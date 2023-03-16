10 блюд, которые дешевле купить, чем готовить самому

Существует мнение, что домашняя еда намного вкуснее и полезнее магазинной, ведь вы точно знаете, из каких ингредиентов состоят котлеты, съеденные на ужин, и какой творог вы положили в свежеиспченные блины. Да, с этими утверждениями сложно поспорить, однако все же есть категория продуктов и блюд, которые намного проще и дешевле купить в магазине, чем пытаться приготовить самостоятельно. Novate.ru рассказывает, о чем идет речь.
1. Роллы и суши
Роллы состоят из большого количества дорогих компонентов. / Фото: ppfood.ru
Наравне с итальянской пиццей, роллы и суши занимают лидирующее место в списке иностранных блюд наиболее популярных в России. Их не только едят в кафе, ресторанах, но и часто заказывают домой. А теперь интересный факт: даже с учетом доставки, блюдо японской кухни обойдется намного дешевле, чем если готовить его своими руками. Дело в том, что для вкусных, а главное – правильных роллов, нужен специальный рис (обычный круглый или длиннозерный не подойдет), нори, имбирь, васаби, циновка для закрутки, и, конечно, начинка – рыба, овощи, сыр, морепродукты. Все ингредиенты стоят достаточно дорого, кроме того, процесс приготовления блюда очень сложный, особенно если вы захотели подать на стол запеченные роллы.
2. Мороженое
Домашнее мороженое сильно отличается по вкусу от магазинного. / Фото: fb.ru
В интернете можно найти множество простых рецептов мороженого, состоящего всего из нескольких ингредиентов: сливок и сгущенки, бананов и молока, йогурта, манго и меда. Кажется, что готовить всеми любимый десерт просто и весело, а компоненты стоят совсем недорого. Однако, если начать считать, то цифры совсем не порадуют. Так, например, сливки обойдутся около 250 рублей, вкусный горький шоколад (если вы захотите шоколадное мороженое) – 80-100 рублей, сгущенка – 60-70 рублей. А ведь еще нужно купить различные топинги, фрукты и добавки, иначе дети, для которых вы готовите сладость, могут попросту отказаться ее есть.
Обратите внимание: Не стоит забывать, что домашнее мороженое все-таки отличается по вкусу от магазинного, и не факт, что члены семьи останутся в восторге от натурального заменителя десерта.
3. Томатная паста
Для приготовления маленькой баночки пасты нужен минимум килограмм помидоров. / Фото: kaloriyka.ruш
Томатная паста является очень популярным продуктом: ее используют для приготовления борща, фаршированного перца, добавляют в мясо во время тушения и так далее. В среднем банка весом 250 граммов обойдется в 40-50 рублей. Чтобы приготовить такое количество продукта в домашних условиях понадобится более килограмма помидор, специи и много свободного времени.
Покупая готовую пасту в магазине, вы получаете возможность не только сэкономить финансовые средства и собственное время, но также уберечь посуду – застывшие томаты отмывают от поверхности не легче засохшей гречки.
4. Сложные бургеры
Компоненты бургера кажутся недорогими до момента прихода в магазин. / Фото: visitjapan.ru
В последнее время бургеры пользуются большой популярностью. Но так как один в среднем обходится в 200 рублей, есть их каждый день в кафе достаточно накладно. В связи с этим многие предпочитают готовить эту разновидность фастфуда в домашних условиях. Рецепт кажется очень простым: нужно купить в магазине хороший фарш (или приготовить его самостоятельно), пожарить на сковороде котлеты необходимого размера, уложить на свежеиспеченную булочку, дополнить соусом, листом салата, овощами (некоторые также добавляют яичницу), и накрыть второй половинкой булочки. Вот и все ингредиенты – их немного и они не дорогие. Однако такое ощущение сохраняется ровно до того момента, как вы придете в магазин. Особенно сильно ударит по вашему кошельку желание приготовить более сложные бургеры, например, с пармезаном, беконом, ананасами. В такие моменты понимаешь, что гораздо проще купить любимое блюдо в каком-нибудь фастфуде.
5. Гуакамоле
Гуакамоле - популярный мексиканский соус. / Фото: beautylunch.ru
Традиционными составляющими популярного мексиканского соуса являются спелый авокадо, помидоры, лайм, перец чили, зелень, специи. И если с традиционными для нашей страны овощами проблем не возникнет, то с авокадо могут. Во-первых, он входит в категорию недешевых продуктов, во-вторых, у авокадо быстро заканчивается срок годности, а готовый соус лучше съедать в первый день приготовления, иначе он испортится (даже если хранить его в холодильнике). Поэтому, если вдруг вам захотелось устроить вечер мексиканской еды, купите гуакамоле в магазине, и не тратьте время на кухне.
6. Гранатовый сок
Гранатовый сок сложно делать в домашних условиях. / Фото: polza-vred.su
В отличие от апельсинового и яблочного сока, гранатовый является не таким популярным, однако свою группу поклонников все же имеет. Именно эти люди считают, что лучше напитка, приготовленного в домашних условиях, ничего быть не может. Однако процесс это хлопотный: чтобы сделать один литр сока, нужно не менее двух килограммов граната, а это не самый дешевый фрукт. Кроме того, чтобы добыть максимум сока, нужна будет соковыжималка с прессом или специальная соковыжималка для цитрусовых. При этом перегородки будут оставаться на месте, а значит, готовый сок будет горчить. Конечно, можно попробовать выжать напиток самостоятельно, но это тяжелый физический труд. Поэтому, если вы не планируете каждый день баловать себя и своих гостей гранатовым соком, отправляйтесь за ним в соседний супермаркет, когда душа будет требовать освежающего напитка.
7. Соус песто
Основные ингредиенты песто - зелень, оливковое масло, орехи. / Фото: justsovet.ru
Песто является очень популярным и универсальным соусом. Его можно использовать в качестве заправки для пиццы и открытого пирога, добавлять в картофельное пюре и творог, намазывать на тосты, использовать в сэндвичах и бутербродах. Приготовить его несложно, но стоит морально подготовиться к тому, что блюдо является многокомпонентным. В состав песто входит зелень (традиционно – базилик), чеснок, оливковое масло, тертый сыр и кедровые орехи. Вот как раз последний ингредиент и влетает в копеечку – килограмм орехов стоит около 1500 рублей. Конечно, если песто – постоянный гость на вашем столе, то есть смысл сделать его самостоятельно и отправить в холодильник. Но если вы едите его раз в полгода, то дешевле будет приобрести баночку соуса в магазине.
8. Ореховое молоко
Молоко может готовиться из разных видов орехов. / Фото: mgorod.kz
Ореховое молоко является настоящим спасением для людей, которые не любят коровье, а также не переносят лактозу. Раньше на полках магазинов оно попадалось редко и приходилось делать самостоятельно. Сложностей этот процесс не вызывал, так как рецепт достаточно простой – необходимо перемолоть орехи с водой при помощи обычного блендера, а затем процедить через мелкое сито или тонкое полотенце. Однако сейчас дефицита растительного молока в магазинах нет, цена на продукт невысокая, поэтому можно смело покупать его, а не тратить время на замачивание орехов, расчет концентрации продукта и прочие нюансы. Не стоит забывать и про вкус – достаточно сложно приготовить вкусное молоко, которое понравится всем членам семьи, если не набита рука. И последний аргумент в пользу покупки напитка в магазине – высокая стоимость орехов.
9. Небольшие торты
Нет смысла тратить деньги и время на маленький наполеон. / Фото: mykaleidoscope.ru
Домашний торт – это невероятно вкусно, и обычно все домочадцы с нетерпением ждут, когда же мама или бабушка захотят приготовить медовик не на чей-то День рождения, а просто так. И пускай не все торты являются сложными в приготовлении, но они неизменно включают в себя много ингредиентов, начиная от яиц, масла, муки, и заканчивая компонентами для крема и декора. Кроме того, сливки, шоколад, творожный сыр обходятся дорого, а если заменять их на другие продукты, вкус уже будет не тот.
Конечно, если торт нужен на праздник для большого количества людей, то будет выгоднее приготовить его самостоятельно. Но ради маленьких десертов напрягаться не стоит. Просто сходите в кондитерскую и подберите нужную сладость: Наполеон, Прага, Захер, Красный бархат – вам предложат торт на любой вкус и кошелек.
10. Пицца «Четыре сыра»
Сыры для этой пиццы очень дорогие. / Фото: delmario.ru
Мы уже упоминали о том, что пицца является очень популярным блюдом в нашей стране – ее заказывают как в ресторанах, так и с доставкой на дом. В связи с эти многие готовят ее дома самостоятельно, ведь в интернете есть масса рецептов и видеороликов с описанием всех тонкостей создания итальянского шедевра. И если блюдо с колбасой, обычным сыром и помидорами обойдется по себестоимости недорого, то пицца, в состав которой должно входить четыре сыра – влетит в копеечку. Дело в том, что для ее приготовления понадобится моцарелла, пармезан, твердый сыр и Дорблю (либо другой вариант с плесенью), которые стоят очень дорого. Совсем маленькие кусочки вам вряд ли кто-то продаст, а значит, часть продуктов останется. Заказать блюдо в пиццерии будет намного выгоднее.
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