики – живые бактерии, которые населяют кишечник и оказывают прямое влияние на процесс пищеварения. Согласно результатам исследований, люди с правильной и разнообразной микрофлорой гораздо реже набирают вес, чем тем, у кого недостаточно живых бактерий.Пробиотики отвечают за быстрое усвоение пищи и питательных веществ, снижают риск возможных воспалений и даже снижают аппетит и тягу к сладкому. Когда кишечник нормально функционирует, организм не требует быстрых углеводов для получения энергии. То есть, от баланса микрофлоры напрямую зависит баланс аппетита.Однако кимчи – не единственный ферминтированный продукт на столах корейцев. Также в их меню входят квашеные овощи кимчжан и соевая паста твенджан.Нередко можно встретить и йогурты на основе ферментированного риса.Если вам понравилось это корейское правило питания, смело добавляйте в свое меню квашеную капусту, популярную в нашей стране. Для здорового метаболизма в день достаточно будет употреблять по несколько столовых ложек. Или же заглядывайте в корейские лавки и покупайте квашеные овощи там – разнообразие их ассортимента точно вас удивит.Система подачи еды в КорееЕсли вы придете в корейский ресторан, первое, что броситься вам в глаза – это нестандартная подача блюд. Вместо трех-четырех больших тарелок, официанты поставят перед вами около десяти маленьких. В каждой тарелке будет находиться свое блюдо: овощи, морепродукты, грибы и пр. Отдельно вам принесут миску с супом и рис. Такая система маленьких порций называется панчхан, и от ее соблюдения во многом зависит стройность корейцев.Здесь нет никакой тайны: когда перед вами много разнообразных блюд с насыщенными вкусами, чувство голода утоляется гораздо быстрее, чем если бы вы ели только борщ с хлебом или макароны с мясом. И большой объем продукта здесь абсолютно не нужен. Вы понемногу пробуете содержимое каждой миски и, незаметно для себя, наедаетесь, полностью удовлетворяя вкусовые предпочтения вашему мозга.При желании панчхан вполне можно адаптировать к вашей системе питания – достаточно лишь вместо одной большой тарелки подавать на стол несколько маленьких. Содержимое должно быть разнообразным: в первой миске пусть будет гарнир, во второй – мясо или рыба, в третьей – овощи, в четвертой – квашеная капуста, в пятой – грибы, и так далее. Вы не заметите, как начнете наедаться маленькими порциями. Соответственно, и калорий станете употреблять меньше.В Корее суп могут есть на завтрак, обед и ужинИ речь идет даже не о том, чтобы просто есть суп каждый день. В Корее его подают на завтрак, обед и ужин. Здесь он не считается первым блюдом, а подается вместе с рисом, мясом и овощами. Разнообразие корейских супов впечатляет – местные хозяйки готовят острый суп с кимчи и тофу, суп из морских водорослей, суп на соевой пасте и др.В чем главная польза этого блюда в вопросе похудения? Суп не содержит много калорий, но при этом всецело «заполняет» желудок, создавая в нем объем, благодаря чему сигнал насыщения приходит быстрее. На большую миску выходит примерно 150 калорий, но при этом вы едите овощи, белок и бульон – получается весьма разнообразно. Можете проверить: съев одну тарелку супа и одну тарелку макарон по-флотски, вы почувствуете одинаковое насыщение, но в первом случае прием пищи получится менее калорийным.В России супы, борщи и другие первые блюда часто игнорируют, особенно на ужин, а вот в Корее это идеальный вариант трапезы перед сном. Обычно они готовят легкий овощной вариант с кусочками курицы или рыбы, чтобы блюдо получилось более питательным. Суп не перегружает желудок, не доставляет дискомфорта и после него вы не чувствуете себя похожим на воздушный шар.Обратите внимание: Практически вся корейская еда (в том числе и супы) острая. А, как мы все знаем, острота способствует быстрому усвоению пищи и снижению аппетита. Впрочем, если вы не фанат такой еды, можете готовить и неострый суп, это не принципиально.Корейцы вместо сахара добавляют в кофе молокоКорейцам стоит отдать должное – в их национальной кухне практически нет десертов. Обычно их готовят только по праздникам, а в повседневном рационе присутствуют максимум фрукты. Никаких конфет, печенья, бисквитов, пирожных и пр. Возможно, все дело в том, что в Корее скептически относятся к сахару. Его редко добавляют в чай, кофе и другие напитки, каши тоже готовят без сахара. Если блюдо нужно сделать сладким, в ход идет мед или фрукты.Пожалуй, это один из главных секретов стройности корейцев, ведь отсутствие сахара в рационе позволяет избежать скачков глюкозы в крови и накопления жира. Организм практически не требует быстрых углеводов, ведь он не раскачивается на «сахарных» качелях.Кроме того, корейцы готовят исключительно из свежих продуктов, а вот полуфабрикаты – большая редкость. Готовых соусов и снеков тоже минимум – возможно, они и встречаются иногда в магазинах, но точно не являются основой корейского питания.На западе все с точностью до наоборот – сахар кладут везде, а основой рациона становится переработанная еда и полуфабрикаты. Конечно, полностью отказаться от сладкого сложно, но снизить количество сахара в рационе вполне реально. Для начала можно перестать добавлять его в привычные нам напитки – чай и кофе. В выпечке повара рекомендуют использовать сахарозаменитель или добавлять сладкие фрукты и овощи, например, тыкву, морковь, бананы и пр.Обязательный компонент корейских блюд – перец чилиМы уже упоминали о том, что в Корее большая часть блюд острая. В состав многих из них входит чили, поэтому каждый соус, суп, маринад, ферментированные овощи нужно пробовать с предельной осторожностью – кто знает, возможно для вас это будет чересчур остро.В состав перца входит вещество капсаицин – именно он ускоряет метаболизм и делает его более качественным. После того, как в желудок попадает острая пища, повышается температура тела, учащается пульс и организму приходится тратить на переработку еды гораздо больше калорий. Конечно, в день эта разница будет не слишком заметной, но если регулярно включать в свое меню острые блюда, результат вас порадует.Также еда «с перчиком» снижает чувство голода. После того, как вы съедите пару столовых ложек острой кимчи, аппетит сразу станет меньше. Не привыкли к такой пищи? Значит, нужно начинать постепенно. Обратите внимание, что если у вас гастрит или любые другие проблемы с ЖКТ, острая еда не впишется в ваше ежедневное меню.