Малюта Скуратов – «верный пес государев», чье имя стало синонимом жестокости и беспощадности

Имя Малюты Скуратова стало в народе нарицательным. О жестокости «верного пса государева» ходили легенды. Как же выходец из обедневшего дворянского рода стал главным опричником и душегубом Ивана Грозного – далее в обзоре.











Царский Указ. Малюта Скуратов. П. Рыженко, 2006 год.



Настоящее имя опричника Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Прозвище «Малюта» он получил за невысокий рост. Позже в народе именно так именовали палачей и душегубов. Сведений о том, когда и где родился будущий опричник, не сохранилось. Известно лишь, что Малюта Скуратов был выходцем из обедневшего дворянского рода, и он очень долго поднимался по служебной лестнице. В число главных опричников он вошел уже ближе к закату кровавой политики Ивана Грозного.







Малюта Скуратов. К. В. Лебедев, 1892 год.



Во времена Ливонской войны Скуратов был принят на должность сотника в опричном войске. Свои «способности» он проявил во время дознания по земскому заговору в 1567 году. В одном из имений в поисках заговорщиков Малюта Скуратов замучил 39 человек, но нужную информацию все-таки получил. Пытки всегда считались самыми действенными формами дознания.



Через два года Малюта Скуратов продвинулся по служебной лестнице и возглавил «высшую полицию по делам измены».

Иван Грозный, видя повсюду заговоры, поручил своему «верному псу» расправиться с двоюродным братом князем новгородским Владимиром Старицким, т. к. тот был единственным конкурентом царя на престол. Когда Малюта Скуратов принялся за дело, тут же «нашлись» виновники и доказательства. Царского повара Моляву и его сыновей обвинили в попытке отравления Ивана Грозного . Мол, когда те ездили в Новгород за белорыбицей, князь Владимир передал им яд для царя. Князь был казнен.Иван Грозный и Малюта Скуратов. Г. С. Седов, 1871 год.После этого Иван Грозный задумал поход на Новгород. В летописях сохранился отчет о деяниях опричника: «В новгородской посылке Малюта отделал 1490 человек (ручным усечением), и с пищали отделано 15 человек». Т. е . столько народа Скуратов лично убил и расстрелял. После Новгородского разгрома в народе появились поговорки: «По тем улицам, где ехал Малюта, кура не пила» (т. е. не осталось ничего живого), «Не так страшен царь, как его Малюта».Мария Григорьевна Скуратова-Бельская – дочь Малюты Скуратова, жена царя Бориса Годунова.Пока Малюта Скуратов стоял на службе у государя и пытал неугодных ему людей, он не забывал и о благополучии своей семьи. Все три его дочери были удачно выданы замуж. Одна дочь досталась Дмитрию Шуйскому, вторая – князю Глинскому, а третья стала женой Бориса Годунова, будущего царя.Опричники. Н. Неврев, 1904 год.В 1571 году в результате набега крымских татар Москва была сожжена ханом Давлет-Гиреем. Опричники не сумели помешать ему уничтожить столицу. Это событие очень разозлило Ивана Грозного, и у некоторых воевод полетели головы. Малюту Скуратова казнь обошла стороной, но в следующем походе ему больше не досталось места дворового воеводы. Во время штурма крепости Вейсенштейн в войне со шведами опричник оказался на передовой и был застрелен врагами.Опричнина. О. Бетехтин, 1999 год.По приказу царя Малюту Скуратова похоронили в Иосифо-Волоколамском монастыре. На его помины Иван Грозный пожаловал 150 рублей. Эта сумма была гораздо большей , чем пожертвования брату царя и его жене Марфе.Имя Малюты Скуратова стало синонимом беспощадности и жестокости из-за его изуверских пыток.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)