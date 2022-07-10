Чем кормят в больницах Японии

Есть одна вещь, которая имеет ужасную репутацию в большинстве стран мира, — больничная еда. Зачастую обед в медучреждениях доставляет пациентам больше страданий, чем причина, по которой они там оказались.







Однако женщина, которая недавно родила в Японии, поделилась фотографиями 12 блюд, которые ей подавали во время ее пребывания в родильном доме, и они выглядят вкуснее, чем предложения большинства ресторанов, в которых мы когда-либо побывали, не так ли?







Япония — страна с одной из лучших национальных кухонь мира, и похоже, даже местные больницы серьезно относятся к этой культурной традиции.



После просмотра пользователи со всего мира, не исключая России, теперь тоже хотят рожать в Японии. Даже мужчины.







На фото показан, например, такой набор угощений: омурайсу (японский омлет с рисом), макаронный салат, куриный суп, фрукты, зеленый чай. Или: грибная паста, картофельный салат, салат из брокколи и бекона, куриный суп, фрукты, хлеб, зеленый чай. Да что говорить, лучше посмотрите сами.



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