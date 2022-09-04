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Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали

Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали

Опостылевшие звезды вчерашнего дня. Те, кого СМИ буквально недавно боготворили, а сегодня забыли вроде их и не было никогда. И речь сегодня пойдет не о тех одиночках, чей закат карьеры давно уже минул. Нет, сегодня мы поговорим о тех несчастных, кто утратил былое величие на фоне своих, не менее звездных, супругов.

Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали

Всем нам хорошо известна Сара Джессика Паркер по ее великолепной роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». Удивительно, но Саре всего одной ролью удалось обойти ее супруга – Мэттью Бродерика. Который, к слову, сыграл более чем в 70 фильмах и активно принимал участие в различных телешоу. Как бы там ни было, но ни роль в «Годзилле», ни в «Доблести», ни в «Выходном дне Ферриса Бьюллера», ни даже роль Симбы в «Короле льве» – не смогли помочь актеру, который попросту затерялся в тени своей супруги. Очевидно, ни одна кинонаграда Мэттью не сможет «переплюнуть» яркий образ Кэрри Брэдшоу.

Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали

Кумир всех девочек как за 14, так и за 20 – Ченнинг Татум. Свое блестящее киновосхождение начал с картины «Шаг вперед». Именно после съемок в этом фильме Ченнинг предложил руку и сердце своей партнерше по съемочной площадке – Джене Деван. На удивление публики, ответив согласием, актриса отдала предпочтение единственной роли – матери и жены.
В то время, как Татум продолжил свое звездное восхождение. Далее пошли громкие роли в картинах: «Да здравствует Цезарь!», «Омерзительная восьмерка» и в боевике «Kingsman: Золотое кольцо». Ну а Джена осталась дома с ребенком в тени своего знаменитого супруга.

Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали

Риз Уизерспун. Ее блистательное восхождение мы наблюдали в картине «Жестокие игры». Там же, на съемках этого фильма, Риз и познакомилась со своим будущим мужем – Райаном Филиппом. Подробности их бурного романа долгое время обсуждались в СМИ. А вскоре они поженились и завели первого ребенка. К сожалению, звездной паре долгую и счастливую супружескую жизнь прожить было не суждено. Так, спустя восемь лет совместной жизни звёздная чета официально распалась. В итоге Райан был полностью поглощен тенью своей супруги, на счету которой уже множество известных картин: «Большая маленькая ложь», «Красотки в бегах», «Дикая», «Ложь во спасение» и многие-многие другие.

Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали

Красотка Меган Фокс вот уже долгое время накрыла звездной тенью своего супруга – Остина Грина. Да-да. Того самого Остина, который некогда был буквально секс-символом молодежи начала 90-х. «Беверли-Хиллз 90210» – этот сериал смотрели и взрослые, и дети. Да кто не знал юного героя Дэвида Сильвера?! Но жизнь – штука переменчивая. И вот некогда суперзвезда – сегодня всего лишь супруг суперзвезды. Впрочем, не все потеряно, если учесть, сколько киносезонов пропустила Меган. Возможно, вскоре супруги уже вместе пополнят ряды звезд на пенсии.

Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали

Неужели есть тот, кто сегодня не слышал о Томасе Харди?! Вряд ли. Но зато много тех, кто вряд ли слышал о Шарлотте Райли – супруге Тома. А ведь она некогда была весьма подающей надежды актрисой. За ее плечами уже были такие картины, как «Легкое поведение» и «Грозовой перевал». К сожалению, а может и к счастью, на пути Шарлотты появился Том Харди, с которым они вскоре поженились. Теперь суперзвезда из «Выжившего», «Дюнкерка», «Острых козырьков», «Легенды» и многих других хороших картин полностью затмил свою супругу.

Неравенство в актерских семьях: то, чего мы о них не знали

Бен Аффлек – новый Бэтмен современности – супруг некогда одной из наиболее известных актрис Голливуда. Буквально каких-то десять лет назад о Дженнифер Гарнер знал каждый. Эта актриса молнией ворвалась на звездный пьедестал. Имея на счету главные роли в «Сорвиголове», «Электре», «Перл Харборе» и сериале Джей Джей Абрамса «Шпионка», Дженнифер получила свой «Золотой глобус». А вскоре журнал Forbes добавил ее в список ста самых влиятельных знаменитостей. Казалось бы, мировая слава — вот тут, буквально на ладони. Но, как в историях выше, она встретила его – Бена Аффлека. После свадьбы Гарнер родила сначала одного ребенка, затем второго, а после третьего поняла, что с карьерой актрисы покончено окончательно. Увы, но теперь она – всего лишь некогда известная супруга суперзвезды.

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