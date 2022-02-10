Современные американские индейцы: кто они и как живут

Рассказывая о жизни коренных народов Америки, СМИ чаще всего либо освещают проблемы насилия, наркотической зависимости и нищеты в среде индейцев, либо изображают их кем-то вроде хиппи, которые считают себя частью природы и умеют говорить с деревьями и ветром. Фотограф Карлотта Кардана (Carlotta Cardana) решила отойти от этих стереотипных представлений и рассказать положительные истории из жизни современных индейцев. Её проект, в рамках которого она проехала по стране и пообщалась с представителями общин и ролевыми моделями, получил название «The Red Road Project».







22-летняя Sage Honga позирует фотографу в Большом каньоне, который имеет сакральное значение для её народа, индейцев валапай. В 2012 году Sage Honga стала победительницей конкурса красоты среди представительниц коренных народов Америки Miss Native American USA. Девушка пытается убедить молодых индейцев выезжать за пределы своих резерваций и пользоваться всеми возможностями, которые предлагает мир.







Когда Эверета Тинн (Evereta Thinn) поступила в колледж, то поняла, что ей необходимо быть более активной и уходить от стереотипного образа застенчивой индианки. Сейчас 30-летняя Эверета работает директором школы в индейской резервации Навахо-нейшен.

Бэдлендс в Южной Дакоте – священное место для индейцев оглала-лакота.27-летний Джулиан Рамирес – отец-одиночка, работающий в местном казино в индейской резервации Стэндинг-Рок. Длинные волосы являются предметом гордости индейцев, и , по словам Джулиана, его сыну Элайдже нельзя будет состригать их до исполнения 13 лет.Посох ветерана войны в Персидском заливе, участника операции «Буря в пустыне» Хэнсона Чи (Hanson Chee). Число перьев соответствует количеству лет, проведённых в вооруженных силах, а бусы – это дань памяти его отцу и дедам, которые также были ветеранами войн. Лапа белоголового орлана – подарок его тестя, поймавшего птицу на охоте.Участник пау-вау Быстрый Эдди (слева) и звезда социальных сетей Two Braids.Деревянный столб на месте захоронения в индейской резервации Уинд-Ривер.Индианка Thípiziwiŋ Young, посвятившая свою жизнь изучению и преподаванию исчезающего языка лакота. Её имя означает «Женщина Желтого Вигвама». При участии Типи была разработана программа изучения языка для детей от 3 до 5 лет.Деревянная конструкция в виде типи и крест у дороги в индейской резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте.Элайджа, индеец лакота из резервации Пайн-Ридж , мечтающий стать профессиональным скейтбордистом.Заснеженная дорога в горах Уинд-Ривер.29-летняя Gina Szczur, мать-одиночка и офицер полиции в индейской резервации Стэндинг-Рок. Когда её брат погиб при странных обстоятельствах, и её семья осталась наедине с вопросами, на которые никто не мог дать ответов, Джина, ранее проходившая службу в Ираке, решила стать полицейским, чтобы помогать другим людям добиваться справедливости.Могила индейца по имени Вамми Белое Облако (Wammi White Cloud), одного из многих подростков, погибших в ДТП. Смерть в результате ДТП и суицид – две самые частые причины смерти индейских подростков. Уровень суицидов среди индейцев значительно выше, чем в среднем по США.Лакота Wahpe в своей спальне в индейской резервации Пайн-Ридж.Главная улица в городе Форт Йетс в Северной Дакоте названа в честь Сидящего Быка – вождя , почитаемого индейцами лакота.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)