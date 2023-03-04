Гениальные фотографии основателя жанра фотожурналистики Курта Хаттона

Именно в Англии Хаттон стал одним из основателей новостного еженедельного журнала Picture Post. Журнал публиковал его фотографии, которые впоследствии стали культовыми.
«Веселье на ярмарке», 1938 год.
Истчоник фотографий: BigPicture
«Изящная ночнушка», 1949 год.
«Звезда и режиссер». На фотографии шведская и американская актриса Ингрид Бергман и Альфред Хичкок в Лондоне, 1948 год.
«За оградой дворца».
«Пока мы вновь не встретимся», 1942 год.
Безработный мужчина, город Уиган, Великобритания, 1939 год.
«Взгляд на подмышку».
«Все поправила».
«Новый образ».
«За кулисами».
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