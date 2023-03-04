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Гениальные фотографии основателя жанра фотожурналистики Курта Хаттона

Именно в Англии Хаттон стал одним из основателей новостного еженедельного журнала Picture Post. Журнал публиковал его фотографии, которые впоследствии стали культовыми.

«Веселье на ярмарке», 1938 год.




Истчоник фотографий: BigPicture

Истчоник фотографий: BigPicture


 

«Изящная ночнушка», 1949 год.


Гениальные фотографии основателя жанра фотожурналистики Курта Хаттона

«Звезда и режиссер». На фотографии шведская и американская актриса Ингрид Бергман и Альфред Хичкок в Лондоне, 1948 год.


Гениальные фотографии основателя жанра фотожурналистики Курта Хаттона

«За оградой дворца».


5

«Пока мы вновь не встретимся», 1942 год.


6

Безработный мужчина, город Уиган, Великобритания, 1939 год.


7

8

«Взгляд на подмышку».


9

«Все поправила».


10

«Новый образ».


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«За кулисами».


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Гениальные фотографии основателя жанра фотожурналистики Курта Хаттона

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Гениальные фотографии основателя жанра фотожурналистики Курта ХаттонаПодписаться на мой Instagram
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