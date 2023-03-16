10 блюд, которые дешевле купить, чем готовить самому

1. Роллы и суши

Роллы состоят из большого количества дорогих компонентов. / Фото: ppfood.ru

2. Мороженое

Домашнее мороженое сильно отличается по вкусу от магазинного. / Фото: fb.ru







3. Томатная паста

Для приготовления маленькой баночки пасты нужен минимум килограмм помидоров. / Фото: kaloriyka.ruш

4. Сложные бургеры

Компоненты бургера кажутся недорогими до момента прихода в магазин. / Фото: visitjapan.ru

5. Гуакамоле

Гуакамоле - популярный мексиканский соус. / Фото: beautylunch.ru

6. Гранатовый сок

Гранатовый сок сложно делать в домашних условиях. / Фото: polza-vred.su

7. Соус песто

Основные ингредиенты песто - зелень, оливковое масло, орехи. / Фото: justsovet.ru

8. Ореховое молоко

Молоко может готовиться из разных видов орехов. / Фото: mgorod.kz

9. Небольшие торты

Нет смысла тратить деньги и время на маленький наполеон. / Фото: mykaleidoscope.ru

10. Пицца «Четыре сыра»

Сыры для этой пиццы очень дорогие. / Фото: delmario.ru