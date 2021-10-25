Самовары, которые видели единицы: Самый большой, самый древний, «Леший» и другие

Интересно, что два главных русских сувенира – самовар и матрешка родом вовсе не из России. История самовара насчитывает уже не одну тысячу лет. До эпохи электричества эти удобные приспособления для нагревания воды существовал во многих видах, в разных странах и эпохах. Вытесняемые современной бытовой техникой, они почти пропали из обихода, поэтому стоит вспомнить, какими они были. В нашем обзоре самые необычные и знаменитые, самые дорогие и красивые самовары.
Самые древние
Приспособление для нагревания воды, очень похожее по конструкции на современный самовар, существовало еще в Древнем Риме. Удивительно, но название прибора в дословном переводе также практически совпадает с русским. Вероятно, смысл тут действительно «лежит на поверхности». Такие сосуды с подогревом называли Аутепса – «самокипящий» или «самоварящий».
Древнеримский самовар аутепса по форме очень похож на русский
Самый прозрачный
Существует распространенная, хоть и исторически неподтвержденная легенда о том, что самовар на Руси появился благодаря Петру I. Однако с именем царя-реформатора действительно связан один интересный экземпляр самовара, хранящийся в Оружейной палате. Он изготовлен из горного хрусталя, и по назначению его никогда не использовали.
Самовар, изготовленный из горного хрусталя
Самый мобильный
В XVIII-XIX века были созданы несколько интересных и необычных моделей самоваров, отвечающих потребностям своего времени. Так, например, были сконструированы специальный дорожный самовар, керосиновая версия популярного прибора и самовар системы «Паричко» - более безопасный, со съемным кувшином.
Дорожный самовар Ивана Лисицына (основателя первой тульской самоварной фабрики). Красная медь. XVIII век
Самый сказочный
Этот уникальный самовар «Петух» был выполнен по эскизам великого русского художника В.М Васнецова для Всемирной промышленной выставки в Вене 1873 года и заслужил там высшую награду. Сейчас хранится в фондах Русского музея.
Самовар «Петух», созданный по эскизам В. Васнецова
Личный самоварчик
Одна из главных привлекательных черт самовара – его объединяющая сила. Этот центр семейного стола обычно собирал вокруг себя большую компанию. Поэтому на Руси отношение к самоварам всегда было самое уважительное. Однако существовали и образцы для единоличников. В начале XX века в моду вошли небольшие самоварчики объемом на 2 и одну чашку. Назывались они, соответственно, «Тет-а-тет» и «Эгоист». В 1909 году тульские мастера изготовили в подарок для детей императора Николая II такие небольшие индивидуальные самовары, каждый из которых был уникален.
Выставка «Самоварчики детей Николая II в музее «Тульские самовары»
Самый дорогой
На сегодняшний день самыми дорогими остаются самовары, изготовленные в начале XX века в мастерской Фаберже. Один из самых известных – «Леший», выполненный из серебра с золотым напылением. В 1917 году этот шедевр был вывезен из России и неоднократно выставлялся в Лондоне. В 2004 году русский коллекционер купил его на аукционе Sotheby's за рекордные 274.400 фунтов стерлингов. Теперь раритет, судя по всему, вернулся в Россию.
Самовар «Леший» работы Фаберже, создан между 1899 и 1908 годами
Самые большие
Этот рекорд не был зафиксирован официально, но, скорее всего, до недавнего времени самовар, изготовленный на Украине для буфета Харьковского железнодорожного вокзала, был самым большим в мире. При высоте 1,8 м он имеет объем 360 литров, а весит это чудо техники более 300 кг. В день этот «Самовар Самоварыч» может напоить чайком 10 тысяч человек! В праздничные дни его выносят на улицу и устраивают большое народное чаепитие.
Один из самых больших действующих самоваров находится в Харькове
Признанный же самовар-рекордсмен был изготовлен из нержавеющей стали в 2014 году в Перми и отмечен в «Книге рекордов России». Его высота с трубой – 2,5 м, и при объеме 555 литров воды он может “напоить” сразу 2220 человек.
Пермский рекордсмен – самый большой самовар в мире
Самый маленький
Сегодня микро- и даже нано- миниатюрами никого не удивишь. Ученые создают копии разных предметов и произведений искусства, разглядеть которые можно только в микроскоп. Но данная модель самовара интересна тем, что при маленьких размерах она является действующей! Крохотная модель вмещает в себя ровно одну каплю воды. Создал это миниатюрное чудо слесарь Института радиотехники и электроники АН СССР Василий Васюренко.
Самый маленький действующий самовар в мире
Драгоценная кроха
Еще один необычный самовар изготовил из золота известный мастер микроминиатюр Николай Алдунин. Несмотря на размер всего 1,2 мм, микрокопия состоит из 12 элементов. Правда, кипятить воду в нем не получится. Эта моделька является просто необычной игрушкой.
Микроминиатюра – золотой самовар
К сожалению, попить сегодня чайку из самовара, растопленного шишками, уже очень сложно. Электрическая техника вытесняет из наших домов некоторые предметы обихода. Вероятно, уже очень скоро настоящие самовары станут достоянием музеев и антикварных коллекций. Однако время беспощадно не только к предметам.
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