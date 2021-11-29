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Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картона

Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картона

Для этой идеи не нужно много дорогих материалов — достаточно ограничиться пряжей, клеем ПВА, лаком и картоном. Но какая добротная вещь для интерьера получается!

Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картонаИз картона сделать цилиндр, закрыть плёнкой.
Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картона
Пряжу смочить в клее ПВА. Клей можно разбавить водой, чтобы было легче с ним работать.
Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картона
Обернуть цилиндр из картона пряжей, пропитанной клеем. Оставить высыхать.
Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картона
Затем убрать плёнку, на картоне зафиксировать пряжу лаком. Оставить до окончательного высыхания.
Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картона
Установить готовые абажуры на каркасы и включить свет. Это очень красиво!

Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картона
Подробнее о том, как сделать абажур из пряжи, смотрите в видео ниже:

 

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