Копеечные препараты, которые спасут орхидею и помогут ей нарастить корни

Орхидея — восхитительно нежный и очень красивый цветок, однако, довольно прихотливый и сложный в уходе. Тем не менее, сложность ухода за орхидеей полностью окупается её невероятным цветением! Если у орхидеи проблемы с корнями и листьями, то ей нужны рабочие препараты для восстановления.



Препарат Максим должен быть использован строго по инструкции. Лучше брать его, а не Максим Дачник, так как последний не подходит нежным корням орхидеи. Данный препарат используется для защиты корней орхидеи, пока они стоят в воде и наращивают корни.



Препарат Фундазол направлен на борьбу с гнилью и грибковыми заболеваниями. Если на орхидее обнаружено так называемое фузариозное кольцо, или фиолетовое пятно, или фиолетовые корни, то Фундазол поможет избавиться от этой проблемы. Для этого корни орхидеи замачиваются в растворе по инструкции на 10-15 минут.



Наконец, последний и немаловажный препарат для лечения и наращивания корней орхидеи — это Превикур Энерджи. Это системный двухкомпонентный препарат. Им лечатся корни, а также листья. Используется строго по инструкции на упаковке. Используйте препараты, чтобы орхидея ожила, нарастила корни и вновь радовала прекрасным цветением!



Подробнее о препаратах для лечения орхидеи смотрите в видео ниже:

