Как появились капроновые колготки, и что заставило женщин брить ножки.
Сегодня нейлоновые колготки - неотъемлемый предмет гардероба каждой дамы (и самых смелых мужчин, кстати, тоже). Приобрести их можно в любом магазине, любого цвета, любой плотности и с любым рисунком. Главное, надевая модные чулки не забыть сделать эпиляцию. Но так было далеко не всегда, да и к бритым ножкам в обществе лет этак 80 назад относились весьма неоднозначно. Но обо всём по порядку.
Торговля чулками в Париже. Год съемки неизвестен.
До того момента, как появились нейлоновые колготки, женщины носили чулки на протяжении 400 лет. А всё началось с того, что преподобный Уильям Ли в 1589 году изобрел вязальные машины, и чулки из шелка, хлопка и шерсти из мужского гардероба перекочевали в женский и стали предметом интимным.
Чулки не всегда были прерогативой женщин. Так выглядел типичный французский франт 17-го - 18-го веков. Картина написана в период с 1674 - 1762.
А потом женщины начали показывать ноги – сначала по лодыжку, а потом – до колена. В конце XIX века шелковые чулки всё ещё были роскошью, но хотя бы одна пара была в гардеробе у каждой девушки. Несколько сбила цену на чулки машина Уильяма Коттона – она позволяла изготавливать 40 пар чулок одновременно. Тогда и появились легендарные чулки со швом сзади.
Смелый для 1925 года кадр. Сделан в Великобритании. Женщины бегут по пляжу, обнажая ноги.
Наступил XX век, а чулки не становились дешевле, пока в 1935 году Джулиан Хэйл в поисках синтетической замены шелку создал материал, который назвали нейлоном. В 1939 нейлон был показал на выставке в Нью-Йорке под девизом «сильнее стали, тоньше паутины».
Юная леди в чулках. 1920-е.
В то время платья с укороченным подолом носили почти повсеместно, а в богемных кругах заговорили о том, что волосы на женских ногах сродни проказе и называли их проклятием. Правда, большинство женщин это не смущало и брить ноги они не спешили. В обществе достаточно долго бытовало мнение, что женщина с бритыми ножками – персона легкодоступная, а производить на мужчина такое впечатление дамам не хотелось.
Вот такой вот эпилятор.
15 мая 1940 года – этот день вошёл в историю как день рождения нейлоновых чулок. Они появились в магазинах Нью-Йорке, моментально обвалив стабильный японский рынок шелка. Только за первый день было продано 780 тыс. пар, а за год 65 млн пар в США и столько же в Европе. Но тут случилась Вторая мировая, и нейлон отправили на нужды армии – из него получались отменные плащи-палатки и парашюты. Но женщины нашли выход из этой ситуации. Они брили ноги, тонировали их, а потом «разрисовывали под чулки». Ведь уважающая себя женщина не могла появиться в обществе без чулок. Такие услуги предлагали специальные салоны красоты, а в магазинах появились тонирующий крем, специальные карандаши даже приспособления для ровного нанесения линий. Война закончилась, и бритые ножки остались эталоном женственности.
Нарисовать чулки? Да запросто!
После войны начитается новая эра в истории чулок. В 1950-х они стали разных оттенков и прозрачнее, а в 1952 году немцы изобретают капрон. И тут в начале 1960-х в моду ворвались мини-юбки. И девушки начали активно пришивать чулки к трусикам.
Рекламный плакат 1948 года.
Настоящим спасением стали колготки, запатентованные Эрнестом Дж. Райсом. В СССР в то время их официально называли «чулковые рейтузы», а в народе закрепилось название «kalhoty» - искажённое чешской слово, поскольку в Союз колготки привозили из Чехословакии. Собственное производство капроновых чулок в СССР появилось несколько позже.
Работница Тушинской чулочной фабрики сортирует готовую продукцию. 1981 год
Сегодня «колготочная» мода ничего не диктует, а лишь соблазняет интереснейшими и смелыми предложениями – ажурные, цветные, с узором, для босоножек. Можно выбрать кросно-брусничный или зелёный электрик, а можно отдать предпочтение классике – чёрный по-прежнему в моде.
Креативный чулки.
Главное помнить, что важно выбрать правильный рисунок, который сделает дамскую ножку ещё длиннее.
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