Комиксы против реальности. Суперспособности, которые вы мечтаете иметь, но которые поимеют вас

Ну кто же не читал комиксов и не смотрел мультиков и фильмов про Супермена и команду. И, конечно же, можно поспорить на все, что угодно, что где-то в глубине души каждый из нас мечтал и сам обзавестись какой-нибудь волшебной суперспособностью вроде умения летать с живописно развевающимся за спиной плащом, расщепить на атомы идиота-начальника лазерами из глаз или читать чужие мысли, чтобы наконец-то хоть раз в жизни понять, почему на вас в триста пятьдесят первый раз за день обиделась ваша девушка.
Что ж, хотя все эти фишки и смотрятся потрясающе на страницах книжек и комиксов, в реальной жизни быть супергероем было бы, мягко говоря, некомфортно. Хотите знать, почему? Сейчас мы вам об этом расскажем.
Полет
Наверняка, в мире не найдется человека, который в детстве не мечтал бы о способности летать без помощи самолетов, парапланов и прочих достижений инженерной мысли. Однако, если хорошенько подумать, волшебная способность к полету оказывается далеко не такой удобной, как кажется.
Начнем с того, что новоиспеченному летучему супергерою, который решил бы красиво попарить на низкой высоте, вызывая зависть у обычных прохожих, пришлось бы избегать всевозможных птиц, насекомых и прочих препятствий (зданий, спутниковых тарелок и т.д.). Но испуганный голубь в лицо – это еще цветочки по сравнению с тем, что ожидало бы вас, вздумай вы подняться на несколько километров над землей. С каждой тысячей метров температура воздуха падает на 6.5 градусов Цельсия. То есть, на высоте около десяти километров температура вокруг вас окажется значительно ниже -40. Что ж, если с холодом вы чисто теоретически можете справиться, то вот о полетах без кислородной маски придется забыть. На высоте 10 километров над землей вы за считанные секунды скончаетесь от гипоксии, если своевременно не нацепите на свои замерзшие плечи кислородный баллон.
Кстати, даже если вы внезапно проснулись Суперменом, никогда в жизни не пытайтесь летать быстрее скорости звука. Если, конечно, не хотите превратиться из летающего человека в летающий факел из-за мощного трения с молекулами атмосферы.
Лазеры из глаз
Что может звучать круче, чем возможность прицельно стрелять лазерными лучами прямо из глаз? Впрочем, лазерное зрение выглядит полезно и привлекательно только на бумаге. Задумайтесь, как часто в жизни вам приходилось говорить себе «Черт побери, наверняка, мне было бы намного проще разобраться с этим, если бы я мог плавить взглядом сталь». Лазерное зрение – это, наверняка, великолепно, но, к сожалению, совершенно бесполезно в реальной жизни. Хотя постойте-ка, один вариант у вас все-таки остается. С такими супергеройским способностями перед вами были бы открыты двери любой лаборатории, которая с радостью сэкономит тысячи долларов на дорогостоящем оборудовании, наняв на пожизненную ставку одного человека-лазера.
Чтение мыслей
Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал иметь возможность прочитать мысли другого человека. Но представьте, какого бы вам было, если бы вы могли «слышать», что происходит в голове у каждого человека, с которым имеете дело каждый день. Да, конечно, что-то, наверняка, покажется вам полезным и интересным, но как вы планируете фильтровать тонны совершенно ненужной, глупой и не имеющей ни малейшего отношения к вам информации? Вряд ли, вам хотелось бы каждое утро, встречая в лифте соседку, узнавать в каких позициях она исполняла накануне супружеский долг, внезапно открыть для себя, какого мнения на самом деле о вас половина ваших приветливых и улыбчивых коллег, а также быть посвященным в размышления случайных прохожих о том, сколько бутылок пива, пачек маргарина и рулонов туалетной бумаги им сегодня нужно купить в магазине.
Рентгеновское зрение
Несомненно, с точки зрения повседневной жизни, рентгеновское зрение однозначно практичнее лазерных лучей из сетчатки. К примеру, вы сможете устроиться на работу в службу безопасности аэропорта или диагностировать на месте переломы и смещения суставов. А вот заветная мечта о возможности видеть сквозь одежду окажется далеко не такой радужной. Велика вероятность того, что если вы возьмете себе в привычку подсматривать своими рентгеновскими глазами за симпатичной соседкой в мини-юбке, то вместо нежной и страстной любви через пару лет подарите объекту своего вожделения банальную лучевую болезнь.
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