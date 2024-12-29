Как избавиться даже от въевшегося и застоявшегося табачного запаха

Иногда случается так, что табачный дым надолго остаётся в квартире, постепенно въедаясь в стены, одежду и мебельную обивку. И совсем неважно, кто стал виновником – сосед по балкону или курильщики на лестничной площадке.







Исход один – неприятный едкий запах, свербёж в носу и першение в горле. Рассказываем, как избавиться от сигаретного зловония и освежить квартиру.

Первый способ: тщательное проветривание

Второй способ: бытовая техника

Третий способ: используйте сорбенты

Четвёртый способ: ароматизация в помощь

Пятый способ: купите озонатор

Шестой способ: бризер

Седьмой способ: клининговая компания

Проветривание — самый простой способ избавиться от запаха табака.Самый простой и достаточно быстрый способ избавиться от витающего в воздухе табачного «аромата» – проветривание. Справиться с этим поможет сквозняк. Распахните окна и балконную дверь так, чтобы поток воздуха вытягивал посторонние запахи наружу, лишая их любой возможности задержаться внутри. Достаточно от пятнадцати минут до получаса. Для более застоявшегося запаха понадобится от одного до двух часов интенсивного проветривания.Также можно включить вытяжку, это ускорит процесс проветривания.Избавиться от табачного зловония также поможет бытовая техника. Например, вытяжка, расположенная в ванной комнате или на кухне. Достаточно мощная вытяжная система справится с поставленной задачей за десять-пятнадцать минут, а та, что послабее – за полчаса. Единственный минус вытяжки заключается в том, что работает она исключительно в одной комнате, поэтому дабы ускорить процесс, придётся дополнительно открыть окна. Таким образом воздушный поток в разы быстрее вытянет тяжёлый запах.Справится с проблемой поможет и увлажнитель воздуха.Помимо вытяжной системы можно использовать увлажнитель воздуха или пароочиститель. В сочетании с открытыми окнами и тот, и другой прибор достаточно быстро вернёт чистоту и свежеть помещению. Лишней не будет и помощь кондиционера. Как правило, современные модели оснащены специальными фильтрами, поглощающими мельчайшие частицы, потёртому, выбрав специальный режим, примерно за час-полтора можно будет полностью избавиться от вони.Прикупите специальные сорбенты.Ещё один способ избавиться от едких запахов – использовать сорбенты. Их продают в хозяйственных магазинах и в обычных супермаркетах в отделах с товарами для дома и бытовой химией. Но если вдруг подходящего не оказалось под рукой, а малоприятный запашок нужно убрать в срочном порядке, используйте пищевую соду и соль. Возьмите достаточно глубокую тару (миску, блюдо, тарелку или кастрюльку), высыпьте пачку соды и половину пачки соли (если запах едкий и сильный, можно использовать всю пачку, помимо всего этого можно использовать активированный уголь, рис или наполнитель для кошачьего туалета, а также керамзит). Хорошенько перемешайте и поставьте в центре комнаты, откройте окно или балконную дверь. По возможности создайте сквозняк (если не получается, то воспользуйтесь вентилятором). Также содово-сольную смесь можно аккуратно рассыпать на поверхность мягкой мебели и оставить примерно на пару часов. После необходимо пропылесосить.Цитрусовые прекрасно поглощают и устраняют едкие запахи в квартире.С помощью специальных ароматов можно не только перебить, а и устранить раздражающий запах. В магазинах продаются спреи и освежители воздуха с пометкой «антитабак», но, если в доме не оказалось подходящего средства, воспользуйтесь подручными. В борьбе с табачным запахом помогут справиться цитрусовые, ароматические масла или свежесмолотый кофе. Прежде чем перейти к ароматизации, тщательно проветрите помещение. Возьмите пару цитрусовых (это могут быть лимоны, мандарины, апельсины, грейпфруты, лаймы), нарежьте ломтиками или на четвертинки, слегка придавите, чтобы пустить сок. Разложите на блюдца и расставьте их по периметру комнаты. Окна или балконную дверь оставьте открытыми.С молотым кофе нужно быть чуточку осторожнее, чтобы не переборщить с его ароматом.Возьмите пару столовых ложек кофейных зёрен, смелите их и рассыпьте порционно на салфетки, соорудите мешочки и разложите их по комнате при открытых окнах или балконной двери. Поток воздуха должен быть постоянным, иначе есть все шансы схлопотать головную боль от устоявшегося кофейного аромата.Если в доме не оказалось ни кофе, ни цитрусовых, что же, возьмите ароматические масла, а если и их нет, то придётся взять немного ароматизированного мыла или геля для душа. Налейте в миску или банку горячую воду, добавьте несколько капель эфирных масел или колпачок геля для душа. Перемешайте и поставьте в центре комнаты или ближе к окну, балкону. Благодаря воздушному потоку, аромат постепенно распространится по комнате, заполняя собой всё пространство. Ароматические свечи также помогут на время избавиться от табачного запаха.Озонатор станет прекрасным приобретением.Озонатор поможет вывести даже самый застоявшийся и въевшийся запах, при этом окна совсем не обязательно открывать. Профессиональные бытовые озонаторы, как правило, используют от двух-трёх часов до восьми-двенадцати часов непрерывной работы, зависимости от степени загрязнения воздуха и помещения. В момент очистки люди, домашние животные и комнатные растения должны покинуть территорию. После озонирования помещение необходимо проветрить. Удовольствие не из дешёвых, поэтому если нет возможной приобрести прибор, то можно вызвать специалистов, которые сделают свою работу вполне за приемлемую цену.Если позволяют средства и есть возможность — установите бризер.Бризер – ещё одно достаточно дорогое, но эффективное средство в борьбе с табачным запахом. Этот прибор отлично подойдёт для тех квартир, где курение происходит на постоянной основе. Он отлично справляется даже при закрытых окнах, нагоняя свежий очищенный воздух с улицы, при этом не давая застояться едким запахам в доме.Профессиональный клининг также решит большую часть проблем.Если ситуация максимально плачевная и запах буквально «душит» со всех сторон, не стоит отчаиваться, выход всегда можно найти. Например, пригласить клининговую компанию. Специалисты в области генеральной уборки точно найдут способ устранить проблему, главное заранее озвучить всё то, от чего стоит избавиться в первую очередь и тогда конечный результат сто процентов приятно удивит. Зачастую фирмы по уборке помещений и квартир имеют в своём арсенале все необходимые средства и приборы для устранения даже въевшихся загрязнений, в том числе и запахов. Если вы аллергик или вас просто раздражают ярко выраженные ароматы, обязательно сообщите об этом, чтобы не получить по итогу малоприятный сюрприз.