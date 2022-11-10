В наше время люди легко отвлекаются на гламур и внешний лоск молодых актрис, которые могут и не отличаться большим актерским талантом, однако все равно получать все главные роли и любовь поклонников. Именно поэтому стоит помнить, что раньше ценилась не только красота (хотя в мире кино без нее никуда), но и актерское мастерство, которое выделяло этих любимиц критиков среди огромного количества претендующих на ведущие роли красоток.
Вот 13 актрис, которые в свое время блистали не только красотой, но и талантом. Хотя мы считаем, что и сейчас эти почтенные леди дадут фору любой молоденькой звезде Голливуда.
Дайана Ригг
Британская актриса театра и кино, одна из выдающихся актрис XX века. В течение всей карьеры оставалась на пике популярности, ей был пожалован королевой титул «дама». Снималась в сериале «Игры престолов» в роли леди Оленны Тирелл.
Кэрри Фишер
Наиболее известная благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», Фишер также является сценаристом, прозаиком.
Джейн Фонда
Будучи дочерью знаменитого Генри Фонда, Джейн смогла пробить себе путь на голливудский небосклон не только красотой, но и талантом. Ее послужной список, как и набор наград от кинематографических академий впечатляет.
Хелен Миррен
Британская актриса прославилась на весь мир исполнением ролей венценосных особ – Миррен три раза сыграла английских королев (Шарлотту, Елизавету I, Елизавету II). В 1979 году ее заметили благодаря актерской игре в скандальном фильме «Калигула».
Мерил Стрип
Американская актриса театра и кино, считается одной из величайших актрис современности. Кажется, обладательнице огромного количества наград и премий, под силу любая роль – Стрип продолжает радовать своих поклонников и критиков новыми амплуа.
Софи Лорен
Всемирно известная итальянская актриса и певица. 81-летняя Лорен до сих пор блистает в обществе, недавно даже стала музой для новой модной коллекции от Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Сьюзен Сарандон
Американская актриса и лауреат «Оскара», самые известные роли в кино сыграла после сорока лет, выступала на Бродвее и снималась на телевидении.
Голди Хоун
Американская актриса, продюсер и режиссер. Лауреат премии «Оскар» за роль в фильме «Цветок кактуса» в 1969 году. Последние 15 лет не снимается.
Брижит Бардо
Французская актриса и певица прославилась благодаря роли в фильме «И Бог создал женщину» 1956 года. В 1950—1960-х годах была признана секс-символом, и до сих пор ее образу пытаются подражать молодые актрисы. В 1973 году завершила кинокарьеру, начав активно бороться за защиту животных.
Мэгги Смит
Британская актриса, прославившаяся на весь мир благодаря роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере. Обладательница огромного количества наград и премий, 81-летняя актриса продолжает успешно сниматься.
Катрин Денев
Французская актриса и певица, одна из самых красивых женщин своего времени, приобрела статус звезды после показа фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году на Каннском кинофестивале.
Джули Эндрюс
Британская актриса, певица и писательница. Карьеру начинала с Бродвея, где ее провозгласили «королевой мюзикла». Прославилась на весь мир благодаря главной роли в фильме «Звуки музыки».
Джуди Денч
Одна из самых известных и почетных британских актрис кино и театра. Всемирную известность Джуди Денч принесла серия фильмов о Джеймсе Бонде, где она сыграла невозмутимую М.
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