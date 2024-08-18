Продлеваем жизнь букету: 9 полезных идей, что делать с увядающими цветами

Что делать с цветами: 9 полезных идей
Наверное, найдётся не так много девушек, равнодушных к цветам. Более того, многие просто убеждены, что регулярное получение букета в подарок и развитие любовного романа находятся в прямой зависимости друг от друга. В любом случае, внимание – это всегда приятно.
Получили удивительной красоты букет в подарок или скромный цветок от кого-то совершенно особенного? Это отличный повод законсервировать приятные воспоминания и сохранить их надолго. И пусть век цветов недолог, мы подскажем несколько идей, как продлить его с пользой. Что же сделать с цветами, которые вот-вот начнут вянуть?
1. Попурри
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Отличный способ проявить вкус и фантазию, а заодно освежить квартиру без навязчивых запахов аэрозоля. Смешивайте бутоны и лепестки разного размера, цвета и текстуры. И не бойтесь добавить немного пряной травы (к примеру, несколько листиков мяты) или пару капель гармонирующего эфирного масла.
2. Открытку
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Помните, в школе мы делали аппликации из листьев и прочей флоры, найденной в ближайшем парке? Вспомните старые навыки и удивите близких, аккуратно перенеся спрессованные цветы н плотный картон. Такая открытка сделана действительно с душой.
3. Гидролат или ароматизированную воду
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Любите освежить кожу в течение дня и не переносите воду из-под крана? Очищенная вода, настоянные на лепестках розы и пара капель эфирного масла станут отличным косметическим средством, успокоив кожу не хуже дорогих лосьонов.
4. Соль для ванны
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Смешайте морскую соль, очищенные лепестки розы, 2/3 стакана сухого молока – и принимайте не просто ванную, а ванную, достойную Клеопатры. Расслабляет не хуже навороченного SPA.
5. Скраб для тела
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Принцип тот же, только вместо молока добавьте масло с подтягивающим и омолаживающим эффектом (отлично подойдёт оливковое или апельсиновое) и хорошенько измельчите смесь в кухонном комбайне. Морскую соль можно заменить сахаром. Простой секрет бархатной кожи, которым не брезгуют даже голливудские красавицы. И эффективное средство против целлюлита.
6. Самодельный бальзам для губ
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Бальзам для губ – самое простое косметическое средство, которое вы можете сделать самостоятельно. А несколько красивых лепестков, может, не добавят ему питательных свойств, зато сделают внешний вид действительно эксклюзивным.
7. Мыло
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Тот, кто увлекается мыловарением, обязательно должен взять эту идею на вооружение. Единственный нюанс: не забывайте, что некоторые растения при контакте с щёлочью приобретут багровый или коричневый оттенок, так что проведите небольшую информационную разведку.
8. Свечи
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Даже если вы не заканчивали экспресс-курсы по производству декоративных свечей в не особо крупных масштабах, есть самый простой способ сделать красивый аксессуар самостоятельно. Переплавьте несколько обычных свечей, добавьте лепестки цветов, пока воск ещё не застыл, и залейте массу в небольшую рюмку, прозрачный стакан или другую ёмкость. И не забудьте про фитиль, который тоже можно извлечь из свечки-«исходника».
9. Украшения
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Лакируйте лепестки, нанизывайте их на колье или заключайте в небольшие стеклянные шарики – предел тут только ваша фантазия. Ну и навыки мелкой моторики.
Что делать с цветами: 9 полезных идей
Что делать с цветами: 9 полезных идей
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