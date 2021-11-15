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Необычное хранение винограда на зиму

Заготовить виноград на зиму нет никакой сложности. Такой виноград можно есть просто так, а можно использовать при приготовлении десертов, компотов и т. д. Это вкусно и совсем просто!

Необычное хранение винограда на зиму
Виноград можно брать любой, а можно даже смешивать разные сорта в одной банке.
Необычное хранение винограда на зиму
Чистые сухие банки наполните доверху виноградом, постучите банкой по столу, чтобы ягодки утрамбовались. На одну поллитровую банку насыпьте 1 ст. л. сахара. Если вы не употребляете сахар, то его можно не добавлять.
Необычное хранение винограда на зиму
Залейте банки доверху кипячёной водой комнатной температуры. Закрутите крышками плотно.
Необычное хранение винограда на зиму
Поставьте в кастрюлю крышками вниз. Залейте водой примерно до середины, доведите до кипения, огонь уменьшите и стерилизуйте ещё 15 минут. Затем оставьте банки в горячей воде ещё на 2 часа.
Необычное хранение винограда на зиму
Выньте банки из воды, вытрите насухо, оставьте на столе на ночь (8-10 часов). Затем отправьте на хранение. Зимой обязательно побалуйте себя вкусным виноградом!

Необычное хранение винограда на зиму

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хранениеВиноград
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