Модная вещь для интерьера из остатков пряжи и картона

Для этой идеи не нужно много дорогих материалов — достаточно ограничиться пряжей, клеем ПВА, лаком и картоном. Но какая добротная вещь для интерьера получается!



Из картона сделать цилиндр, закрыть плёнкой.



Пряжу смочить в клее ПВА. Клей можно разбавить водой, чтобы было легче с ним работать.



Обернуть цилиндр из картона пряжей, пропитанной клеем. Оставить высыхать.



Затем убрать плёнку, на картоне зафиксировать пряжу лаком. Оставить до окончательного высыхания.



Установить готовые абажуры на каркасы и включить свет. Это очень красиво!





Подробнее о том, как сделать абажур из пряжи, смотрите в видео ниже:

