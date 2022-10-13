Необычный способ посадки орхидеи для обильного цветения

Для того чтобы орхидеи активно росли и развивались, а также радовали своим красивым цветением в домашних условиях, необходимо создать для них условия содержания, приближенные к естественной среде обитания.

В живой природе орхидеи растут, держась своими корнями за кору деревьев. Посадить орхидею таким образом дома довольно просто, для этого понадобится самодельный горшок из пятилитровой бутылки.

В бутылке объемом 5 литров вырежьте 2 «окошка». В нижней части бутылки обязательно сделайте дренажные отверстия.







Сделайте небольшое отверстие в крышке бутылки. Поместите внутрь отверстия толстую проволоку, чтобы сделать крючок для подвешивания горшка.







Подготовьте орхидею к пересадке: для этого удалите старый посадочный материал и обрежьте поврежденные корни.

Защитить орхидею от болезней и вредителей поможет простая обработка с чесноком. Для этого измельчите в ступке два зубчика чеснока и залейте их 0,5 литрами воды. Дайте раствору настояться, после чего процедите его.

Используя ватный диск, протрите чесночной водой листья орхидеи. После этого поместите корни растения в чесночную воду и оставьте на 15 минут.







Для пересадки орхидеи потребуется древесная кора, которую рекомендуется замачивать в воде в течение 3-5 дней, что позволит удалить всю грязь и болезни, если таковые имеются.

На дно подготовленной пятилитровой бутылки выложите разломанный на довольно крупные части пенопласт, сверху поместите древесную кору.Аккуратно разложите на коре корни орхидеи и присыпьте их сверху еще одним слоем коры. Остатки чесночной воды используйте для полива цветка в новом горшке.Регулярно обрызгивайте листья орхидеи чистой водой, и в скором времени растение, которому очень комфортно в новом горшке, порадует красивым и обильным цветением.