В наше время люди легко отвлекаются на гламур и внешний лоск молодых актрис, которые могут и не отличаться большим актерским талантом, однако все равно получать все главные роли и любовь поклонников. Именно поэтому стоит помнить, что раньше ценилась не только красота (хотя в мире кино без нее никуда), но и актерское мастерство, которое выделяло этих любимиц критиков среди огромного количества претендующих на ведущие роли красоток.



Вот 13 актрис, которые в свое время блистали не только красотой, но и талантом. Хотя мы считаем, что и сейчас эти почтенные леди дадут фору любой молоденькой звезде Голливуда.











Дайана Ригг

Кэрри Фишер

Джейн Фонда

Хелен Миррен

Мерил Стрип

Софи Лорен

Сьюзен Сарандон

Голди Хоун

Брижит Бардо

Мэгги Смит

Катрин Денев

Джули Эндрюс

Джуди Денч