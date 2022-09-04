Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали
Опостылевшие звезды вчерашнего дня. Те, кого СМИ буквально недавно боготворили, а сегодня забыли вроде их и не было никогда. И речь сегодня пойдет не о тех одиночках, чей закат карьеры давно уже минул. Нет, сегодня мы поговорим о тех несчастных, кто утратил былое величие на фоне своих, не менее звездных, супругов.
Всем нам хорошо известна Сара Джессика Паркер по ее великолепной роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Удивительно, но Саре всего одной ролью удалось обойти ее супруга – Мэттью Бродерика. Который, к слову, сыграл более чем в 70 фильмах и активно принимал участие в различных телешоу. Как бы там ни было, но ни роль в «Годзилле», ни в «Доблести», ни в «Выходном дне Ферриса Бьюллера», ни даже роль Симбы в «Короле льве» – не смогли помочь актеру, который попросту затерялся в тени своей супруги. Очевидно, ни одна кинонаграда Мэттью не сможет «переплюнуть» яркий образ Кэрри Брэдшоу.
Кумир всех девочек как за 14, так и за 20 – Ченнинг Татум. Свое блестящее киновосхождение начал с картины «Шаг вперед». Именно после съемок в этом фильме Ченнинг предложил руку и сердце своей партнерше по съемочной площадке – Джене Деван. На удивление публики, ответив согласием, актриса отдала предпочтение единственной роли – матери и жены. В то время, как Татум продолжил свое звездное восхождение. Далее пошли громкие роли в картинах: «Да здравствует Цезарь!», «Омерзительная восьмерка» и в боевике «Kingsman: Золотое кольцо». Ну а Джена осталась дома с ребенком в тени своего знаменитого супруга.
Риз Уизерспун. Ее блистательное восхождение мы наблюдали в картине «Жестокие игры». Там же, на съемках этого фильма, Риз и познакомилась со своим будущим мужем – Райаном Филиппом. Подробности их бурного романа долгое время обсуждались в СМИ. А вскоре они поженились и завели первого ребенка. К сожалению, звездной паре долгую и счастливую супружескую жизнь прожить было не суждено. Так, спустя восемь лет совместной жизни звёздная чета официально распалась. В итоге Райан был полностью поглощен тенью своей супруги, на счету которой уже множество известных картин: «Большая маленькая ложь», «Красотки в бегах», «Дикая», «Ложь во спасение» и многие-многие другие.
Красотка Меган Фокс вот уже долгое время накрыла звездной тенью своего супруга – Остина Грина. Да-да. Того самого Остина, который некогда был буквально секс-символом молодежи начала 90-х. «Беверли-Хиллз 90210» – этот сериал смотрели и взрослые, и дети. Да кто не знал юного героя Дэвида Сильвера?! Но жизнь – штука переменчивая. И вот некогда суперзвезда – сегодня всего лишь супруг суперзвезды. Впрочем, не все потеряно, если учесть, сколько киносезонов пропустила Меган. Возможно, вскоре супруги уже вместе пополнят ряды звезд на пенсии.
Неужели есть тот, кто сегодня не слышал о Томасе Харди?! Вряд ли. Но зато много тех, кто вряд ли слышал о Шарлотте Райли – супруге Тома. А ведь она некогда была весьма подающей надежды актрисой. За ее плечами уже были такие картины, как «Легкое поведение» и «Грозовой перевал». К сожалению, а может и к счастью, на пути Шарлотты появился Том Харди, с которым они вскоре поженились. Теперь суперзвезда из «Выжившего», «Дюнкерка», «Острых козырьков», «Легенды» и многих других хороших картин полностью затмил свою супругу.
Бен Аффлек – новый Бэтмен современности – супруг некогда одной из наиболее известных актрис Голливуда. Буквально каких-то десять лет назад о Дженнифер Гарнер знал каждый. Эта актриса молнией ворвалась на звездный пьедестал. Имея на счету главные роли в «Сорвиголове», «Электре», «Перл Харборе» и сериале Джей Джей Абрамса «Шпионка», Дженнифер получила свой «Золотой глобус». А вскоре журнал Forbes добавил ее в список ста самых влиятельных знаменитостей. Казалось бы, мировая слава — вот тут, буквально на ладони. Но, как в историях выше, она встретила его – Бена Аффлека. После свадьбы Гарнер родила сначала одного ребенка, затем второго, а после третьего поняла, что с карьерой актрисы покончено окончательно. Увы, но теперь она – всего лишь некогда известная супруга суперзвезды.
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