Комиксы против реальности. Суперспособности, которые вы мечтаете иметь, но которые поимеют вас

Ну кто же не читал комиксов и не смотрел мультиков и фильмов про Супермена и команду. И, конечно же, можно поспорить на все, что угодно, что где-то в глубине души каждый из нас мечтал и сам обзавестись какой-нибудь волшебной суперспособностью вроде умения летать с живописно развевающимся за спиной плащом, расщепить на атомы идиота-начальника лазерами из глаз или читать чужие мысли, чтобы наконец-то хоть раз в жизни понять, почему на вас в триста пятьдесят первый раз за день обиделась ваша девушка.







Что ж, хотя все эти фишки и смотрятся потрясающе на страницах книжек и комиксов, в реальной жизни быть супергероем было бы, мягко говоря, некомфортно. Хотите знать, почему? Сейчас мы вам об этом расскажем.



Полет

Лазеры из глаз

Чтение мыслей

Рентгеновское зрение