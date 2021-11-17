Идеи для украшения вашего окна к новому году

Каждому из нас под силу создать в доме особую атмосферу Нового года! И для того чтобы дома поселился праздник, не нужны дорогие дизайнерские украшения, нужно лишь немного времени и несколько оригинальных идей, которые вдохновят вас.

Преобразить дом поможет праздничный декор окон. Вариантов может быть множество: всеми любимые яркие гирлянды и свечи, бумажные звезды, снежинки и домики, которые можно вырезать вместе с детьми. Оригинально украсить окна помогут еловые шишки и имбирные пряники, которые кроме праздничного настроения наполнят дом приятным ароматом. А может быть, вам по душе наклейки и рисунки на окнах, или же вы отдадите предпочтение классическим новогодним шарам?

Не бойтесь экспериментировать и комбинировать украшения. Погрузитесь в творческую работу и просто получите удовольствие от украшения дома к такому доброму и семейному празднику!



































































































