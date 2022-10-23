Бытовые привычки, от которых пора отказаться

Есть немало лайфхаков, которые якобы делают стирку и уборку проще. Об одних хитростях мы узнаем от мам и бабушек, а о других — из социальных сетей.

Вот только многие из этих советов на деле не так эффективны. Более того, даже бытовые привычки, которым мы следуем годами, могут оказаться бесполезными.



Чистить все смесью соды и уксуса

Смешивать несколько чистящих средств

Замачивать одежду в воде с солью

Мыть унитаз газировкой

Удалять пятна от чернил лаком для волос

Сразу наносить чистящее средство на ковер

Использовать хлорку для очистки швов между плиткой

Мыть полы стиральным порошком

Убирать за питомцами, используя средства с аммиаком

Пылесосить в одном направлении

Использовать для уборки горячую воду

Соду и уксус часто используют по отдельности для удаления разных загрязнений. Сода хорошо справляется с жиром, а уксус подходит для очистки раковин после использования жесткой воды. Многие думают, что если смешать эти два ингредиента, то получится универсальное суперсредство. Но сода и уксус не работают вместе.В результате химической реакции их смесь теряет свою эффективность. Толк от нее есть только в тот момент, когда она еще пузырится. Как только этот процесс заканчивается, смесь превращается в жидкость, которая не справится с пятнами.Для усиления эффекта некоторые смешивают не только соду и уксус, но и специальные средства. Например, предназначенные для устранения засоров. Однако делать так или даже просто использовать несколько средств друг за другом не стоит. Ведь неизвестно, как среагируют химические вещества в них.Лучше использовать одно средство по инструкции, а если оно не помогло избавиться от засора, вызвать сантехника.Бытует мнение, что, если перед стиркой замочить одежду в воде с солью, это предотвратит выцветание вещей. Соль действительно добавляют при окрашивании тканей, чтобы закрепить цвет. Но вот делать это дома самим уже слишком поздно и от использования воды с солью нет толка. Если одежда теряет цвет, значит, ее не обработали нужным образом на производстве.Иногда в качестве лайфхаков для уборки предлагают использовать подручные средства, которые якобы работают не хуже, а то и лучше специализированных. Например, считается, что газировка отмоет унитаз благодаря своим пузырькам.Однако содержащийся в ней сахар может стать настоящим магнитом для микробов. Поэтому стоит использовать средства, специально предназначенные для очистки унитазов и дезинфекции.Еще один лайфхак, на который нередко полагаются по старой памяти, — удалять пятна от чернил с помощью лака для волос. Секрет этого метода в том, что избавиться от следов чернил помогает спирт. Когда-то его действительно добавляли в лаки для волос, но сейчас используют в меньших количествах или отказываются от него вообще.Надежнее просто использовать медицинский спирт. Но он подойдет не для всех материалов. Его не стоит наносить на деликатные и синтетические ткани (например, шерсть и шелк).Как только мы случайно проливаем что-то на ковер, то пытаемся сразу избавиться от пятна и быстро смачиваем его водой и наносим чистящее средство. Но эта поспешность только усугубит положение: лишняя влага испортит волокна ковра и может привести к появлению неприятного запаха и плесени. Лучше аккуратно промокнуть пятно, сбрызнуть его чистящим средством и промокнуть снова.Некоторые считают хлорку универсальным чистящим средством, но она далеко не всегда подходит для уборки. Например, ее не стоит использовать при очистке швов между плитками. Со временем хлорка разъедает швы, а еще оставляет на них пленку, которая притягивает больше грязи.Некоторые не любят заполнять шкафчики разными чистящими средствами и используют одни и те же для разных целей. Например, моют полы стиральным порошком. Но он слишком щелочной, поэтому может повредить пол. Кроме того, в обычное ведро не поместится достаточное количество воды, чтобы правильно развести порошок. Из-за этого на полу после мытья могут остаться разводы.Иногда питомцы забывают о дрессировке и хороших манерах и помечают мебель и ковры дома. Чтобы удалить пятно и избавиться от неприятного запаха, многие используют средства с аммиаком. Однако его запах может запутать питомца, из-за чего он пометит то же место снова. Поэтому вместо этого вещества советуют использовать специальные ферментные чистящие средства.Бытовало мнение, что пылесосить ковры нужно в одном направлении. Но это лишь превращает уборку в пустую трату времени, ведь пыль и грязь могут «прятаться» в волокнах ковра. Чтобы очистить их полностью, следует двигать щетку пылесоса вперед-назад и слева направо.Многие считают, что важно разводить чистящие средства в горячей воде и мыть поверхности с ее использованием, ведь она уничтожает микробы. Но на самом деле горячая вода снижает эффективность некоторых средств. Стоит внимательнее присматриваться к указаниям производителя на упаковке. Там может быть прямо написано, что средство лучше использовать с холодной водой.