Тайны океана: 10 загадочных островов нашей планеты

В 1704 году шотландский моряк Александр Селькирк по собственному требованию был высажен на острове Мас-а-Тьерра. На нем он прожил следующие 4 года, а его история легла в основу романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Реши вы сейчас последовать примеру моряка и уединиться на острове, придется серьезно поднапрячься в поисках подобной суши: с 1877 года на острове Мас-а-тьерра начали постоянно проживать люди, а после того как в 1966 году его переименовали в остров Робинзон-Крузо, на него ринулись полчища туристов.



Найти землю, куда не ступала нога человека, конечно, вряд ли получится, но познакомиться с первозданной природой и посетить изолированные от цивилизации места — вполне осуществимо. Мы разыскали 10 уединенных островов, где, хоть пусть и на пару часов, можно почувствовать себя настоящим Робинзоном.



Анг Тхонг, Таиланд

Пирамида Болла, Австралия

Окленд, Новая Зеландия

Феникс, Республика Кирибати

Кокосовый остров, Коста-Рика

Маманука, Фиджи

Тетепаре, Соломоновы острова

Мальдивы

Альдабра, Сейшелы

Скалистые острова, Палау