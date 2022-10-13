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Необычный способ посадки орхидеи для обильного цветения

Для того чтобы орхидеи активно росли и развивались, а также радовали своим красивым цветением в домашних условиях, необходимо создать для них условия содержания, приближенные к естественной среде обитания.
В живой природе орхидеи растут, держась своими корнями за кору деревьев. Посадить орхидею таким образом дома довольно просто, для этого понадобится самодельный горшок из пятилитровой бутылки.
В бутылке объемом 5 литров вырежьте 2 «окошка». В нижней части бутылки обязательно сделайте дренажные отверстия.

Необычный способ посадки орхидеи для обильного цветения

Сделайте небольшое отверстие в крышке бутылки. Поместите внутрь отверстия толстую проволоку, чтобы сделать крючок для подвешивания горшка.

Необычный способ посадки орхидеи для обильного цветения

Подготовьте орхидею к пересадке: для этого удалите старый посадочный материал и обрежьте поврежденные корни.
Защитить орхидею от болезней и вредителей поможет простая обработка с чесноком. Для этого измельчите в ступке два зубчика чеснока и залейте их 0,5 литрами воды. Дайте раствору настояться, после чего процедите его.
Используя ватный диск, протрите чесночной водой листья орхидеи. После этого поместите корни растения в чесночную воду и оставьте на 15 минут.

Необычный способ посадки орхидеи для обильного цветения

Для пересадки орхидеи потребуется древесная кора, которую рекомендуется замачивать в воде в течение 3-5 дней, что позволит удалить всю грязь и болезни, если таковые имеются.


На дно подготовленной пятилитровой бутылки выложите разломанный на довольно крупные части пенопласт, сверху поместите древесную кору.

Необычный способ посадки орхидеи для обильного цветения

Аккуратно разложите на коре корни орхидеи и присыпьте их сверху еще одним слоем коры. Остатки чесночной воды используйте для полива цветка в новом горшке.

Необычный способ посадки орхидеи для обильного цветения

Регулярно обрызгивайте листья орхидеи чистой водой, и в скором времени растение, которому очень комфортно в новом горшке, порадует красивым и обильным цветением.

Необычный способ посадки орхидеи для обильного цветения
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