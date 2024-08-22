Тренды из 2000-х, которые с триумфом вернулись в интерьеры

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что мода циклична – стоит лишь взглянуть на современные коллекции дизайнеров, чтобы лишний раз в этом убедиться. Однако здесь речь идет не только об одежде, но и о трендах в интерьере.







Мы сегодня расскажем, какие приемы родом из 2000-х вновь мечтают надежно обосноваться в наших квартирах.

Тренд 1: Стеклоблоки

Тренд 2: Фартук с рисунком

Тренд 3: Объемная мебель

Тренд 4: Ковер

Тренд 5: Фактурная отделка

Тренд 6: Фотообои

Тренд 7: Имитация натуральных материалов

Тренд 8: Яркие цвета

Тренд 9: Грифельная доска

Чаще всего стеклоблоки вызывают ассоциацию с советским периодом, ведь в то время их использовали для оформления административных и технических зданий. Однако сегодня они переживают второе рождение, и в этом есть свои плюсы. В современном интерьере стеклоблоки могут выполнять самые разные задачи. Приведем лишь несколько примеров:• перегородка – это самый популярный вариант применения стеклоблоков. Можно сделать из них полноценную перегородку для зонирования комнаты, а можно выложить в два-три ряда исключительно для декора. Отличный вариант – использовать материал вместо шторки в ванной или оформить им душевой короб;• часть стены – если вам нужно решить проблему нехватки солнечного света в комнате, встройте стеклоблоки в часть стены. Это отличное решение для вытянутых комнат с одним окном или для стены между прихожей и жилой комнатой;• фартук – хотите привнести изюминку в интерьер кухни? Фартук из стеклоблоков вам в помощь! Кстати, этот прием идеален не только в визуальном плане – стеклоблоки подходят абсолютно по всем характеристикам. Устойчивы к влаге и перепадам температур, простые в уходе и пр.Для фартука лучше выбрать мозаикуЯрким признаком дизайна нулевых являются кухонные фартуки с изображением огромных овощей и фруктов. Сейчас они ассоциируются с устаревшим интерьером и плохим вкусом, однако это не значит, что нужно совсем отказаться от рисунков в обеденной зоне. Главное, чтобы они были подобраны с умом, и хорошо вписывались в обстановку.Обратите внимание, что для удачного дизайна нужны именно изображения, а не фотографии. Отлично смотрятся фотообои или плитка с природными сюжетами либо мозаичными узорами. Если ваш выбор падет на обои, позаботьтесь о том, чтобы закрыть их прозрачным экраном – так на материал не будут попадать капли жира и воды, а значит, он на дольше сохранит свой первоначальный внешний вид.Громоздкая мебель была характерна для 2000-х.Еще одной отличительной чертой интерьеров 2000-х годов является гигантомания. Мебель была призвана демонстрировать достаток и благополучие владельцев квартиры, поэтому они старались подбирать максимально массивные экземпляры. Вот так появились мебельные стенки, громоздкие шкафы, и пр.Со временем дизайнеры стали отходить от гигантомании в сторону изящных и компактных решений – популярными стали парящие предметы интерьера, которые крепились на стену, а также мебель на тонких элегантных ножках. Однако сейчас масштабность вновь вернулась на пьедестал.Если вам нравится этот тренд, старайтесь подбирать мебель, соизмеряя ее с габаритами комнаты. Так, например, в кухне-гостиной отлично будет смотреться большой диван, который разделит помещение на две зоны. А вот в маленькой комнате он займет половину свободного пространств, и будет выглядеть очень громоздко.Ковер выбирали на всю комнату.Ковры всегда были в моде, еще со времен Советского Союза, просто менялись размеры, узоры и материалы. Так, в нулевых ковролином украшали всю комнату, причем, «доставалось» не только гостиной, но также спальне и прихожей. Считалось, что он добавляет интерьеру не только уюта, но и шика, роскоши, поэтому его популярность была вполне обоснована.Одной из главных черт современного интерьера является практичность, а ковролин (особенно светлый) этой чертой, увы, не отличается. Его сложно чистить, поэтому он быстро изнашивается и становится непривлекательным. Но это не повод отказываться от коврового покрытия, ведь именно оно создает мягкий и уютный пол. Выбирайте практичные изделия нейтрального цвета с коротким ворсом. Можно приобрести ковер на всю комнату, только проследите, чтобы он не доставал до стен примерно на 10-20 сантиметров – в этом случае комната будет казаться просторнее.Популярное оформление стен в 2000-хГоворя о модных трендах нулевых, нельзя не вспомнить о фактурных поверхностях. Наверняка, все помнят декоративную штукатурку, флизелиновые обои с объемными текстурами, потолочные плинтусы и рельефные панели. В целом, в этих отделочных материалах нет ничего плохого, просто важно соблюдать меру, чтобы они смотрелись органично.Хотите привнести в интерьер немного фактуры? Отлично, но выбирайте что-то одно. Например, на одной из стен стильно будет смотреться отделка микроцементом – получится прекрасный акцент. В ином случае объемная отделка зрительно уменьшит комнату и создаст визуальный шум. Вряд ли вы мечтаете именно об этом.Правильно выбирайте рисунок на обояхЗдесь примерно та же ситуация, что и с реалистичными фруктами на кухонном фартуке. Фотообои с реалистичными картинами давно канули в Лету, с ними нужно попрощаться. Но если вы хотите добавить акцент в комнату, отделка-панно станет прекрасным решением. Идеальный вариант – абстрактные или графические сюжеты, они сейчас как никогда актуальны. Также можете отдать предпочтение обоям с растительным орнаментом, например, цветами. Используйте такую отделку, чтобы выделить какую-нибудь зону, например, обеденную, рабочую или изголовье кровати.Сейчас имитация кирпича более реалистичнаНе спорим, натуральное дерево, камень или мрамор выглядят роскошно, но чтобы отделать ими квартиру, необходимо иметь в запасе кругленькую сумму денег. Неудивительно, что в 2000-х мало кто мог себе позволить оформить интерьер натуральными материалами, зато имитации были по карману практически всем.Прошло много лет, но ничего не изменилось – люди все так же склоняются к имитациям. Единственное отличие – в качестве самих материалов. Если в нулевых они выглядели плачевно и сильно удешевляли внешний вид квартир, то сейчас смотрятся очень реалистично: понять, что перед вами – искусственный кирпич или натуральный – не получится даже с близкого расстояния. Кстати, имитации являются более практичными и долговечными, поэтому несколько раз подумайте, прежде чем заказывать, например, кухонную столешницу из натурального мрамора.Салатовая кухня сменилась на интерьер в глубоком зеленом цветеСочетание нескольких ярких оттенков, кислотные цвета, комната в стиле Барби – все это было характерно для интерьеров начала 2000-х годов. Тогда все гнались за индивидуальностью, а что лучше всего могло помочь сделать квартиру не как у всех? Правильно, броские детали.Со временем любовь к кислотным оттенкам, которые прослеживались в отделке, декоре, мебели, текстиле, сменилась на желание оформить интерьер в более спокойных природных оттенках. И этот тренд актуален до сих пор, спустя много лет.Однако это вовсе не значит, что нужно полностью отказаться от ярких цветов – просто сделайте их акцентами, гармонично впишите в имеющейся интерьер. Чтобы композиция получилась цельной, помните про правило 60/30/10, где первая цифра – основной оттенок (отделка), вторая – дополнительный (мебель, текстиль), и третья – акцентный (декор). Также советуем отдавать предпочтение более сложным, глубоким оттенкам – они смотрятся дорого, элегантно и стильно.Грифельная доска – отличный вариант декора.Около 20 лет назад в моду вошли грифельные доски. Они были везде: на кухнях, в детских, в прихожих. Идея была отличная, но, как и в случае с имитациями, исполнение хромало. Кроме того, подобные доски «вписывались» исключительно в лофтовые интерьеры, а это быстро приелось.Если вы хотите использовать грифельные доски, делайте это дозированно. Например, можно повесить одну на кухне для рецептов или заметок либо оформить стену в детской, чтобы у ребенка было место для воплощения его художественного таланта.