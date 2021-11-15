Заготовить виноград на зиму нет никакой сложности. Такой виноград можно есть просто так, а можно использовать при приготовлении десертов, компотов и т. д. Это вкусно и совсем просто!
Виноград можно брать любой, а можно даже смешивать разные сорта в одной банке.
Чистые сухие банки наполните доверху виноградом, постучите банкой по столу, чтобы ягодки утрамбовались. На одну поллитровую банку насыпьте 1 ст. л. сахара. Если вы не употребляете сахар, то его можно не добавлять.
Залейте банки доверху кипячёной водой комнатной температуры. Закрутите крышками плотно.
Поставьте в кастрюлю крышками вниз. Залейте водой примерно до середины, доведите до кипения, огонь уменьшите и стерилизуйте ещё 15 минут. Затем оставьте банки в горячей воде ещё на 2 часа.
Выньте банки из воды, вытрите насухо, оставьте на столе на ночь (8-10 часов). Затем отправьте на хранение. Зимой обязательно побалуйте себя вкусным виноградом!
Необычное хранение винограда на зиму
Заготовить виноград на зиму нет никакой сложности. Такой виноград можно есть просто так, а можно использовать при приготовлении десертов, компотов и т. д. Это вкусно и совсем просто!
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