Самовары, которые видели единицы: Самый большой, самый древний, «Леший» и другие

Самые древние

Древнеримский самовар аутепса по форме очень похож на русский

Самый прозрачный

Самовар, изготовленный из горного хрусталя

Самый мобильный

Дорожный самовар Ивана Лисицына (основателя первой тульской самоварной фабрики). Красная медь. XVIII век

Самый сказочный

Самовар «Петух», созданный по эскизам В. Васнецова

Личный самоварчик

Выставка «Самоварчики детей Николая II в музее «Тульские самовары»

Самый дорогой

Самовар «Леший» работы Фаберже, создан между 1899 и 1908 годами

Самые большие

Один из самых больших действующих самоваров находится в Харькове

Пермский рекордсмен – самый большой самовар в мире

Самый маленький

Самый маленький действующий самовар в мире

Драгоценная кроха

Микроминиатюра – золотой самовар